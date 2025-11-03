Tenhle 10jádrový Intel procesor zlevnil v Česku na minimum! Vyplatí se teď oproti AMD? Hlavní stránka Zprávičky Intel Core Ultra 5 225F zlevněn z původních 7 000 Kč na 3 599 Kč v Black Friday na Alza.cz Arrow Lake má problémy s latencí a herním výkonem, ale za tuhle cenu je hodnota celkem slušná Konkurenční Ryzen 5 9600X stojí 5 000 Kč a v benchmarcích je rychlejší – ale ne vždycky Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 3.11.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Alza v rámci Black Friday shazuje cenu Intelu Core Ultra 5 225F. Dal se běžně koupit za 4 tisíce (v lednu stál dokonce 7 000 Kč) a nyní jej koupíte za 3 599 Kč. Jde o procesor z Arrow Lake generace, která na trhu neuspěla podle očekávání – ale za tuhle cenu může být zajímavý. Pokud vás nezajímá gaming na Ultra nastavení a nepotřebujete top výkon, je to celkem solidní volba. Ale pozor, AMD Ryzen 5 9600X stojí 5 000 Kč a v mnoha ohledech je lepší volba. Co je Arrow Lake a proč má špatnou pověst Intel Core Ultra 5 225F patří do Arrow Lake generace, která přišla v listopadu 2024. Intel u ní přešel na chipletový design (podobně jako AMD) a výrobní proces TSMC 3nm. Problém je, že nový design přinesl vyšší latenci paměti – kolem 90 ns oproti 60 ns u 12., 13. a 14. generace Core. To se projevuje hlavně v gamingu, kde jsou propady fps častější než u předchozích generací. Core Ultra 5 225F má 10 jader bez hyperthreadingu (6× P-core + 4× E-core), základní takt 3,3 GHz a boost až 4,9 GHz. K dispozici je 20 MB L3 cache a 22 MB L2 cache. TDP je 65 W, ale při boostování to může vyskočit až na 121 W. CHCI INTEL V AKCI Výkon v benchmarcích: realita bez příkras Podle Passmark benchmarků dosahuje Core Ultra 5 225F skóre 31 578 bodů v CPU Mark (multi-thread) a 4 472 bodů v single-thread testu. Konkurenční Ryzen 5 9600X má 30 000 bodů v multi-threadu a 4 567 bodů v single-threadu. Intel tedy vede v multi-threadu o 5 %, AMD v single-threadu o 2 %. Rozdíly jsou minimální. V Geekbench testech dosáhl 225F 2 653 bodů v single-core a 13 028 bodů v multi-core. Ryzen 5 9600X má v Geekbenchi průměrně 3 521 bodů v single-core a 16 072 bodů v multi-core. To znamená, že AMD je v tomto testu 32 % rychlejší v single-core a 23 % rychlejší v multi-core – navzdory tomu, že má jen 6 jader (12 vláken) oproti 10 jádrům Intelu. Zajímavé srovnání je i se starším Core i5-13600 z Raptor Lake generace. Ten v Geekbenchi dosahuje 2 516 bodů single-core a 12 375 bodů multi-core. Core Ultra 5 225F je tedy jen o 5 % rychlejší než generace o dva roky starší – a to s polovičním počtem vláken. CHCI INTEL V AKCI Cena vs. výkon: kde je ta hranice? Za 3 599 Kč je Core Ultra 5 225F celkem rozumná koupě. Ryzen 5 9600X stojí 5 000 Kč, takže Intel nabízí o 1 400 Kč levnější alternativu. Základní desky LGA 1851 se dají sehnat kolem 2 000 Kč, což je podobná cena jako u AM5. To znamená, že celkový build s Intelem vás vyjde na zhruba 5 600 Kč (CPU + deska), zatímco s AMD to bude kolem 7 000 Kč. Závěr: za tuhle cenu to dává smysl Intel Core Ultra 5 225F za 3 599 Kč je zajímavá nabídka, zvlášť když spočítáte celkové náklady včetně základní desky. Ušetříte přes tisícovku oproti Ryzenu 5 9600X, což při stavbě mid-range PC není zanedbatelné – ty peníze můžete hodit do lepší grafiky nebo většího SSD. Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza amd Black Friday Intel procesor slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024