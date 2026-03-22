IKEA do Česka přinesla chytré světlo ve tvaru koblihy. Umí Matter a nestojí moc

Švédský nábytkářský gigant IKEA rozšiřuje svou nabídku chytrého osvětlení o netradiční kousek. Na české prodejny dorazila LED lampa VARMBLIXT, která svým kulatým tvarem s otvorem uprostřed nepokrytě připomíná koblihu. Nejde přitom jen o designový doplněk – světlo se plně integruje do ekosystému chytré domácnosti a podporuje otevřený standard Matter. Stojí přitom jen 1 290 Kč. Chytré funkce s podporou Matter VARMBLIXT není jen hezká lampa, ale plnohodnotné chytré svítidlo. V balení najdete předem spárovaný dálkový ovladač, kterým můžete ihned po rozbalení měnit intenzitu světla i jeho barvu. Lampa podporuje jak barevné, tak bílé spektrum, přičemž přechody mezi jednotlivými odstíny probíhají plynule. Pro rozšířené možnosti ovládání je potřeba dokoupit hub DIRIGERA, který se prodává samostatně. S ním získáte přístup k aplikaci IKEA Home smart, ve které lze nastavovat automatické scénáře – například zapínání světla při východu slunce nebo simulaci přítomnosti během dovolené. Zásadní výhodou je podpora otevřeného standardu Matter, díky němuž lampu propojíte nejen s IKEA hubem, ale i se systémy od Amazonu, Apple, Googlu, Homey či Samsungu. Technicky vzato využívá VARMBLIXT protokol Matter over Thread, což vyžaduje Thread Border Router – tuto funkci plní právě DIRIGERA nebo kompatibilní zařízení jiných výrobců. Skleněná kobliha od holandské designérky Za návrhem lampy stojí Sabine Marcelis, holandská designérka známá prací se sklem a světlem. VARMBLIXT má průměr 30 cm a stínidlo je vyrobeno z matného skla, které zajišťuje rovnoměrné rozptýlení světla bez ostrých stínů. Konstrukce kombinuje ABS plast a ocelovou upevňovací desku s práškovým lakem. Praktickou vlastností je dvojí způsob instalace – lampu můžete postavit na stůl jako stolní svítidlo, nebo ji namontovat na zeď. V obou případech působí jako výrazný designový prvek místnosti. IKEA u lampy uvádí životnost přibližně 25 000 hodin. Při průměrném svícení tři hodiny denně by měla vydržet zhruba 20 let. Cena a dostupnost Lampa VARMBLIXT je v českých obchodních domech IKEA k dispozici za 1 290 Kč, což je za nás poměrně příjemná částka, zvlášť pokud již nějaké chytré vymoženosti z IKEA vlastníte anebo disponujete konkurenčním hubem, který bude fungovat jako zmíněný Thread Border Router.