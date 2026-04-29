Výborné hodinky Huawei Watch GT 5 Pro zlevnily pod 6 tisíc! Nově s nimi v Česku i zaplatíte Huawei Watch GT 5 Pro jsou prémiové chytré hodinky s 1,43" AMOLED displejem, výdrží baterie až 14 dní, EKG měřením a 100+ sportovními režimy Původně 7 999 Kč, později 5 999 Kč, s členstvím AlzaPlus+ za 5 699 Kč — sleva 2 300 Kč oproti startovní ceně Hodnocení 4,8 z 5 ze 148 recenzí — uživatelé chválí design a výdrž Jakub Kárník Publikováno: 29.4.2026 17:00 Huawei Watch GT 5 Pro 46 mm v černé variantě jsou nyní s členstvím AlzaPlus+ za 5 699 Kč. Členství stojí 59 Kč měsíčně a po nákupu ho můžete zrušit, takže reálná úspora oproti standardní ceně 5 999 Kč činí 300 Kč. Z původních 7 999 Kč je to celkový pokles o 2 300 Kč a nově si nimi v Česku také zaplatíte. Pro koho dávají smysl S čím počítat Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete prémiové hodinky se safírovým sklem, titanovým rámem a 14denní výdrží baterie. EKG měření, 100+ sportovních režimů a podpora 5pásmového GPS jsou v této cenové kategorii vynikající balíček.⚠️ Zvažte, že aplikace Huawei Health není v Google Play a musíte ji stáhnout z webu výrobce.💡 Za 5 699 Kč dostanete 1,43″ AMOLED s 466 × 466 px, safírové sklíčko, titanový rám, výdrž až 14 dní, vodotěsnost 5 ATM (potápění do 40 m), 100+ sportovních režimů, EKG měření, vestavěný reproduktor a mikrofon pro volání z hodinek, 5pásmové GPS s Sunflower polohovacím systémem a kompatibilitu s Androidem i iOS. Pro koho dávají smysl Hlavní tahák je výdrž baterie 14 dní (9 dní při běžném používání). Pro lidi, kteří hledají hodinky a nechtějí je každý den dávat na nabíječku, je tohle základní benefit, který Apple Watch ani Wear OS hodinky nenabídnou. K tomu prémiové materiály — safírové sklíčko, titanový rám a 3D zakřivené sklo. Recenzenti se shodují, že hodinky vypadají skutečně luxusně a oproti levnějším alternativám rozdíl poznáte hned. Pro sportovce je tu 100+ sportovních režimů, EKG měření, SpO2, monitoring stresu i spánku včetně analýzy dýchání. Inovovaný TruSense systém měří přesněji než předchozí generace a 5pásmové GPS s Huawei Sunflower polohovacím systémem nabízí přesnou navigaci. Pro outdoorové nadšence je k dispozici barometr, offline mapy a funkce Route Back, která vás navede zpět, pokud zabloudíte. Hodinky podporují i potápění do 40 metrů. Příjemný bonus oproti minulé generaci je otočná korunka, která urychluje navigaci v menu a oceníte ji hlavně mokrýma rukama. Vestavěný reproduktor a mikrofon umožňuje vyřídit volání přímo z hodinek (přes spárovaný telefon). S čím počítat Velkou výhodou je fakt, že Huawei nedávno do Česka přinesl placení skrz NFC, což dříve hodinky neuměly. A model GT 5 Pro je mezi podporovanými. Co se týče nepříjemností, aplikace Huawei Health není v Google Play kvůli sankcím. Musíte ji stáhnout z webu výrobce nebo z AppGallery, což znamená povolit instalaci aplikací mimo oficiální obchod. Některé Android telefony to dokonce mohou označit jako podezřelé. Pro iOS je situace lepší — aplikace je v App Store, ale chybí integrace s Apple Health a Spotify ovládání. Recenzenti zmiňují, že nelze přímo ovládat hudbu v nativních aplikacích jako Spotify nebo YouTube, což je v této cenové kategorii zarážející omezení. Drobnější výhrady — Bluetooth podle některých uživatelů má slabší dosah než předchozí GT 3 Pro, hodinky neměří krevní tlak (i když senzor by to teoreticky umožnil) a měření teploty bývá nepřesné. Co je pro vás u chytrých hodinek důležitější — výdrž baterie, nebo plná funkčnost včetně NFC plateb?