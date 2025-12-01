TOPlist

IKEA do Česka přinesla extrémně levné novinky pro chytrou domácnost. Všechny podporují Matter

  • IKEA začala v Česku prodávat 7 nových produktů chytré domácnosti s podporou protokolu Matter
  • Novinky zahrnují chytré žárovky KAJPLATS, čtyři typy senzorů a dálkový ovladač BILRESA
  • Ceny se pohybují od 149 do 199 Kč, což z nich dělá jedny z nejdostupnějších Matter produktů na trhu

1.12.2025 22:00
Ikona komentáře 0
ikea matter novinky chytre domacnosti ai ilustrace

Švédský nábytkářský gigant IKEA konečně přinesl do Česka část své nové řady chytré domácnosti, kterou představil začátkem listopadu. Na pultech tuzemských prodejen se objevilo 7 produktů s nativní podporou protokolu Matter, což znamená jejich snadnou integraci do různých systémů chytré domácnosti. Ceny všech zařízení se přitom drží pod hranicí 200 Kč.

Co všechno do Česka dorazilo?

Chytré žárovky KAJPLATS

Nová řada žárovek KAJPLATS nahrazuje dosavadní TRÅDFRI a přináší několik vylepšení. Do Česka zatím dorazily dvě varianty s paticí E27 – silnější s 806 lumeny a slabší se 470 lumeny. Obě disponují bílým spektrem s možností nastavení teploty světla od teplé po studenou a bezdrátovým stmíváním. Žárovky využívají čiré sklo a hodí se především do dekorativních svítidel.

ikea kajplats LED zarovka E27 806 lm
KAJPLATS LED žárovka E27 806 lm
ikea kajplats LED zarovka E27 470 lm
KAJPLATS LED žárovka E27 470 lm

Pro ovládání můžete využít dálkový ovladač BILRESA, hub DIRIGERA s aplikací IKEA Home smart nebo jakýkoliv jiný systém kompatibilní s Matter. Žárovky tak bez problémů fungují s Apple HomeKit, Google Home či Amazon Alexa.

Čtveřice senzorů pro bezpečnější domácnost

IKEA přivezla čtyři typy senzorů, z nichž každý pokrývá jiný aspekt domácnosti. Senzor dveří a oken MYGGBETT vás upozorní, když necháte otevřené dveře nebo okno, a v kombinaci s chytrou žárovkou může automaticky rozsvítit světlo v šatní skříni. Oba díly lze instalovat kolmo na sebe, proti sobě i vedle sebe.

ikea mygbett senzor na okne

Pohybový senzor MYGGSPRAY funguje uvnitř i venku díky certifikaci IP67 a automaticky rozsvítí až 10 světelných zdrojů najednou. Lze nastavit denní nebo noční režim a délku rozsvícení na 1 nebo 5 minut. Hodí se do garáží, vchodů, schodišť nebo hospodářských budov.

Senzor teploty a vlhkosti TIMMERFLOTTE zobrazí naměřené hodnoty přímo na displeji po stisknutí tlačítka. Senzor úniku vody KLIPPBOK začne pípat při kontaktu s vodou a po připojení k hubu DIRIGERA odešle upozornění na telefon. Díky kompaktním rozměrům jej snadno umístíte pod dřez nebo spotřebiče.

ikea timmerflotte

Všechny senzory využívají jednu dobíjecí baterii LADDA AAA, která se prodává zvlášť za 99 Kč za balení čtyř kusů.

Dálkový ovladač za pár korun

Nejlevnějším produktem z nové řady je dálkový ovladač BILRESA s rolovacím kolečkem za 149 Kč. Umožňuje zapínat a vypínat světla, měnit jas a barvu nebo aktivovat přednastavené scény. Ovládat můžete až 3 skupiny chytrých výrobků. Ovladač napájí dvě baterie AAA, které se prodávají zvlášť.

Dostupnost a kompatibilita

Všechny produkty jsou založeny na otevřeném standardu Matter a fungují se systémy od Amazonu, Apple, Googlu, Homey i Samsungu. Pro využití notifikací a vzdáleného ovládání potřebujete Matter hub – buď DIRIGERA od IKEA, nebo jakýkoliv jiný kompatibilní. Produkty jsou již dostupné k objednání s doručením.

Pořídíte si některou z novinek od IKEA?

