Tahle 2K kamera stojí v akci jen 394 Kč! Je od české značky a nabízí i noční vidění Hlavní stránka Zprávičky IMMAX NEO LITE Smart Security je vnitřní otočná IP kamera s rozlišením 2K a nočním viděním S kódem ALZADNY25 stojí 394 Kč místo 699 Kč (sleva 305 Kč, tedy 44 %) Integrace s Tuya, Google Home, Apple Siri i Alexou z ní dělá dostupný vstup do chytré domácnost Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 24.4.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Vnitřní chytré kamery s rozlišením 4 MP, motorickou rotací a podporou univerzálních protokolů se obvykle pohybují nad tisícovkou. IMMAX NEO LITE Smart Security teď spadl z 699 Kč na 394 Kč se slevovým kódem ALZADNY25. Pokud si chcete ověřit aktuální dostupnost nebo cenu, podívejte se přímo v detailu produktu. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte dostupnou vnitřní kamerku na kontrolu domácnosti, dětí nebo starších rodičů a chcete ji integrovat do Tuya, Google Home nebo Apple Siri zkratek.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete RTSP stream přímo do vlastního NVR – podle uživatelů kamera ONVIF podporuje jen s cloudem a plnohodnotný RTSP chybí.💡 Za 394 Kč jde o jednu z nejdostupnějších otočných 4MP kamer s QHD rozlišením na českém trhu, navíc s prodlouženou zárukou 3 roky. Proč je tahle kamera zajímavá Tahle chytrá IP kamera od IMMAXu cílí na lidi, kteří chtějí dostupnou vnitřní monitorovací kamerku s motorickou rotací a nechtějí za ni platit 1 500 Kč a víc. V praxi dostanete kameru s rozlišením 4 MP (QHD), otáčením PAN 350° a TILT 60° a obousměrnou komunikací přes vestavěný mikrofon a reproduktor. IMMAX je navíc česká značka, která nabízí lokální podporu i v češtině. Klíčové parametry v lidské řeči Kamera snímá v rozlišení 2560 × 1440 px (QHD), což je výrazný rozdíl proti levným FullHD modelům – při přiblížení detailu ve stejném zorném poli vidíte o polovinu víc pixelů. Zorný úhel 102° pokryje běžnou místnost bez nutnosti otáčení, motorická rotace je rezerva pro sledování pohybu. Noční vidění pracuje s dosvitem až 5 m pomocí šesti infračervených LED diod a automatického přepínání IR-CUT filtru, takže ve tmě obraz nepřechází do šedého šumu jako u lacinějších kusů. Připojení zajišťuje WiFi v pásmu 2,4 GHz (5GHz nepodporuje – pro tuhle cenu očekávané omezení). Záznam ukládáte buď na microSD kartu až 128 GB, nebo do cloudu přes aplikaci IMMAX NEO PRO. Kamera umí detekci pohybu, zvuku i postav a v případě události pošle notifikaci do mobilu nebo spustí zvukový alarm. Video je komprimované pomocí H.265, takže SD karta vystačí déle než u starších H.264 kamer. Integrace do chytré domácnosti Tohle je oblast, kde kamera vyčnívá z dostupné konkurence. Oficiálně je kompatibilní s Tuya, Google Home, Apple Siri zkratkami, Amazon Alexou, Lidl Home, Nedis SmartLife a Smartlife. Díky tomu můžete kameru zařadit do stávajícího Tuya ekosystému (stejná aplikace, v jaké máte často LED pásky, termostaty nebo chytré zásuvky) a sdílet události s ostatními zařízeními. Pro pokročilejší scénáře je tu kompatibilita s Apple Siri zkratkami, která u této cenové kategorie není samozřejmost. Jedna zásadní věc: uživatel v recenzi zmínil, že aktivace Google Assistant vyžaduje žádost na podporu IMMAXu pro každý kus zvlášť. Po aktivaci pak funguje hlasové ovládání, stream na TV, Nest Hub a podobně. Není to blokér, ale je to kus setupu navíc, který u konkurence typu Xiaomi odpadá. Je možné, že IMMAX to postupně odstraní softwarovou aktualizací, ale teď s tím počítejte. Co říkají uživatelé Na Alze má kamera hodnocení 4,5 z 5 (19 hodnocení) a 79 % zákazníků ji doporučuje. Reklamovanost je na úrovni 1,26 %. Recenzenti chválí hlavně jednoduchou instalaci, stabilní připojení, slušnou kvalitu obrazu za tuhle cenu a podporu českého výrobce. Několikrát se objevuje, že kamera se otáčí za pohybem, když je zapnuté zabezpečení, což je funkce, která v téhle cenovce není obvyklá. Zajímavý scénář popsala uživatelka využívající kameru na vzdálenou kontrolu starších rodičů – přesně pro tohle je zařízení ideální. Kritické ohlasy míří na několik opakujících se věcí. První: krátký napájecí kabel (zhruba 1 m), který někteří uživatelé museli dokupovat, aby kameru dostali na vybrané místo. Druhý bod je zásadnější pro technicky zdatné uživatele – ONVIF v téhle kameře funguje podle jedné recenze jen přes cloud a chybí plnohodnotný RTSP stream. Pokud jste plánovali napojit kameru přímo na vlastní Synology NAS, Frigate nebo jiný lokální NVR bez cloudu, ověřte si tohle před nákupem. Objevily se i zmínky o občasných falešných detekcích postav (zejména v herním režimu) a jeden případ vypadávání jednoho ze dvou kusů. Kdy to smysl nedává Pokud jste typ uživatele, který provozuje vlastní lokální NVR (Synology Surveillance Station, Frigate, UniFi Protect) a potřebuje stabilní RTSP stream bez závislosti na cloudu, je tahle kamera kompromis. Oficiální dokumentace zmiňuje ONVIF, ale podle uživatelské zkušenosti funguje jen přes cloud – pro lokální pipeline je to příliš velké omezení a vyplatí se dívat po kamerách Reolink, Hikvision nebo Annke, i když to znamená vyšší investici. Druhý případ: pokud potřebujete venkovní kameru s krytím IP65 nebo vyšším, tohle není ona. Stupeň krytí IP20 znamená, že kamera není odolná vodě ani prachu – určena je čistě pro vnitřní použití. Pro monitoring dvora, vchodu nebo garáže hledejte jiný model. Verdikt: pro koho se to vyplatí Za 394 Kč dostanete vnitřní otočnou kameru s QHD rozlišením, motorickou rotací, obousměrnou komunikací a integrací do všech velkých ekosystémů chytré domácnosti. Jde o výrazně nadprůměrnou nabídku v kategorii vnitřních IP kamer do 1 000 Kč. Bonusem je prodloužená záruka o rok zdarma od IMMAXu, takže celková záruka činí 3 roky. Pokud hledáte kameru na chůvičku, kontrolu zvířat nebo pohled do bytu během nepřítomnosti, je to velmi rozumná koupě. Pokud provozujete vlastní lokální NVR nebo potřebujete venkovní model, dívejte se jinam. Jakou IP kameru preferujete vy – cloudovou integraci přes Tuya nebo lokální RTSP stream do vlastního NVR? 