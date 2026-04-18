Chytrý zvonek pod 1 500 Kč: Tenhle má 2K kameru s nočním viděním a vnitřní gong Hlavní stránka Zprávičky Imou Doorbell 2S Kit je bezdrátový chytrý videozvonek s 2K kamerou (2048 × 1536 px) a vnitřním gongem v ceně balení S kódem ALZADNY20 stojí 1 431 Kč místo 1 899 Kč (sleva 468 Kč, tedy 25 %) Za tuto cenu dostáváte AI detekci osob, noční vidění do 5 metrů a baterii na 120 dní Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 18.4.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Chytré videozvonky s kamerou v rozlišení 2K se obvykle pohybují v cenové hladině 2 500–4 000 Kč. Imou Doorbell 2S Kit ale nyní s kódem ALZADNY20 koupíte za 1 431 Kč místo běžných 1 899 Kč. Balení obsahuje kromě samotného zvonku i vnitřní gong s funkcí zesilovače Wi-Fi, takže nic dalšího dokupovat nemusíte. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete vidět, kdo zvoní u dveří, když nejste doma — a nechcete do instalace investovat hodinu práce s kabely.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete plynulé nepřetržité nahrávání — bateriové zvonky nahrávají pouze při detekci pohybu.💡 Za 1 431 Kč dostáváte komplet se zvonkem i vnitřním gongem. Separátní videozvonky srovnatelné kvality stojí o tisíc více. KOUPIT ZVONEK NA ALZE Proč je tenhle zvonek zajímavý Hlavní předností Imou Doorbell 2S Kit je kompletní balení za cenu samostatného zvonku. V ceně je vedle videozvonku i vnitřní gong do zásuvky, který zároveň funguje jako zesilovač Wi-Fi signálu. Pro domácnosti, kde je Wi-Fi signál u vchodu slabší, je to zásadní funkce — bez ní videozvonky často trpí latencí nebo výpadky. Druhou výhodou je bezdrátové napájení z baterie 5 000 mAh. Výrobce udává výdrž až 120 dní na jedno nabití (při 20 patnáctisekundových událostech denně). Dobíjení probíhá přes USB-C port, takže si vystačíte s běžným kabelem. Instalace znamená přišroubovat držák a nasadit zvonek — žádné vrtání do zdi kvůli kabelům, žádný elektrikář. Kamera a obrazová kvalita Kamera nabízí rozlišení 2048 × 1536 pixelů (2K QHD) v poměru stran 4:3. Ten je pro videozvonky praktičtější než širokoúhlé 16:9 — uvidíte celou postavu příchozího od hlavy po boty, včetně případného balíku u nohou. Úhl záběru 125° pokryje široký prostor před vchodem, a pokud potřebujete ještě víc, objektivem lze vzdáleně otáčet o 30° do stran přes aplikaci Imou Life. V noci se aktivuje IR přísvit s dosahem 5 metrů, který zajistí čitelný černobílý obraz i v úplné tmě. Pro klasický rodinný dům nebo byt s chodbou je to dostačující. Kompresní kodek H.265 znamená, že záznamy zabírají méně místa — na SD kartu vejdete výrazně víc hodin záznamu než u starších zvonků s kodekem H.264. AI detekce a chytré funkce Zvonek nepoužívá pouze obyčejný PIR senzor pohybu, ale i AI rozpoznávání lidských postav. To v praxi znamená, že notifikace chodí jen tehdy, když před dveřmi skutečně stojí člověk — ne když projde kolem pes nebo auto. Pokud přesto máte problém s falešnými poplachy, v aplikaci si vymezíte konkrétní detekční zónu v rámci záběru a vyřešíte například ulici, která zasahuje do zorného pole. K dispozici je také obousměrná hlasová komunikace — s příchozím mluvíte přes aplikaci v telefonu, ať jste kdekoli. Hodí se to pro kurýry („nechte balík u dveří“) nebo když chcete vytvořit dojem, že jste doma, i když nejste. Notifikace do telefonu dorazí podle výrobce do 0,3 sekundy po detekci. OBJEDNAT ZVONEK V AKCI Ukládání záznamů a aplikace Záznamy lze ukládat dvěma způsoby. Buď lokálně na microSD kartu s kapacitou až 512 GB (kartu je třeba dokoupit zvlášť), nebo na cloud Imou Protect. Lokální úložiště má tu výhodu, že neplatíte žádné měsíční poplatky a data zůstávají u vás. Cloudové úložiště zase nabízí zálohu v případě, že by zvonek někdo odmontoval. Ovládání probíhá přes aplikaci Imou Life pro Android i iOS. Aplikace podporuje i sdílení zařízení mezi více členy domácnosti — každý tak může vidět, kdo zvoní, a případně na příchozího reagovat. Co říkají uživatelé Na Alze má Imou Doorbell 2S Kit zatím jen 2 hodnocení s průměrem 5,0 z 5, ale oba zákazníci produkt doporučují. Prodalo se přes 20 kusů. Vzorek je zatím malý, takže se vyplatí počkat, jak se model osvědčí v delším horizontu. Z obecných zkušeností se zvonky značky Imou platí, že aplikace Imou Life je spolehlivá a přehledná, ale čeština v ní může být místy neúplná. Kritické hlasy u bateriových videozvonků obecně směřují k tomu, že baterii je potřeba v zimě dobíjet častěji — chlad výrazně zkracuje výdrž. Uvedených 120 dní platí za ideálních podmínek. Kdy to smysl nedává Pokud chcete nepřetržité nahrávání 24/7, bateriový videozvonek pro vás není — nahrává pouze při detekci pohybu. V takovém případě hledejte drátový model s napájením ze stávajících zvonkových drátů, nebo rovnou venkovní IP kameru. Rovněž pokud vyžadujete integraci s prémiovými ekosystémy jako Apple HomeKit nebo pokročilé funkce jako duální objektiv (zvonek + pohled na balík u dveří), sáhněte raději po Eufy Video Doorbell E340 za 4 990 Kč nebo TP-Link Tapo D235 za 3 619 Kč. Za cenu Imou ale srovnatelnou výbavu nedostanete. Verdikt: pro koho se to vyplatí Za 1 431 Kč dostáváte kompletní sadu videozvonku s vnitřním gongem a 2K kamerou. Pro většinu domácností, které chtějí jednoduše vidět, kdo zvoní u dveří, a dostávat notifikace do telefonu, je to velmi rozumná volba. Jednoduchá instalace bez kabeláže, AI detekce osob a výdrž baterie 120 dní dělají ze zvonku praktické řešení pro byty i rodinné domy. Pokud vás konkrétně tento model nezaujal, ale chytrý zvonek nebo jiné prvky zabezpečení ve slevě hledáte, můžete si projít i aktuální Alza Dny, kde se průběžně objevují další zlevněné videozvonky a IP kamery. VYUŽÍT SLEVU S KÓDEM ALZADNY20 