Zamrzne peklo? Apple prý do iOS 27 přidá populární funkci od Googlu, kterou dlouho ignoroval

AirPlay se má v iOS 27 dočkat konkurence od Google Apple by měl do svého systému přidat podporu Google Cast Jedná se o reakci na Digital Markets Act

Vašek Švec Publikováno: 27.5.2026 21:15

AirPlay je již dlouhá léta synonymem pro bezdrátové sdílení audiovizuálního obsahu ze zařízení Applu do TV, reprosoustav a podobných zařízení. Mark Gurman z Bloombergu, jenž je dlouhodobě důvěryhodným zdrojem novinek (zejména) okolo jablečného giganta, však přišel s velmi zajímavou novinkou. Apple by měl s příchodem iOS 27 umožnit využívat i alternativní služby pro sdílení tohoto obsahu – jmenovitě pak zmínil právě Google Cast.

Apple v iOS 27 ustupuje tlaku EU Tento streamovací protokol od Google pak má být v iPhonech a iPadech přítomen nejen jako alternativa k Apple AirPlay, ale uživatel má dokonce mít možnost si zvolit výchozí, preferovanou službu. Pokud se divíte, co stojí za tak náhlou změnou přístupu Applu k cizím službám, nestojí za tím nic jiného, než Digital Markets Act (zkráceně DMA). Tímto nařízením se EU snaží regulovat monopol velkých hráčů, jakými jsou například právě Apple či Google. Již dříve v rámci nařízení DMA tak musel Apple otevřít svůj ekosystém aplikacím z jiných zdrojů, než oficiální App Store. Google pro změnu musel v EU přestat ve vyhledávači upřednostňovat vlastní služby. Co se pravděpodobné podpory dalších streamovacích protokolů týče, zatím není jasno, zda se bude tato nová možnost objeví i mimo EU, je to však poměrně pravděpodobné. Zrovna tak se otevřenost vůči dalším streamovacím protokolům netýká pouze Google Cast ale i dalších řešení třetích stran. Premiéry iOS 27 se pak máme dočkat již 8. června.

Využijete podporu Google Cast ve svém iPhonu či iPadu?

Zdroj: GSMArena.com