Zajistěte svá okna a dveře levně: Tenhle senzor zlevnil na 227 Kč, má to ale háček Hlavní stránka Zprávičky IMMAX NEO Smart je magnetický senzor na dveře a okna se Zigbee 3.0 a dosahem až 30 m, který hlásí otevření přímo do mobilní aplikace S členstvím AlzaPlus+ stojí 227 Kč místo 349 Kč bez členství (rozdíl 122 Kč, tedy −35 %) Na Alze má hodnocení 4,8 z 5 (43 hodnocení), doporučuje ho 93 % zákazníků a reklamovanost je jen 0,69 % Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 29.6.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Magnetické čidlo patří k nejlevnějším způsobům, jak zjistit otevřené okno nebo dveře a navázat na to automatizaci. IMMAX NEO Smart vyjde s AlzaPlus+ na 227 Kč místo 349 Kč bez členství. Pyšní se skoro perfektním uživatelským hodnocením. CHCI SENZOR IMMAX V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud už máte (nebo plánujete) Zigbee bránu a chcete levně hlídat okna a dveře nebo spouštět automatizace.⚠️ Zvažte, pokud nemáte žádný hub – samotný senzor bez Zigbee brány nic neudělá. A počítejte s tím, že u často otevíraných oken vydrží baterie CR2032 spíš měsíce než roky.💡 Za 227 Kč s AlzaPlus+ jde o jeden z nejlevnějších způsobů, jak rozšířit chytrou domácnost o spolehlivé čidlo. Proč je tenhle senzor zajímavý Tenhle senzor od IMMAX cílí na lidi, kteří chtějí levný, ale spolehlivý vstup do chytré domácnosti. Princip je jednoduchý: jedna část s magnetem, jedna se senzorem, a jakmile se od sebe oddálí, dorazí vám upozornění do aplikace Immax NEO. V praxi to využijete dvěma způsoby. Buď jako prvek zabezpečení (otevřené okno, když nemáte být doma), nebo jako spouštěč automatizací, třeba zhasnutí topení po otevření okna nebo rozsvícení světla ve spíži. Klíčové parametry lidsky Senzor komunikuje přes standard Zigbee 3.0, který má oproti Wi-Fi nižší spotřebu a lepší dosah v rámci sítě, ten výrobce uvádí až 30 m v otevřeném prostoru. Napájení obstarává jedna knoflíková baterie 3V CR2032 a součástí balení bývá i oboustranná páska, samotná baterie a u řady kusů i indikační dioda. Platforma stojí na Tuya, takže kromě aplikace Immax NEO funguje i s ekosystémy jako Samsung SmartThings, IKEA, Philips Hue (přes Zigbee Light Link) a hlasovými asistenty Google Assistant, Amazon Alexa i Apple zkratkami. KOUPIT SENZOR NA ALZE Praktická stránka: hub, montáž, baterie Jedna věc je zásadní a je férové ji říct hned: senzor potřebuje Zigbee bránu. Sám o sobě se k internetu nepřipojí, musí být v dosahu hubu, ať už je to Immax NEO Bridge, nebo jiná Zigbee 3.0 brána. Řada uživatelů ho podle recenzí provozuje i mimo aplikaci výrobce, přímo v Home Assistantu přes Zigbee2MQTT nebo ZHA, kde se páruje bez potíží. Pokud žádný hub nemáte, počítejte s tím, že k senzoru bude potřeba dokoupit i bránu. Při montáži se hodí vědět dvě věci. Drží jen na přiložené oboustranné pásce, takže u plastových oken, kde je mezi rámy větší mezera (kolem 15 mm), se magnet a senzor nemusí potkat a je potřeba podložka navíc. A pak je tu výdrž baterie CR2032: výrobce slibuje až 2 roky, ale to platí spíš pro dveře, které otevíráte výjimečně. U denně používaného okna hlásí část uživatelů výrazně kratší dobu. Pro místa s vysokou frekvencí otevírání se proto vyplatí kvalitní baterie a počítat s občasnou výměnou. Co říkají uživatelé Hodnocení je tady opravdu silná stránka. Senzor má na Alze 4,8 z 5 z 43 hodnocení, 93 % zákazníků ho doporučuje a reklamovanost je nízká, jen 0,69 % z více než 2 000 prodaných kusů. To jsou na levné čidlo nadprůměrná čísla. Lidé nejčastěji oceňují rychlou reakci a bezproblémové párování, kvalitnější plasty oproti levné konkurenci a fakt, že baterka i páska jsou v balení. Několik recenzí chválí i hladkou spolupráci s Home Assistantem bez nutnosti používat aplikaci výrobce. Kritika se týká hlavně dvou věcí. Opakovaně zaznívá kratší výdrž CR2032 baterie, než výrobce uvádí, zvlášť u často otevíraných oken. A jeden podrobný hlas upozorňuje na komplikovanou montáž na moderní plastová okna, kde bez podložky magnet a senzor nedosednou. Obě výtky jsou řešitelné, ale je dobré o nich vědět předem, aby vás nepřekvapily až po nákupu. CHCI HLÍDAT OKNA I DVEŘE Co je AlzaPlus+ a kdy se vyplatí Cena 227 Kč u tohoto senzoru je členská cena programu AlzaPlus+, ne klasická časově omezená sleva. Členství stojí 299 Kč ročně (tedy zhruba 25 Kč měsíčně), případně 59 Kč při měsíční platbě, a přináší hlavně doručení zdarma na cokoliv bez minimální hodnoty objednávky na více než 25 000 odběrných míst. K tomu se vážou členské ceny u vybraného zboží, jako právě u tohoto čidla. Program AlzaPlus+ jde kdykoliv zdarma zrušit, takže pokud na Alze nakupujete drobnosti častěji, vrátí se vám podle Alzy už od pátého nákupu. Jednorázově kvůli jednomu senzoru se ale členství samo o sobě nevyplatí, dává smysl spíš jako součást většího košíku. Kdy to smysl nedává Pokud nemáte a nechcete řešit Zigbee bránu, sáhněte radši po Wi-Fi senzoru, který funguje samostatně, byť s vyšší spotřebou. Stejně tak pokud chcete čidlo na okno, které otevíráte několikrát denně, a nechcete řešit baterie, dává smysl podívat se po modelech na tužkové AA články s delší výdrží. A jestli hledáte čistě cenu 227 Kč jako jednorázovou výhodu bez zájmu o členství, počítejte s tím, že bez AlzaPlus+ zaplatíte standardních 349 Kč. Verdikt: pro koho se to vyplatí Pro majitele Zigbee domácnosti je tohle levné a osvědčené čidlo s hodnocením 4,8 z 5, které za 227 Kč s AlzaPlus+ rozšíří zabezpečení i automatizace o spolehlivý prvek. Nízká reklamovanost a dobré recenze mluví jasně. Hlavní limity jsou dva a oba předvídatelné: nutnost Zigbee brány a výdrž CR2032 baterie u často otevíraných oken. Pokud do vašeho setupu zapadá, je to za tu cenu rozumná koupě. Bez existující Zigbee infrastruktury ale počítejte s investicí navíc do hubu. POŘÍDIT IMMAX NEO ZA 227 KČ Stavíte chytrou domácnost na Zigbee, nebo zatím spoléháte na Wi-Fi zařízení? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Chytrá domácnost senzor Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. 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