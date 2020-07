Jak to vypadá s updaty na EMUI 10.1? Podívejte se na harmonogram

Videohovory MeeTime, práce ve více oknech díky Multi-Window nebo propracovanější sdílení ploch na více zařízeních přes Multi-Screen Collaboration. K tomu pár nových designových prvků a silnější zabezpečení. To jsou hlavní přínosy systému EMUI 10.1, který dorazil s novými telefony Huawei P40 a postupně putuje do dalších. Novinky, které se ukrývají v desetinné jedničce, mohou očekávat i majitelé starších přístrojů z řad P, Mate a Nova. Čínská společnost nyní zveřejnila aktualizovaný update list pro systém EMUI 10.1. Můžete se na něj podívat v seznamu. Uvádíme dva evropské regiony, jelikož si nejsme jistí, do kterého patří ČR. Mějte také na paměti, že vydávání aktualizací má v mnoha případech “pod palcem” operátor.

Aktuální update list pro EMUI 10.1 (půlka července 2020)

Severovýchodní Evropa Huawei Mate 30 Pro – hotovo Huawei P40 lite – hotovo Huawei P30 – probíhá Huawei P30 Pro – probíhá Huawei Mate 20 – probíhá Huawei Mate 20 Pro – probíhá Huawei Mate 20 RS Porsche Design – probíhá Huawei Mate 20X 5G – probíhá Huawei Nova 5T – červenec 2020 Huawei Mate Xs – srpen 2020

Západní Evropa Huawei Mate 30 Pro – hotovo Huawei P40 lite – hotovo Huawei P30 – probíhá Huawei P30 Pro – probíhá Huawei Mate 20 – probíhá Huawei Mate 20 Pro – probíhá Huawei Mate 20 RS Porsche Design – probíhá Huawei Mate 20X 5G – probíhá Huawei Mate 20X 4G – červenec 2020 Huawei Nova 5T – červenec 2020 Huawei Mate Xs – srpen 2020



