Nejlepší Intel procesor v obří slevě! Core Ultra 9 285K nikdy nebyl levnější, vyniká v AI úlohách Hlavní stránka Zprávičky Intel Core Ultra 9 285K má na Alze Black Friday slevu: z 16 990 Kč na 11 990 Kč Nová architektura Arrow Lake přináší 24 jader bez HyperThreadingu, dramaticky nižší spotřebu a teploty Ve hrách pomalejší než 14900K, ale vyniká v efektivitě, AI úlohách a produktivitě Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 30.11.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Intel Core Ultra 9 285K vyvolal při uvedení v říjnu 2024 rozpačité reakce. Recenzenti ho kritizovali za nižší herní výkon než u předchozího 14900K, přitom stál víc. Po poklesu z původních 16 990 Kč na aktuálních 11 990 Kč se ale situace mění. Arrow Lake: úplně nová architektura bez HyperThreadingu Core Ultra 9 285K je první vlajková loď s kompletně přepracovanou architekturou Arrow Lake. Intel opustil tradiční monolitický design a přešel na dlaždicový systém (tiles) – procesor se skládá z několika samostatných čipů propojených vysokorychlostními spoji. Největší změna: žádný HyperThreading. Místo 8 jader se 16 vlákny máte 8 P-Cores (výkonných) a 16 E-Cores (efektivních) = 24 jader a 24 vláken. E-Cores nové generace Skymont mají přitom výkon bývalých P-Cores z 13. a 14. generace, což je obrovský pokrok. CHCI CORE ULTRA 9 285K P-Cores boostují až na 5,7 GHz, E-Cores na 4,6 GHz. Každé P-Core má 3 MB L2 cache (o 1 MB víc než předtím), E-Cores mají nově samostatnou L2 cache se zdvojenou propustností. DLVR: tajná zbraň nízké spotřeby Klíčová novinka je DLVR (Digital Linear Voltage Regulator) – systém napájení, který dokáže každé jádro napájet samostatně podle potřeby. To znamená, že procesor nemusí posílat stejné napětí všem jádrům, ale přizpůsobí ho individuálně. Výsledek? Do 150W je DLVR extrémně efektivní. Uživatelé hlásí, že při hraní si procesor řekne o 20-50 % méně wattů než 14900K za stejný nebo jen mírně nižší výkon. A teploty? Kde 14900K atakoval 100°C i s direct-die chlazením, Core Ultra 9 285K se drží pod 80°C i při plné zátěži. Výkon: ve hrách zklamání, v produktivitě solidní Tady přichází nejbolestivější zjištění. V herních testech při 720p (kde se měří čistý CPU výkon) je Core Ultra 9 285K v průměru o 5-10% pomalejší než 14900K. V některých hrách jako Cyberpunk 2077 dokonce o 17%. Problém je, že řada her ještě nedokáže správně využít E-Cores místo HyperThreadingu. Například v Cyberpunku byly P-Cores vytížené na 91% v průměru, protože hra očekává 32 vláken, ale procesor jich má jen 24. Intel však slibuje, že to půjde vyřešit optimalizacemi ze strany vývojářů her. CHCI CORE ULTRA 9 285K Nicméně ve hrách jako Spider-Man Remastered, které umí využít všechny dostupné prostředky, byl Core Ultra 9 285K o 32 % rychlejší než Ryzen 9 9950X a o 22% rychlejší než 14900K. Ve Witcher 3 o 23 % rychlejší než konkurence. Prostě záleží na hře. V produktivitě (Cinebench, Blender, video encoding) je výkon srovnatelný s 14900K nebo o 5-10% vyšší, ale při 19-22 % nižší spotřebě. To je solidní pokrok. AI a NPU: zde Intel exceluje Core Ultra 9 285K má NPU (Neural Processing Unit) pro AI workloady a výkon 36 TOPS. V testech velkých jazykových modelů (LLaMa) byl procesor o 53-55 % rychlejší než Ryzen 9 9950X a o 23-40 % rychlejší než 14900K. Uživatelské recenze Zajímavé je, že zatímco tech recenzenti Core Ultra 9 285K rozprášili, běžní uživatelé jsou nadšení. Na Redditu najdete desítky pozitivních zpráv od lidí, kteří přešli z 13900K nebo 14900K. Co chválí: Nízké teploty – pod 80°C i při plné zátěži, delid není potřeba Tichý provoz – ventilátory a pumpy se sotva roztočí i při hraní Dramaticky nižší spotřeba – polovina wattů oproti 14900K CUDIMM paměti na 9000 MHz bootují na XMP2 bez tuning Stabilita – žádné problémy s degradací jako u 13. a 14. generace Co vadí: Herní výkon nižší než u 14900K (v některých hrách) Problematická podpora běžných DDR5 – doporučují se CUDIMM moduly Neznámá životnost platformy – socket LGA1851 možná bude jen pro jednu generaci Při uvedení nefunkční iGPU ovladače (už opraveno) Verdikt: efektivita místo čistého výkonu Za 11 990 Kč (sleva z původních 16 990 Kč) je Core Ultra 9 285K zajímavá volba. Pokud hrajete kompetitivně v 1080p/720p a jde vám o každý snímek, sáhněte radši po AMD Ryzen 9800X3D. Ale pokud hrajete v 1440p nebo 4K, dělate video editing nebo AI práci, Core Ultra 9 285K je skvělá volba. Nižší spotřeba znamená levnější provoz, menší teploty znamenají delší životnost, a výkon stačí na všechno. CHCI CORE ULTRA 9 285K Intel konečně udělal procesor, který nesoutěží čísly v benchmarcích, ale kvalitou života uživatele. A to stojí za zvážení. Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Black Friday Intel procesor slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? 