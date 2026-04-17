Huawei brzy představí nástupce populárních hodinek. Únik prozradil, co nabídnou Hlavní stránka Zprávičky Na internet unikly kompletní specifikace a rendery chystaných hodinek Huawei Watch Fit 5 a Watch Fit 5 Pro. Verze Pro nabídne větší 1,92" LTPO OLED displej s jasem 3 500 nitů a titanovou lunetu se safírovým sklem. Obě varianty by měly dorazit na trh s cenami od necelých 5 tisíc korun v přepočtu Adam Kurfürst Publikováno: 17.4.2026 16:00 Loňské hodinky řady Watch Fit 4 si od Huawei vysloužily pozornost zejména díky designu, který nápadně připomíná populární modely od Applu. Čínský výrobce se této strategie zjevně hodlá držet i nadále, protože připravovaní nástupci v podobě Watch Fit 5 a Watch Fit 5 Pro vypadají prakticky totožně. Před oficiálním představením nyní na internet unikly specifikace i rendery, takže víme, co od novinek očekávat. Vděčíme za to serveru WinFuture. Watch Fit 5: jasnější displej a novější Bluetooth Watch Fit 5 Pro: větší displej a prémiové materiály Společná výbava a výdrž baterie Ceny a dostupnost Watch Fit 5: jasnější displej a novější Bluetooth Základní model Watch Fit 5 si zachovává 1,82″ AMOLED displej s rozlišením 480 × 408 pixelů a hustotou 347 PPI. Oproti předchůdci však nabídne vyšší maximální jas 2 500 nitů, což představuje čtvrtinové navýšení oproti 2 000 nitům u Watch Fit 4. Displej chrání sklo z kompozitu lithia, hliníku a křemíku. Pouzdro hodinek je vyrobeno kompletně z hliníkové slitiny a váží pouhých 27,5 gramů bez řemínku. Podle uniklých informací Huawei u základního modelu sází na ekologické materiály – konkrétně jde o 100% recyklovaný hliník a nylonové řemínky ze zcela recyklovaného materiálu. Z technologických novinek stojí za zmínku podpora Bluetooth 6.0, která nahrazuje starší verzi 5.2. Hodinky dále disponují NFC a dvoufrekvenční GPS s podporou systémů GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou a QZSS. Certifikace IP6X zaručuje odolnost proti prachu. Watch Fit 5 Pro: větší displej a prémiové materiály Verze Pro přináší podstatnější vylepšení. Nejvýraznější změnou je zvětšení displeje na 1,92 palce, přičemž rozlišení zůstává stejné. Panel využívá technologii LTPO OLED, která umožňuje dynamickou obnovovací frekvenci, a maximální jas dosahuje 3 500 nitů. Podle uniklých materiálů jde o nejvyšší poměr displeje k tělu v celé historii řady Fit, konkrétně 83 %. Konstrukce kombinuje hliníkový hlavní rám s titanovou lunetou, displej chrání safírové sklo. Hodinky váží 31,6 gramů, tedy o zhruba gram více než současná generace Watch Fit 4 Pro. Oproti základní verzi nabízí Pro model také voděodolnost do hloubky 40 metrů pro volné potápění. Výbava zahrnuje hloubkoměr pro potápěče a funkci EKG pro měření elektrické aktivity srdce. Obě funkce zůstávají exkluzivní pro verzi Pro, základní model je nenabídne. Společná výbava a výdrž baterie Obě varianty sdílejí 471mAh baterii, která by měla vydržet až 10 dní v úsporném režimu, 7 dní při typickém používání a 4 dny s aktivním always-on displejem. Oproti současné generaci jde o stejné hodnoty, Huawei tedy baterii nezvětšil. Huawei Watch Fit 5 Pro Na straně senzorů výrobce zmiňuje technologii TruSense, která zahrnuje akcelerometr, gyroskop, magnetometr, barometr, snímač tělesné teploty, optický snímač srdečního tepu a světelný senzor. Hodinky budou podporovat desítky sportovních režimů a offline mapy. Ceny a dostupnost Huawei Watch Fit 5 by měly stát 199 € (přibližně 4 800 Kč) a budou dostupné v černé, bílé, stříbrno-zelené a fialové barvě. Verze Pro vyjde na 299 € (asi 7 300 Kč) v černé, bílé a oranžové variantě. Oproti předchůdcům tak zaznamenají mírné zdražení. Na oficiální české ceny si ještě budeme muset počkat. Přesné datum představení zatím není známé, ale vzhledem ke kompletnosti úniku lze očekávat oficiální odhalení v nejbližší době. Předchozí generace Watch Fit 4 debutovala loni v květnu. Co říkáte na chystané hodinky Huawei Watch Fit 5? Zdroje: WinFuture, Notebookcheck, Huawei Central O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi