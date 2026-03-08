TOPlist

IKEA do Evropy přinesla chytrou venkovní zásuvku. Umí Matter a nestojí mnoho

  • IKEA uvedla na evropský trh chytrou venkovní zásuvku TOFSMYGGA s certifikací IP44
  • Novinka podporuje otevřený standard Matter a integraci s ekosystémy Apple, Google či Amazon
  • Zásuvku lze ovládat aplikací, dálkovým ovladačem i pohybovým senzorem

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
8.3.2026 20:00
Ikona komentáře 0
ikea TOFSMYGGA v zasuvce

Švédský nábytkářský gigant rozšiřuje svou nabídku chytré domácnosti o produkt, který dosud v portfoliu citelně chyběl. IKEA TOFSMYGGA je venkovní chytrá zásuvka, díky níž proměníte běžná zahradní světla či dekorativní řetězy v plnohodnotné součásti smart home systému. Novinka se již objevila na evropských webech výrobce, informace o české dostupnosti a ceně však zatím nemáme.

Matter zajistí širokou kompatibilitu

TOFSMYGGA staví na otevřeném standardu Matter, což z ní činí univerzální řešení pro různé ekosystémy chytré domácnosti. Zásuvka funguje s platformami Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Home, Homey i Samsung SmartThings. Díky tomu ji snadno začleníte do stávajícího systému bez ohledu na to, jakou značku preferujete.

ikea TOFSMYGGA render

Pro komunikaci využívá protokol Matter over Thread, k čemuž potřebuje Thread Border Router – v případě IKEA jde o hub DIRIGERA. Alternativně poslouží i kompatibilní zařízení jiných výrobců, například Apple TV nebo Google Nest Hub.

Zvýšená odolnost pro užití venku

Zásuvka disponuje certifikací IP44, která garantuje ochranu proti stříkající vodě a prachu. Toto krytí je aktivní pouze při zavřeném víku zásuvky nebo v případě, že připojený spotřebič má sám o sobě rating IP44 či vyšší. Tělo zásuvky je vyrobeno z polykarbonátového plastu v černém provedení.

Více způsobů ovládání

Zásuvku TOFSMYGGA lze ovládat hned několika způsoby. Kromě aplikace IKEA Home smart poslouží i dálkový ovladač nebo pohybový senzor z nabídky IKEA. K jednomu ovladači či senzoru přitom připojíte až 10 zásuvek současně, což oceníte například při automatizaci zahradního osvětlení.

ikea alpstuga na policce s kvetinaci ai ilustrace
IKEA do Česka přinesla nový senzor kvality vzduchu. Umí Matter a cenou příjemně potěší Adam Kurfürst Zprávičky

Prostřednictvím hubu DIRIGERA lze nastavovat časové plány pro automatické zapínání a vypínání připojených spotřebičů. Světla na terase tak mohou každý večer rozsvítit sama, aniž byste museli sahat po telefonu.

Cena a dostupnost

Ve Švédsku se TOFSMYGGA prodává za 149 SEK, což v přepočtu odpovídá přibližně 340 Kč. Kdy a za kolik se novinka objeví v českých prodejnách IKEA, zatím není známo. Vzhledem k tomu, že se produkt již nachází na evropských webech výrobce, dá se očekávat, že by k nám mohl dorazit v dohledné době.

Využili byste chytrou venkovní zásuvku od IKEA?

Zdroj: IKEA

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.2025
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.2025
Chytrý zámek TP-LInk Tapo DL130 PalmKey

TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka

Adam Kurfürst
8.1.2025
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024
Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro na zdi

LIDL má zase skladem extra levný Wi-Fi zesilovač Xiaomi. Moc dlouho nečekejte, zájem je vysoký

Adam Kurfürst
13.12.2024