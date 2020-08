Huawei brzy uvede hodinky Watch GT 2 Pro. Co od nich očekávat?

Čínská firma Huawei chystá vydání nové verze populárních chytrých hodinek Watch GT 2, která by měla nést přídomek Pro. Zařízení s tímto názvem odhalily nedávné záznamy z několika certifikačních procesů a benchmarků. Kódové označení hodinek je VID-B19, nová bezdrátová nabíječka se zase ukrývá pod kódem CP80-1. Zatím se ví jen to, že bude mít nový model stejnou kapacitu baterie jako originální předchůdce. Tedy 445 mAh. Ostatní specifikace Huawei Watch GT2 Pro jsou zatím opravdu jen spekulativní.

Po vzoru ostatních konkurentů a běžného vývoje můžeme asi počítat s modernějším procesorem, s čímž bude souviset i nějaká úspora energie. Mohlo by se dostat i na nové sportovní i zdravotní funkce. Předpokládáme, že další spekulativní či uniklé specifikace nových Huawei Watch GT2 Pro v dalších dnech uvidíme. Hodinky by se měly pravděpodobně ukázat po boku nových Mate 40 mobilů v září. Dříve se nicméně mluvilo a psalo o tom, že firma chystá i model hodinek s Mate názvem. Uvidíme, co si pro nás čínská firma přichystala. Ve stejném či přibližném termínu by se měly objevit také chytré hodinky Watch GS Pro pod dceřinou značkou Honor.

Co byste očekávali od vylepšených Watch GT 2?

Zdroj: Gizmo