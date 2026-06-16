360° kamera Insta360 X4 s 8K zlevnila o 2,5 tisíce. Má skvělé recenze Hlavní stránka Zprávičky Insta360 X4 je 360° kamera s nahráváním až v 8K, stabilizací FlowState a režimem neviditelné selfie tyče S kódem ALZADNY20 stojí 7 990 Kč místo 10 490 Kč (sleva 2 500 Kč) Patří k cenově nejvýhodnějším 360° kamerám na trhu a v balení najdete krytky čoček, hadřík i ochranný kryt Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 16.6.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Univerzální 360° kamera, kterou natočíte všechno kolem sebe a záběr doladíte až dodatečně, je ideální na cesty i zaznamenávání sportů. Insta360 X4 teď s kódem ALZADNY20 spadla na 7 990 Kč místo 10 490 Kč. Pracuje s rozlišením až 8K a uživatelé v recenzích si ji vesměs pochvalují. KOUPIT KAMERU INSTA360 Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává na cestování, sport i kreativní tvorbu – natočíte vše kolem sebe a záběr složíte až v aplikaci.⚠️ Zvažte, že při 8K se kamera může přehřát a vypnout a za horšího světla je obraz hodně zašuměný.💡 Za 7 990 Kč jde o jednu z cenově nejvýhodnějších 360° kamer, navíc s nízkou reklamovaností 2,67 %. Proč je tahle kamera zajímavá Tahle kamera Insta360 nahrává 360° video až v rozlišení 8K, takže při střihu vyberete výřez i pohyb kamery až dodatečně – natočíte prostě všechno kolem sebe. Když vyšla loni v červnu, stála 11 890 Kč, dnes ji s kódem pořídíte za 7 990 Kč. K dispozici je i režim jednoho objektivu až ve 4K, takže poslouží i jako běžná akční kamera. Velkou devízou je aplikace a desktop Studio s úpravami přes AI, které uživatelé opakovaně chválí. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Kamera má 1/2″ snímač se světelností f/1,9 a fotí až v 72 Mpx, video zvládá 8K30, 5,7K60 i 4K100. O plynulost se stará stabilizace FlowState, ovládáte ji gesty i hlasem (verze 2.0) a sledujete na 2,5″ dotykovém displeji s Gorilla Glass. Baterie 2 290 mAh vydrží až 135 minut a kamera je vodotěsná do 10 m (s pouzdrem do 50 m). KOUPIT ZA 7 990 KČ Co říkají uživatelé Na Alze má kamera hodnocení 4,8 z 5 z 95 hodnocení a nízkou reklamovanost 2,67 %. Uživatelé milují kreativitu 360° záběrů, povedenou aplikaci i výdrž baterie a oceňují příslušenství v balení. Padají ale i důležité výtky: při dlouhém nahrávání v 8K se kamera může přehřát a vypnout, za horšího světla je obraz výrazně zašuměný kvůli malému snímači a 8K po „rozbalení“ do roviny ztrácí ostrost, takže reálná kvalita výřezu je nižší, než číslo slibuje. Část uživatelů řešila i hlášení „slow card“ a nutnost dokupovat příslušenství, hlavně neviditelnou selfie tyč. VYUŽÍT SLEVU ALZADNY20 Verdikt: pro koho se vyplatí Za 7 990 Kč s kódem ALZADNY20 je Insta360 X4 jednou z nejdostupnějších 360° kamer s 8K a skvělým softwarem na úpravy. Pokud točíte cestování, sport nebo kreativní záběry za dobrého světla, dává velký smysl. Naopak pokud čekáte špičkovou kvalitu za šera nebo nechcete řešit přehřívání při dlouhém 8K a dokupování příslušenství, zvažte spíš klasickou akční kameru. Pro tvůrce, kterým jde o unikátní 360° záběry, je to ale za tuhle cenu výborná volba. Pokud vás X4 nezaujala, ale akční nebo 360° kameru ve slevě hledáte, mrkněte i na aktuální Alza Dny, kde se pravidelně objevují další zlevněné kamery i příslušenství. Nabídka se průběžně mění podle skladu. CHCI 360° KAMERU Lákají vás 360° záběry, kde nic nepropásnete, nebo dáte přednost klasické akční kameře? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Insta360 Kamera Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024