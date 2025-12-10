TOPlist

Huawei Watch Fit 4 Pro citelně zlevnily! Využívají prémiové materiály, mají jasný AMOLED a umí EKG

  • Huawei Watch Fit 4 Pro nyní na Alze seženete za 3 999 Kč místo původních 6 999 Kč
  • Hodinky nabízejí safírové sklo, titanovou lunetu a vodotěsnost do 40 metrů pro volné potápění
  • Uživatelé chválí především výdrž baterie, kvalitní displej a poměr cena/výkon

Adam Kurfürst
10.12.2025 06:00
huawei watch 4 pro se zelenym reminkem a cifernikem

Huawei Watch Fit 4 Pro patří mezi nejzajímavější sportovní hodinky s hranatým displejem, které si v Česku můžete pořídit. Od jejich květnového uvedení na trh se cena výrazně snížila – zatímco tehdy stály 6 999 Kč, nyní je na Alze koupíte za 3 999 Kč. To představuje úsporu přesahující 40 %.

Hodinky z prémiových materiálů za zlomek ceny

Huawei Watch Fit 4 Pro se od levnější verze bez přídomku Pro odlišují především použitými materiály. Displej chrání safírové sklo, luneta je vyrobena ze slitiny titanu a tělo hodinek tvoří hliník odolávající tlaku 550 MPa. Přestože hodinky působí robustně, váží pouhých 30,4 gramu bez řemínku.

huawei watch 4 pro cerna render predni strana

Samotný 1,82″ AMOLED displej s rozlišením 480 × 408 pixelů dosahuje maximálního jasu 3 000 nitů, což zajišťuje dobrou čitelnost i na přímém slunci. Hodinky jsou k dispozici ve třech barevných variantách – černé, modré a zelené.

Potápění, golf i běh v terénu

Kromě standardní vodotěsnosti 5 ATM nabízejí Watch Fit 4 Pro certifikaci podle normy EN 13319 pro volné potápění do hloubky 40 metrů. Hodinky měří hloubku ponoru, zaznamenávají srdeční frekvenci a SpO2 pod vodou a nabízejí také trénink zadržení dechu.

Golfisté ocení přístup k více než 15 000 hřištím s 3D zobrazením fairwayí, měřením vzdáleností a digitální výsledkovou kartou. Pro běžce v terénu jsou připraveny offline obrysové mapy, navigace po trase a pokročilé metriky jako vertikální oscilace či doba kontaktu se zemí.

Zdravotní funkce a výdrž baterie

Watch Fit 4 Pro disponují funkcí EKG, která je u hodinek v této cenové kategorii vzácností. Dále měří srdeční tep, okysličení krve, variabilitu srdečního tepu, kvalitu spánku, stres a dokonce i emoční pohodu. Verze Pro navíc přidává senzor teploty pokožky.

huawei watch fit 4 zeleny reminek senzor

Výrobce udává maximální výdrž baterie až 10 dní, při běžném používání se všemi funkcemi pak přibližně 7 dní. S aktivním always-on displejem počítejte se 4 dny. Nabíjení na plnou kapacitu trvá 60 minut.

Pro koho jsou vhodné?

Huawei Watch Fit 4 Pro osloví především sportovce, kteří hledají odolné hodinky s pokročilými funkcemi pro běh, plavání či potápění. Hranatý tvar displeje a relativně kompaktní rozměry (44,5 × 40 mm) ocení také ti, kteří preferují design připomínající Apple Watch.

huawei watch fit 4 pro ve vode

Hodinky fungují jak s Androidem (verze 8.0 a vyšší), tak s iOS (verze 13.0 a vyšší). Je třeba počítat s tím, že některé funkce jako odpovídání na zprávy přímo z hodinek jsou dostupné pouze v kombinaci s telefony Huawei nebo Android.

Co říkají uživatelé?

Na Alze hodinky získaly hodnocení 4,7 z 5 hvězdiček od 100 zákazníků, přičemž 89 % z nich produkt doporučuje. Mezi nejčastěji zmiňovaná pozitiva patří vynikající výdrž baterie, kvalitní zpracování s odolným safírovým sklem a především bezkonkurenční poměr cena/výkon.

Uživatelé chválí také jasný displej, přesné měření sportovních aktivit a spánku. Jeden z recenzentů poznamenal: „TOTO je TOP výrobek za neuvěřitelnou cenu. Hodinky umí vše, co ty slavné značky za cenu trojnásobnou.“

Z negativ se nejčastěji objevuje nemožnost NFC plateb v Česku – čip sice hodinky mají, ale oficiální podpora u nás chybí. Někteří uživatelé také zmiňují nepřesné měření EKG (vyžaduje navlhčení prstu) a komplikovanější první nastavení, které může trvat i hodinu.

Zaujaly vás Huawei Watch Fit 4 Pro za tuto cenu?

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let.

Adam Kurfürst
