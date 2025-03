IKEA má eso v rukávu! Chystaný vypínač BILRESA bude extrémně levný a nabídne podporu Matter

IKEA opět dokazuje, že chytrou domácnost bere vážně. Po nedávno odhaleném teplotním senzoru se nyní na světlo světa dostává další novinka, která má potenciál rozhýbat vody chytré domácnosti. Účet homewithapple se na sociální síti Threads pochlubil prvními obrázky produktu BILRESA Dual Button, nového dvojitého vypínače, který se zřejmě chystá do prodeje.

Zatímco většina stávajícího ekosystému IKEA Home Smart je postavena na technologii Zigbee (a vyžaduje hub Dirigera), nový BILRESA jde s dobou a přichází s podporou Matter over Thread. To je ostatně trend, který IKEA naznačila už v září, když svému hubu Dirigera přidala podporu Matter skrze softwarovou aktualizaci.

Pro ty, kdo nejsou tak zběhlí v termínech chytré domácnosti – Matter je nový standard, který slibuje, že konečně propojí různé ekosystémy. Teoreticky by mělo jedno zařízení fungovat s Apple HomeKit, Google Home i Amazon Alexou bez zbytečného přepínání mezi aplikacemi. Thread je pak bezdrátový protokol, který pomáhá vytvořit stabilnější a rychlejší síť.

Podle dostupných informací bude mít BILRESA dvě samostatně programovatelná tlačítka. A to je přesně to, co mnoho uživatelů chytré domácnosti ocení – možnost jedním stiskem spustit oblíbenou scénu nebo ovládat různá zařízení.

Kdy se BILRESA objeví na pultech obchodů a kolik za něj zaplatíme, zatím nevíme. Produkt je podle homewithapple stále ve fázi interního testování. Cenově by se ale měl pohybovat podobně jako stávající chytré přepínače IKEA – tedy někde kolem 170 – 180 Kč.

Osobně jsem zvědavý, jak se IKEA s protokolem Matter popere. Jestli nový přepínač nabídne stejně snadné nastavení jako stávající produkty a zároveň zachová vynikající poměr cena/výkon, mohl by být BILRESA Dual Button dalším hitem pro nenáročné uživatele chytré domácnosti.

Jaké máte zkušenosti s produkty IKEA?

Zdroj: homewithapple (Threads), Notebookcheck