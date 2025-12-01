IKEA do Česka přinesla extrémně levné novinky pro chytrou domácnost. Všechny podporují Matter Hlavní stránka Zprávičky IKEA začala v Česku prodávat 7 nových produktů chytré domácnosti s podporou protokolu Matter Novinky zahrnují chytré žárovky KAJPLATS, čtyři typy senzorů a dálkový ovladač BILRESA Ceny se pohybují od 149 do 199 Kč, což z nich dělá jedny z nejdostupnějších Matter produktů na trhu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 1.12.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Švédský nábytkářský gigant IKEA konečně přinesl do Česka část své nové řady chytré domácnosti, kterou představil začátkem listopadu. Na pultech tuzemských prodejen se objevilo 7 produktů s nativní podporou protokolu Matter, což znamená jejich snadnou integraci do různých systémů chytré domácnosti. Ceny všech zařízení se přitom drží pod hranicí 200 Kč. Co všechno do Česka dorazilo? KAJPLATS LED žárovka E27 806 lm – 199 Kč KAJPLATS LED žárovka E27 470 lm – 199 Kč MYGGBETT senzor pro dveře a okna – 199 Kč MYGGSPRAY bezdrátový pohybový senzor – 199 Kč TIMMERFLOTTE senzor teploty a vlhkosti – 199 Kč KLIPPBOK senzor úniku vody – 199 Kč BILRESA dálkový ovladač s rolovacím kolečkem – 149 Kč Chytré žárovky KAJPLATS Nová řada žárovek KAJPLATS nahrazuje dosavadní TRÅDFRI a přináší několik vylepšení. Do Česka zatím dorazily dvě varianty s paticí E27 – silnější s 806 lumeny a slabší se 470 lumeny. Obě disponují bílým spektrem s možností nastavení teploty světla od teplé po studenou a bezdrátovým stmíváním. Žárovky využívají čiré sklo a hodí se především do dekorativních svítidel. KAJPLATS LED žárovka E27 806 lm KAJPLATS LED žárovka E27 470 lm Pro ovládání můžete využít dálkový ovladač BILRESA, hub DIRIGERA s aplikací IKEA Home smart nebo jakýkoliv jiný systém kompatibilní s Matter. Žárovky tak bez problémů fungují s Apple HomeKit, Google Home či Amazon Alexa. Čtveřice senzorů pro bezpečnější domácnost IKEA přivezla čtyři typy senzorů, z nichž každý pokrývá jiný aspekt domácnosti. Senzor dveří a oken MYGGBETT vás upozorní, když necháte otevřené dveře nebo okno, a v kombinaci s chytrou žárovkou může automaticky rozsvítit světlo v šatní skříni. Oba díly lze instalovat kolmo na sebe, proti sobě i vedle sebe. Pohybový senzor MYGGSPRAY funguje uvnitř i venku díky certifikaci IP67 a automaticky rozsvítí až 10 světelných zdrojů najednou. Lze nastavit denní nebo noční režim a délku rozsvícení na 1 nebo 5 minut. Hodí se do garáží, vchodů, schodišť nebo hospodářských budov. Senzor teploty a vlhkosti TIMMERFLOTTE zobrazí naměřené hodnoty přímo na displeji po stisknutí tlačítka. Senzor úniku vody KLIPPBOK začne pípat při kontaktu s vodou a po připojení k hubu DIRIGERA odešle upozornění na telefon. Díky kompaktním rozměrům jej snadno umístíte pod dřez nebo spotřebiče. Všechny senzory využívají jednu dobíjecí baterii LADDA AAA, která se prodává zvlášť za 99 Kč za balení čtyř kusů. Dálkový ovladač za pár korun Nejlevnějším produktem z nové řady je dálkový ovladač BILRESA s rolovacím kolečkem za 149 Kč. Umožňuje zapínat a vypínat světla, měnit jas a barvu nebo aktivovat přednastavené scény. Ovládat můžete až 3 skupiny chytrých výrobků. Ovladač napájí dvě baterie AAA, které se prodávají zvlášť. Dostupnost a kompatibilita Všechny produkty jsou založeny na otevřeném standardu Matter a fungují se systémy od Amazonu, Apple, Googlu, Homey i Samsungu. Pro využití notifikací a vzdáleného ovládání potřebujete Matter hub – buď DIRIGERA od IKEA, nebo jakýkoliv jiný kompatibilní. Produkty jsou již dostupné k objednání s doručením. Pořídíte si některou z novinek od IKEA? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář česko Chytrá domácnost IKEA Matter Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 LIDL má zase skladem extra levný Wi-Fi zesilovač Xiaomi. Moc dlouho nečekejte, zájem je vysoký Adam Kurfürst 13.12.2024