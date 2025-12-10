Huawei Watch Fit 4 Pro citelně zlevnily! Využívají prémiové materiály, mají jasný AMOLED a umí EKG Hlavní stránka Zprávičky Huawei Watch Fit 4 Pro nyní na Alze seženete za 3 999 Kč místo původních 6 999 Kč Hodinky nabízejí safírové sklo, titanovou lunetu a vodotěsnost do 40 metrů pro volné potápění Uživatelé chválí především výdrž baterie, kvalitní displej a poměr cena/výkon Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 10.12.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Huawei Watch Fit 4 Pro patří mezi nejzajímavější sportovní hodinky s hranatým displejem, které si v Česku můžete pořídit. Od jejich květnového uvedení na trh se cena výrazně snížila – zatímco tehdy stály 6 999 Kč, nyní je na Alze koupíte za 3 999 Kč. To představuje úsporu přesahující 40 %. Hodinky z prémiových materiálů za zlomek ceny Huawei Watch Fit 4 Pro se od levnější verze bez přídomku Pro odlišují především použitými materiály. Displej chrání safírové sklo, luneta je vyrobena ze slitiny titanu a tělo hodinek tvoří hliník odolávající tlaku 550 MPa. Přestože hodinky působí robustně, váží pouhých 30,4 gramu bez řemínku. Samotný 1,82″ AMOLED displej s rozlišením 480 × 408 pixelů dosahuje maximálního jasu 3 000 nitů, což zajišťuje dobrou čitelnost i na přímém slunci. Hodinky jsou k dispozici ve třech barevných variantách – černé, modré a zelené. Potápění, golf i běh v terénu Kromě standardní vodotěsnosti 5 ATM nabízejí Watch Fit 4 Pro certifikaci podle normy EN 13319 pro volné potápění do hloubky 40 metrů. Hodinky měří hloubku ponoru, zaznamenávají srdeční frekvenci a SpO2 pod vodou a nabízejí také trénink zadržení dechu. CHCI HUAWEI WATCH FIT 4 PRO Golfisté ocení přístup k více než 15 000 hřištím s 3D zobrazením fairwayí, měřením vzdáleností a digitální výsledkovou kartou. Pro běžce v terénu jsou připraveny offline obrysové mapy, navigace po trase a pokročilé metriky jako vertikální oscilace či doba kontaktu se zemí. Zdravotní funkce a výdrž baterie Watch Fit 4 Pro disponují funkcí EKG, která je u hodinek v této cenové kategorii vzácností. Dále měří srdeční tep, okysličení krve, variabilitu srdečního tepu, kvalitu spánku, stres a dokonce i emoční pohodu. Verze Pro navíc přidává senzor teploty pokožky. Výrobce udává maximální výdrž baterie až 10 dní, při běžném používání se všemi funkcemi pak přibližně 7 dní. S aktivním always-on displejem počítejte se 4 dny. Nabíjení na plnou kapacitu trvá 60 minut. Pro koho jsou vhodné? Huawei Watch Fit 4 Pro osloví především sportovce, kteří hledají odolné hodinky s pokročilými funkcemi pro běh, plavání či potápění. Hranatý tvar displeje a relativně kompaktní rozměry (44,5 × 40 mm) ocení také ti, kteří preferují design připomínající Apple Watch. Hodinky fungují jak s Androidem (verze 8.0 a vyšší), tak s iOS (verze 13.0 a vyšší). Je třeba počítat s tím, že některé funkce jako odpovídání na zprávy přímo z hodinek jsou dostupné pouze v kombinaci s telefony Huawei nebo Android. Co říkají uživatelé? Na Alze hodinky získaly hodnocení 4,7 z 5 hvězdiček od 100 zákazníků, přičemž 89 % z nich produkt doporučuje. Mezi nejčastěji zmiňovaná pozitiva patří vynikající výdrž baterie, kvalitní zpracování s odolným safírovým sklem a především bezkonkurenční poměr cena/výkon. Uživatelé chválí také jasný displej, přesné měření sportovních aktivit a spánku. Jeden z recenzentů poznamenal: „TOTO je TOP výrobek za neuvěřitelnou cenu. Hodinky umí vše, co ty slavné značky za cenu trojnásobnou.“ KOUPIT WATCH FIT 4 PRO Z negativ se nejčastěji objevuje nemožnost NFC plateb v Česku – čip sice hodinky mají, ale oficiální podpora u nás chybí. Někteří uživatelé také zmiňují nepřesné měření EKG (vyžaduje navlhčení prstu) a komplikovanější první nastavení, které může trvat i hodinu. Zaujaly vás Huawei Watch Fit 4 Pro za tuto cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce česko Chytré hodinky Huawei Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1.