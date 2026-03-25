Huawei Watch Ultimate 2 klesly na historicky nejnižší cenu! Mají špičkové materiály, nádherný displej a skvělou výdrž

Vlajkové potápěčské hodinky Huawei Watch Ultimate 2 klesly na historicky nejnižší cenu S AlzaPlus členstvím je pořídíte za 18 041 Kč — oproti doporučené ceně 22 499 Kč ušetříte přes 4 400 Kč Zirkonová slitina, safírové sklo, eSIM a jas displeje přes 3 500 nitů — prémiová výbava za klesající cenu Jakub Kárník Publikováno: 25.3.2026 16:00

Začátkem roku stály Huawei Watch Ultimate 2 přes 22 tisíc. Pak se objevil slevový kód, který je stáhl pod devatenáct. A teď? Na Alze je pořídíte za 18 041 Kč s členstvím AlzaPlus — to je nejméně, za kolik byly tyto hodinky v Česku k mání. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete nejodolnější chytré hodinky na trhu s eSIM, EKG a potápěčskou certifikací do 150 metrů.⚠️ Zvažte, pokud jste zvyklí na Wear OS nebo Galaxy Watch ekosystém — Huawei Health má omezenější nabídku aplikací a chybí Google služby.💡 Za 18 041 Kč dostanete konstrukci ze zirkonu a keramiky, safírové sklo, AMOLED s jasem 3 500 nitů a 4,5denní výdrž

Proč cena stále klesá Watch Ultimate 2 jsou na trhu několik měsíců a Huawei evidentně tlačí na dostupnost. Při uvedení šly za plnou cenu 22 499 Kč, v únoru se objevily akční nabídky kolem 19 tisíc a teď s AlzaPlus atakují hranici osmnácti tisíc. AlzaPlus členství stojí 59 Kč měsíčně a jde kdykoliv zrušit. Co dělá Ultimate 2 výjimečnými Nejde jen o další chytré hodinky s hezkým ciferníkem. Watch Ultimate 2 mají certifikaci EN 13319 pro potápěčské přístroje — totéž razítko, jaké vyžadují profesionální potápěčské počítače. Pod vodou fungují do hloubky 150 metrů, sledují dekompresi algoritmem Bühlmann ZHL-16C a umožňují dokonce sonarovou komunikaci mezi potápěči na vzdálenost 30 metrů. Žádné jiné chytré hodinky na trhu tohle neumí. Na suchu zaujme 1,5palcový AMOLED, jehož maximální svítivost přesahuje 3 500 nitů — při čtení notifikací v poledním slunci oceníte každý nit navíc. Konstrukce kombinuje zirkon, keramiku a safír, což jsou materiály, u kterých nehrozí poškrábání od klíčů v kapse ani od korálového útesu.

Samostatné volání a zdravotní monitoring Integrovaná eSIM umožňuje telefonovat, psát zprávy a používat data bez závislosti na telefonu. Na zápěstí máte plnohodnotnou QWERTY klávesnici pro odpovědi — překvapivě použitelnou i na tak malé ploše. Zdravotní senzory pokrývají EKG, tepovou frekvenci, saturaci kyslíkem, stres, spánek i teplotu kůže. Baterie s kapacitou 867 mAh drží při běžném nošení kolem čtyř a půl dne, v expedičním režimu až 40 hodin. Kdo by měl zvážit alternativu Softwarový ekosystém Huawei zůstává hlavním kompromisem. Aplikaci Health nestáhnete z Google Play, musíte přes AppGallery nebo web výrobce. Nabídka třetích stran je oproti Wear OS nebo watchOS řádově chudší a hlasový asistent na hodinkách nenajdete. Kdo chce platit hodinkami přes Google Pay nebo si instalovat Spotify přímo na zápěstí, bude potřebovat jiné řešení — třeba Samsung Galaxy Watch Ultra nebo Apple Watch Ultra 2.

Watch Ultimate 2 za 18 041 Kč jsou teď na historickém minimu. Kdo hledá nejodolnější chytré hodinky s pokročilým zdravotním monitoringem a eSIM a nevadí mu absence Google služeb, bude spokojený.