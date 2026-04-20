Luxusně vypadající Huawei Watch Buds 2 v sobě ukrývají sluchátka. Zaujmout ale umí i dalšími aspekty výbavy Hlavní stránka Zprávičky Huawei po více než třech letech ticha oficiálně uvedl hodinky Watch Buds 2, které v titanovém těle ukrývají plnohodnotná bezdrátová sluchátka Novinka přichází s 1,5" AMOLED displejem o jasu 3 000 nitů, aktivním potlačením hluku a celkovou výdrží kolem tří dnů V Číně startuje cena na 3 488 jüanech (asi 10 500 Kč v přepočtu), o globálním uvedení Huawei zatím mlčí Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 20.4.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Na podzim 2022 se Huawei pustil do nápadu, který působil napůl geniálně a napůl šíleně: zkombinovat chytré hodinky s bezdrátovými sluchátky do jediného zařízení. Originální Huawei Watch Buds tehdy vzbudily smíšené reakce – jednoznačně zaujaly konceptem, ale dotkly se i nejednoho kompromisu. Po více než třech letech se teď značka rozhodla svůj neobvyklý hybrid znovu oprášit. Nové Huawei Watch Buds 2 dnes oficiálně debutovaly na čínském trhu a z pohledu specifikací jde o znatelně přesvědčivější balíček. Titanové tělo a znatelná dieta Displej je jedna z největších zbraní Sluchátka v hodinkách: malá, lehká a chytrá Zdraví, 90+ sportovních režimů a pár chybějících senzorů Výdrž, nabíjení a (ne)odolnost Software, kompatibilita a chytré funkce Cena a dostupnost Titanové tělo a znatelná dieta Designově Watch Buds 2 nepřišly s revolucí, spíše s pečlivou evolucí. Huawei použil pouzdro z leteckého titanu doplněné o zadní stranu z kompozitu vyztuženého vlákny, což má podle výrobce zlepšit odolnost proti poškrábání až o 200 % oproti první generaci. Hodinky nabídne ve třech provedeních – Amber Brown, Obsidian Black a Titanium Silver – přičemž nejdražší stříbrná verze přichází rovnou s titanovým řemínkem. Důležitější než změny na povrchu jsou ale změny pod ním. Nový model váží 54,5 gramu bez řemínku, tedy o 12 gramů méně než jeho předchůdce, a tloušťka klesla na 14,69 mm. Původní Watch Buds patřily k nejtlustším hodinkám na trhu, takže jakékoliv zeštíhlení se počítá. Pouzdro má rozměry 47 × 47 mm a sedne na zápěstí o obvodu 140 až 210 mm, čili by se mělo hodit i na tenčí ruce. Displej je jedna z největších zbraní Na přední straně sedí 1,5″ flexibilní LTPO AMOLED panel s rozlišením 466 × 466 pixelů (310 PPI) a údajným špičkovým jasem až 3 000 nitů. To je hodnota, kterou byste u spousty konkurenčních hodinek hledali marně – i prémiové Galaxy Watch Ultra se zastavily na stejné hranici. Huawei navíc u nové generace osekal černé okraje o 36 %, čímž podíl obrazovky na přední straně vzrostl zhruba o 11,6 %. Na první pohled by tak hodinky měly působit o poznání modernějším dojmem. Jedinou vráskou je klasická korunka na pravém boku, která neumí otáčení – slouží čistě jako tlačítko. Vedle ní najdete ještě jednu klapku pro otevření horního víka, pod kterým se ukrývají zmíněná sluchátka. Sluchátka v hodinkách: malá, lehká a chytrá Srdcem celého konceptu zůstávají samozřejmě plnohodnotná TWS sluchátka schovaná uvnitř pouzdra. Každé váží kolem 4 gramů a v balení najdete tři velikosti špuntů (S, M, L). Příjemnou novinkou je adaptivní rozpoznání levého a pravého ucha – uživatel nemusí hlídat, které sluchátko patří kam. Lze je používat samostatně i v páru. Po akustické stránce Huawei nasadil plnopásmový planární měnič, aktivní potlačení hluku (ANC), režim propustnosti okolního zvuku a takzvaný senzor kostních vibrací pro čistší zvuk při hovorech. Ovládání navíc neprobíhá jen na sluchátku, ale také na širší ploše včetně oblasti kozlíku a tváře kolem ucha. Dvojí poklepání přijme hovor nebo spustí hudbu, trojí přepíná režimy potlačení hluku. Pozor ale – samotné hodinky nemají reproduktor ani mikrofon. Pokud chcete telefonovat nebo slyšet navigaci, potřebujete mít sluchátka v uších. Je to logický kompromis, ale určitě ne nevýznamný. Zdraví, 90+ sportovních režimů a pár chybějících senzorů V oblasti zdravotního monitoringu Huawei nabízí obvyklou paletu – měření tepu, okysličení krve, spánku, stresu a dechové frekvence. Novinkou je sledování HRV (variability srdečního tepu) po celý den a funkce Emotional Wellbeing 2.0, která dokáže rozlišit až 12 emočních stavů a propsat je i do vybraného ciferníku. Hodinky také upozorní na potenciální fibrilaci síní, umí detekci spánkové apnoe a v Číně se mohou zapojit do studie hodnocení rizika vysoké hladiny cukru v krvi. Sportovních režimů je přes 90 a doplňuje je funkce AI Sports Interpretation, která z dat vyvozuje doporučení k tréninku. Za pozornost stojí i čtyřsystémová navigace (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou) a NFC pro platby. Co Huawei neposkytuje, je snímání EKG ani senzor teploty pokožky. V porovnání s vlastním modelem Watch GT 6 Pro nebo konkurenčními vlajkovými loděmi tak jde o zřejmý krok zpět v podobě osekané výbavy. Výdrž, nabíjení a (ne)odolnost Výdrž hodinek Huawei udává v typickém scénáři na přibližně 3 dny, sluchátka pak podle výrobce přehrají na jedno nabití 3 hodiny hudby se zapnutým ANC a 4 hodiny bez něj. To nejsou žádná rekordní čísla – dedikovaná TWS sluchátka dnes nabízejí často dvojnásobek – ale sluchátka se automaticky dobíjejí uvnitř hodinek, takže k nim v praxi budete sahat spíše nárazově. Plné nabití celého setu trvá okolo 100 minut a hodinky dobíjíte bezdrátově přes přiloženou stanici. Zásadním kompromisem celého konceptu je odolnost pouze podle IP54. Certifikace se navíc vztahuje jen na sluchátka – otvíratelný slot pro ně znamená, že hodinky nejsou vhodné pro plavání, sprchování ani aktivity ve vodě. Pokud hledáte chytré hodinky, se kterými byste si chtěli zaplavat, tenhle kousek to prostě nebude. Software, kompatibilita a chytré funkce Hodinky přicházejí s HarmonyOS 6 a podle Huawei fungují jak s Androidem (13.0 a novější), tak s iOS (9.0 a výš) – samozřejmě nejlépe si rozumí s čínskými telefony od samotného výrobce, kde je navázání přes Huawei Zdraví nejhladší. Na palubě je podpora digitálního klíče od auta, ovšem jen pro čínské značky typu BYD, Aito nebo Avatr. Podobně Alipay platby „tap to pay“ či doprovodné jízdenkové aplikace na český trh nedorazí. Cena a dostupnost Huawei Watch Buds 2 jsou v Číně aktuálně otevřeny k předobjednávkám, oficiální prodej startuje 25. dubna. Barevná provedení Amber Brown a Obsidian Black vyjdou na 3 488 jüanů (zhruba 10 300 Kč v přepočtu), zatímco Titanium Silver s titanovým řemínkem přijde na 3 988 jüanů (asi 11 800 Kč). Po započtení čínské státní dotace klesají ceny pod 3 000, resp. 3 500 jüanů, ale této výhody se evropští zákazníci nedočkají. O případném uvedení na globální, potažmo evropský trh zatím Huawei nepromluvil. Vzhledem k tomu, že první generaci Watch Buds v roce 2023 do Evropy přivezl, dá se nicméně v příštích měsících předpokládat obdobný scénář. Co na vrácený koncept Huawei Watch Buds říkáte vy? Zdroje: Huawei, Huawei Central, Notebookcheck 