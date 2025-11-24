Nejvýhodnější grafika na trhu! Intel Arc B580 má 12 GB VRAM a umí AV1 kodek, stojí jen lehce přes 6 tisíc Hlavní stránka Zprávičky Intel Arc B580 Limited Edition je v Black Friday akci za 6 199 Kč (při vstupu na český trh stála 7 899 Kč) Má luxusní porci paměti (12 GB VRAM), ale vyžaduje novější procesor Dobrá je i pro střih videa díky AV1 enkodéru Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 24.11.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Intel Arc B580 Limited Edition zlevňuje na Alza.cz v rámci Black Friday na 6 199 Kč z původních 6 599 Kč. Při vstupu na český trh letos stála téměř 8 tisíc, takže sleva je znatelná. Sám ji používám v kombinaci s Intel Core i7-14700KF a 64GB RAM a můžu potvrdit, že jde o překvapivě schopnou kartu – nejen na hraní, ale i na střih videa. 12GB paměti: budoucnost za 6 tisíc Hlavní výhoda Arc B580 je 12GB VRAM, což je v této cenové kategorii unikát. RTX 5060 má jen 8GB a stojí přes 7 tisíc, přitom 8GB už dnes v řadě her nestačí. Indiana Jones and the Great Circle, Star Wars Outlaws nebo Black Myth: Wukong na vyšších detailech vyžadují víc paměti. S Arc B580 si tyto hry zahrajete bez kompromisů, zatímco 8GB karty musíte omezit na střední nastavení. Třeba novou hru Arc Raiders rozjedu ve 4K při středních detailech přes 110 FPS s XeSS upscalingem, což je na kartu za šest tisíc solidní výsledek. Ve Full HD na vysoké detaily se dostanete na 60+ fps ve většině her, ve WQHD (1440p) budete potřebovat snížit detaily nebo zapnout XeSS. Pozor na starší procesory Arc B580 má jeden zásadní problém: CPU overhead. Na procesorech starších než Intel 12. generace (nebo AMD Ryzen 5600) se výkon snižuje, protože grafická karta čeká na CPU. Pokud máte něco jako Intel Core i5-10400 nebo Ryzen 5 3600, bude karta fungovat, ale nevyužijete plný potenciál. Navíc je nutné mít v BIOSu zapnutý Resizable BAR, bez něj výkon dramaticky klesá. CHCI INTEL ARC B580 S novějším procesorem je Arc B580 v průměru na úrovni RTX 4060, což znamená, že RTX 5060 je sice rychlejší, ale rozdíl je jen 10-15 %. Ve hrách s ray tracingem Arc B580 překvapivě drží krok – Cyberpunk 2077 nebo Horizon Forbidden West běží díky většímu množství paměti někdy i lépe než na 8GB kartách. Sám jsem dohrál Phantom Liberty opět ve 4K a XeSS se stabilními 50 a více fps. Kde má problémy Není to dokonalá karta. Starší hry na DX11 běží hůř než na Nvidia kartách kvůli méně optimalizovaným ovladačům. Stalker 2 nebo Black Myth: Wukong patří mezi hry, kde Arc B580 zaostává – musíte snížit detaily na střední i ve Full HD. Také spotřeba v idle režimu je vyšší než u konkurence (20W vs 10W u AMD). Na druhou stranu, Intel pravidelně vydává aktualizace ovladačů a výkon se s každou verzí zlepšuje. Problémy z první generace Arc (A770, A750) jsou dnes většinou vyřešené a Battlemage je stabilnější. Dobrá i pro střih videa Arc B580 má výborný hardwarový enkodér pro AV1 kodek. Sám střihám v DaVinci Resolve Studio a export videa je rychlejší než na mé starší RTX 2070 Super. Pro streamery a content creatory je to solidní volba – pokud používáte HandBrake nebo Premiere Pro, oceníte rychlé překódování. CHCI INTEL ARC B580 Jediný problém je, že ne všechny aplikace plně podporují Intel GPU. CUDA od Nvidie je stále univerzálnější, ale pokud pracujete hlavně s videem, Arc B580 je překvapivě schopná. Vyplatí se upgrade? Pokud stavíte nový počítač s novějším procesorem a hrajete v Full HD, Arc B580 má nejlepší poměr cena/výkon. Za 6 199 Kč dostanete výkon RTX 4060 a 12GB paměti, což vás ochrání před budoucími hrami náročnými na VRAM. CHCI INTEL ARC B580 Můžu Arc B580 doporučit? Ano, pokud máte novější platformu a hrajete hlavně moderní hry. Za 6 199 Kč je to skvělý deal – má víc paměti než konkurence, solidní výkon a fajn cenu. Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Black Friday grafická karta Intel slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024