Výborný mikrofon poprvé v akci! HyperX SoloCast 2 nyní stojí jen lehce přes tisícovku Hlavní stránka Zprávičky Herní mikrofon HyperX SoloCast 2 nyní koupíte na Alze za 1 124 Kč se slevovým kódem ALZADNY25 Nabízí AI potlačení hluku, tap-to-mute tlačítko a 24-bit/96kHz kvalitu záznamu Chytrý integrovaný stojánek se skrývá přímo v těle mikrofonu, není potřeba kupovat další příslušenství Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 11.12.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Společnost HyperX nedávno představila druhou generaci svého oblíbeného cenově dostupného mikrofonu SoloCast 2. Nový model přinesl především AI potlačení hluku a vylepšenou kvalitu záznamu, přičemž si zachoval kompaktní rozměry a chytrý design. Původní cena 1 499 Kč se nyní na Alze srazila na 1 124 Kč díky slevovému kódu ALZADNY25. Stojánek schovaný v těle mikrofonu Hlavní designovou vychytávkou HyperX SoloCast 2 je integrovaný naklápěcí stojánek, který se rozkládá přímo z těla mikrofonu. Na první pohled vypadá SoloCast 2 jako cylindrická jednotka se dvěma závity na spodní straně (3/8″ a 5/8″ pro boom arms), ale jakmile jej „zlomíte“ jako brokovnici, odhalí se robustní pantový mechanismus přibližně v jedné pětině výšky. Pant je dostatečně tuhý, aby mikrofon držel přesně v nastaveném úhlu, a spodní část má dostatek hmotnosti, aby se zařízení nepřevrhlo. Výsledkem je stabilní a elegantní řešení, které vám ušetří pořizování samostatného stolního stojanu. AI potlačení hluku a tap-to-mute Na rozdíl od první generace nabízí SoloCast 2 AI noise reduction přímo v softwaru HyperX NGENUITY. Tato funkce efektivně potlačuje klikání klávesnice nebo myši, což ocení streameři a hráči, kteří nemají mikrofon na ramenu daleko od periferií. Samotné ovládání je maximálně jednoduché – celý horní kruhový vrchol mikrofonu je kapacitní tlačítko tap-to-mute. Netrefíte se vedle, ani kdybyste se snažili. LED indikátor na přední straně svítí červeně, když je mikrofon aktivní, a zhasíná při ztlumení. Jediné co vás může zmást, je právě červená barva pro stav „zapnuto“ – intuitivnější by byla zelená. KOUPIT HYPERX SOLOCAST 2 V AKCI Kvalita záznamu a software SoloCast 2 využívá 14mm kondenzátorovou kapsli s kardioidní směrovou charakteristikou, která zachytává zvuk primárně z přední strany a potlačuje hluk z okolí. Nahrávání podporuje vzorkovací frekvenci 24-bit/96kHz, což je více než dostatečné pro streaming, podcasty nebo běžné videohovory. V softwaru HyperX NGENUITY najdete ekvalizér, gain control a přepínače pro high-pass, low-pass filtry, kompresor nebo limiter. Nastavení jsou oproti pokročilým modelům jednodušší – většinou jde o on/off přepínače bez možnosti jemného doladění, což je ale u mikrofonu za takové peníze pochopitelné. Pro běžné uživatele jsou výchozí profily dostatečně použitelné. Co ještě potřebujete vědět Mikrofon má integrovaný shock mount a pop filtr, takže není třeba dokupovat další příslušenství. Připojení probíhá přes USB-C s dvoumetrovým kabelem. Díky závitům na spodní části lze SoloCast 2 snadno namontovat na standardní mikrofonní ramena. Hmotnost činí 368 gramů, rozměry jsou 53 × 152 × 53 mm. Frekvenční rozsah pokrývá 20 Hz až 20 kHz, citlivost je 7,8 dB. Vše běží plug-and-play – připojíte, počítač mikrofon rozpozná a můžete začít nahrávat. Pro koho je SoloCast 2 vhodný? HyperX SoloCast 2 cílí na streamery, youtubery a hráče, kteří hledají cenově dostupný mikrofon s rozumnou kvalitou. Za necelých 1 200 Kč (se slevovým kódem) získáte zařízení, které zvládne podcasty, videohovory i herní komunikaci na slušné úrovni. Ocení jej především ti, kdo nemají boom arm a chtějí kompaktní řešení – integrovaný stojánek je skutečně chytrý tah. Funkce AI noise reduction pak pomůže v situacích, kdy máte mikrofon blízko klávesnice nebo myši. Pokud plánujete mikrofon umístit v blízké pozici, vestavěný pop filtr odvede dobrou práci. Na druhou stranu je třeba počítat s tím, že nejde o studiový mikrofon. Noise cancelling není tak silné jako u dražších modelů – pokud je mikrofon příliš daleko, začne zachytávat více okolního ruchu. Software navíc nabízí jen základní nastavení bez možnosti jemného ladění, což může vadit pokročilým uživatelům. Dalším drobným nedostatkem je nutnost instalovat Beta verzi softwaru HyperX NGENUITY – standardní verze nové modely od srpna 2024 nerozpozná. Občas je také mikrofon ze stolní pozice o něco tišší, což vyžaduje zvýšení gainu a s tím přichází lehký šum na pozadí. KOUPIT MIKROFON V AKCI Pokud hledáte svůj první samostatný mikrofon nebo chcete vylepšit kvalitu streamů a videohovorů bez nutnosti investovat tisíce korun, HyperX SoloCast 2 představuje rozumnou volbu. Je to jednoduché, funkční a elegantní řešení, které splní očekávání většiny běžných uživatelů. Profesionální tvůrci obsahu nebo podcasteři s vysokými nároky ale ocení spíše dražší modely s pokročilejšími funkcemi. Používáte samostatný mikrofon pro streaming nebo videohovory? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Mikrofon slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.