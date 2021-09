Přibližně před rokem představil Huawei své hodinky Watch Fit, které jsme pro vás později také recenzovali. Dle našeho názoru šlo o poměrně povedený produkt, který byl určený především pro ty, kteří do světa nositelné elektroniky teprve vstupují. Nyní se však do Evropy chystají vstoupit hodinky Huawei Watch Fit New.

Hodinky Huawei Watch Fit New

Jde o aktualizovanou verzi, která bude té předchozí velmi podobná. Pravděpodobně se navíc dočkáme dvou verzí – jednou s podporou NFC a druhou (levnější) bez ní. Leaker, který si říká @rquandt také prozrazuje příchod těchto hodinek do Evropy a také cenu.

Mají se objevit již 18. října (stejné datum se na hodinkách mimochodem objevuje i na fotografiích) a čínský gigant za ně má žádat 129 EUR, což je asi 3 300 korun. To je celkem vysoká částka a rádi si počkáme, jak na ní zákazníci zareagují. Původní Huawei Watch Fit se totiž v Česku dají koupit za velmi slušných 1 690 Kč a dá se předpokládat, že po představení nového modelu se bude ještě zlevňovat.

Jak se na nové hodinky těšíte?

Zdroj: GSMArena