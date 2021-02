Přímo z hodinek Huawei Watch GT 2 nyní můžete odpovídat na SMSky

Majitelé chytrých hodinek Watch GT 2 od Huawei mohou nyní vyzkoušet přímé odpovídání na SMS zprávy bez nutnosti použití telefonu. Je to možné díky nedávnému “otevření” systému pro aplikace třetích stran a jednomu šikovnému nástroji. Do hodinek a na mobilní telefon s Huawei Mobile Services (HMS) je pouze potřeba nainstalovat aplikaci Mood Messenger. Ta nahradí nativní způsob přijímání a odesílání zpráv v telefonu a do hodinek přinese pokročilé možnosti.

Mood Messenger – SMS a MMS Mad Seven

Mood Messenger je dostupný mimo jiné i v Obchodě Play, s ním ale budou mít ze známých důvodů majitelé novější Huawei telefonů problémy. Je naštěstí k nalezení i v AppGallery a verzi pro hodinky lze stáhnout přímo v aplikaci Huawei Health. Mood zatím na hodinkách nabízí pouze přednastavené odpovědi jako “ano”, “ne”, “OK” nebo “promluvíme si později”. Do budoucna by se měl počet frází a snad i počet jazyků rozvíjet. V rámci této vychytávky nicméně fungují i emotikony.

Využijete ve svých Huawei Watch GT 2 odpovídání na SMS?

Zdroj: Huawei