Huawei Watch GT2 Rose Gold recenze: ideální hodinky pro dámu

Chytré hodinky jsou stále populárnějším trendem, které často vyměňujeme za své tradiční analogové hodinky. Pochopitelně se na tento trh snaží dostat co největší množství výrobců, jelikož je v něm stále obrovský potenciál. Samsung, Xiaomi, Apple ale třeba i Huawei jsou na poli tzv. wearables velkými hráči, kteří zde působí nejdelší dobu. V dnešní recenzi se podíváme na dámskou edici hodinek Huawei Watch GT2 v barvě Rose Gold. Kromě toho, co hodinky umí se totiž jedná o elegantní módní doplněk, který neodmítne snad žádná žena. Co tedy hodinky umí a vyplatí se jejich koupě? To si povíme v dnešní recenzi.

Obsah recenze

Obsah balení Huawei Watch GT2



Krabička ani obsah balení hodinek Huawei Watch GT2 příliš nepřekvapí. Po otevření na nás vykouknou samotné hodinky, magnetická nabíječka, USB kabel a náhradní řemínek. Ten se bude hodit zejména ke sportování, jelikož ten co je na hodinkách primárně se na sport příliš nehodí. Je tedy pěkné, že na takové situace Huawei myslel a přibalil sice obyčejný, zato praktický řemínek. Celkově nemáme balení co vytknout, naopak přítomnost malého dárku nás potěšila. Zamrzí snad jen absence náčiní na zmenšení řemínku, ale to vám udělají v každém hodinářství v jednotkách desetikorun.

Design Huawei Watch GT2



Design je to, co u tohoto konkrétního kusu hraje prim. Výrobci chytrých hodinek totiž často zapomínají na to, že hodinky jsou také neodmyslitelným módním doplňkem mnoha uživatelů. Mnohé chytré hodinky jsou však dodnes nevzhledné a elegancí také příliš neoplývají. To však není případ Huawei Watch GT2. Po dobu recenzování jsme na ně dostali několik pochval a musíme uznat, že vypadají opravdu skvěle.

Zpracování je na vysoké úrovni, nikde nic nevrže a na první pohled byste si ani neřekli, že se jedná o nositelnou elektroniku. Barva Rose Gold se pak hodí zejména pro dámské publikum. Suma sumárum se jistě jedná o jedny z nejpěknějších chytrých hodinek na trhu. Na to, jak jsou hodinky kvalitně zpracované oplývají až neuvěřitelnou lehkostí. Hmotnost 29 gramů potěší každé dámské zápěstí. Celkové rozměry pak činí 45,9 × 45,9 × 10,7 mm, což jsou velice slušné hodnoty.

Displej Huawei Watch GT2



Při prvním rozsvícení hodinek nás mile překvapil displej. Ten je lehce zaoblený do stran a vypadá opravdu skvěle. Disponuje velikostí 1,39″ a je typu AMOLED, přičemž rozlišení činí velmi dobrých 390 x 390 pixelů. Displej je až neuvěřitelně jemný a svítivost 1 000 nitů strčí do kapsy kdejaký smartphone střední třídy, takže na sluníčku si bez problémů přečtete notifikace, či zkontrolujete čas. Nechybí samozřejmě funkce Always-On, takže si můžete navolit jakýkoliv ciferník, který vám bude neustále svítit na rukou.

Jak jsme již zmínili, hodinky z větší vzdálenosti působí opravdu jako analogové, takže pokud si navolíte příslušný ciferník, bude pro okolí poměrně obtížné rozpoznat, že se jedná o chytré hodinky. Přesto, že jsme hodinky měli kratší dobu se nám na displeji nevytvořil jakýkoliv škrábanec či oděrka. Pokud se pak podíváte na zahraniční testy výdrže tak zjistíte, že jsou takřka nepoškrábatelné. Za to patří Huawei pochvala. Je vidět, že firma myslela na to, že ne vždy s nimi bude uživatel zacházet v rukavičkách, jelikož by nevyužil jejich vysoký potenciál.

Operační systém Huawei Watch GT2



Operační systém je to, co mnohé zajímá nejvíce. Upřímně, více by hodinkám slušel Wear OS, přesto se však systém nedá označit za špatný. Díky čipsetu Kirin A1 a poměrně dobré vyladěnosti běhá celý systém plynule, ovšem na náš vkus postrádá mnoho klíčových funkcí, které konkurence nabízí. Celé hodinky na nás působí spíše jako módní doplněk, než jako plnohodnotné chytré hodinky. A kde je tedy problém? V oznámení. Z Apple Watch či Samsung Galaxy Watch jsem zvyklý, že tu a tam na hodinkách odepíšu na SMS zprávu nebo WhatsApp. Ani jednu z těchto činností však na hodinkách vykonat nelze. Hodinky sice nabízí spoustu funkcí, avšak se samotným telefonem zde příliš propojené nejsou. Tedy, až na aplikaci telefon. Z ní lze nejen volat, ale také vytočit jakýkoliv kontakt.

Co však stojí za zmínku jsou předinstalované aplikace. V systému nalezneme aplikace Cvičení, Záznamy cvičení, Stav cvičení, Tep, Záznamy aktivit, Spánek, Dechové cvičení, Hudba, Barometr, Kompas, Zprávy, Počasí, Stopky, Časovač, Budík, Svítilna a Najdi můj telefon. Co se týče měření tepu, to funguje spolehlivě. Zkusil jsem dvoje hodinky od jiného výrobce a dostavil se podobný výsledek.

Výdrž baterie Huawei Watch GT2



Výdrž baterie je něco, co je u hodinek primární. Na trhu nalezneme celou řadu chytrých hodinek, které musíme nabíjet každý večer spolu s telefonem. To však není případ Huawei Watch GT2. Po celou dobu recenzování jsme měli hodinky na ruce každý den a oddechnout dostaly vždy až před spaním (takže jsem nemohl otestovat monitorování spánku, na ruce mi hodinky při usínaní prostě vadí, stejně jako řada další chytré nositelné elektroniky).

Jinak jsme s nimi nešetřili. Jas byl po většinu času na maximu a využíván byl neustále taktéž ambientní ciferník, protože hodinky bez ciferníku vypadají prostě divně. Nechybělo ani množství sportovních aktivit, neustálého měření tepu a občasného spuštění aplikace Dechové cvičení. A výdrž? Po celou dobu testování jsem hodinky nabíjel pouze jednou a to po šesti dnech aktivního používání. Pokud nestojíte o ambientní displej a budete hodinky trochu šetřit, jste schopni dostat se na výdrž až 14 dní. To je dle našeho názoru výborná hodnota, přičemž samotné nabíjení je pak pohodlné. Magnetická kolébka má USB-C port, takže ji stačí připojit, hodinky na ni umístit a za přibližně hodinku máte opět nabito do plna.

Aplikace Huawei Health



Poté, co hodinky poprvé spustíte vás vyzvou, abyste si stáhli a nainstalovali aplikaci Huawei Health. Následně začne párování a po několika minutách můžete hodinky začít používat. Co se týče samotné aplikace, tak ta je kompletně v češtině, což je jistě příjemný bonus. Je minimalistická, velice přehledná a poměrně dobře optimalizovaná. Pokud se chcete podívat na vaše týdenní/měsíční přehledy, je používání Huawei Health nezbytné.