IKEA do Evropy přinesla chytrou venkovní zásuvku. Umí Matter a nestojí mnoho

IKEA uvedla na evropský trh chytrou venkovní zásuvku TOFSMYGGA s certifikací IP44
Novinka podporuje otevřený standard Matter a integraci s ekosystémy Apple, Google či Amazon
Zásuvku lze ovládat aplikací, dálkovým ovladačem i pohybovým senzorem

Adam Kurfürst
Publikováno: 8.3.2026 20:00

Švédský nábytkářský gigant rozšiřuje svou nabídku chytré domácnosti o produkt, který dosud v portfoliu citelně chyběl. IKEA TOFSMYGGA je venkovní chytrá zásuvka, díky níž proměníte běžná zahradní světla či dekorativní řetězy v plnohodnotné součásti smart home systému. Novinka se již objevila na evropských webech výrobce, informace o české dostupnosti a ceně však zatím nemáme.

Matter zajistí širokou kompatibilitu

TOFSMYGGA staví na otevřeném standardu Matter, což z ní činí univerzální řešení pro různé ekosystémy chytré domácnosti. Zásuvka funguje s platformami Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Home, Homey i Samsung SmartThings. Díky tomu ji snadno začleníte do stávajícího systému bez ohledu na to, jakou značku preferujete.

Pro komunikaci využívá protokol Matter over Thread, k čemuž potřebuje Thread Border Router – v případě IKEA jde o hub DIRIGERA. Alternativně poslouží i kompatibilní zařízení jiných výrobců, například Apple TV nebo Google Nest Hub.

Zvýšená odolnost pro užití venku

Zásuvka disponuje certifikací IP44, která garantuje ochranu proti stříkající vodě a prachu. Toto krytí je aktivní pouze při zavřeném víku zásuvky nebo v případě, že připojený spotřebič má sám o sobě rating IP44 či vyšší. Tělo zásuvky je vyrobeno z polykarbonátového plastu v černém provedení.

Více způsobů ovládání

Zásuvku TOFSMYGGA lze ovládat hned několika způsoby. Kromě aplikace IKEA Home smart poslouží i dálkový ovladač nebo pohybový senzor z nabídky IKEA. K jednomu ovladači či senzoru přitom připojíte až 10 zásuvek současně, což oceníte například při automatizaci zahradního osvětlení.

Prostřednictvím hubu DIRIGERA lze nastavovat časové plány pro automatické zapínání a vypínání připojených spotřebičů. Světla na terase tak mohou každý večer rozsvítit sama, aniž byste museli sahat po telefonu.

Cena a dostupnost

Ve Švédsku se TOFSMYGGA prodává za 149 SEK, což v přepočtu odpovídá přibližně 340 Kč. Kdy a za kolik se novinka objeví v českých prodejnách IKEA, zatím není známo. Vzhledem k tomu, že se produkt již nachází na evropských webech výrobce, dá se očekávat, že by k nám mohl dorazit v dohledné době.

Využili byste chytrou venkovní zásuvku od IKEA?

Zdroj: IKEA