Je libo Huawei? Špičkový fotomobil Pura 80 Pro spadl o několik tisíc, ale má několik háčků

Jakub Kárník
14.5.2026 10:00
Huawei má dnes na evropském trhu zvláštní pozici – telefony s prvotřídním hardwarem, které mají však zásadní kompromisy v softwaru. Pura 80 Pro teď s kódem ALZADNY20 spadl na 23 999 Kč, což ho posouvá do reálné cenovky a poprvé z něj dělá rozumné rozhodnutí pro někoho, kdo opravdu hledá špičkový fotoaparát.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud máte rádi mobilní fotografii a chcete jeden z nejlepších fotoaparátů na trhu.
⚠️ Zvažte, že telefon nemá Google služby ani 5G – Gemini, Google Peněženka a další služby zde chybí.
💡 Za 23 999 Kč je to rozumná cesta k Huawei fotoaparátu s 1″ hlavním senzorem a variabilní clonou.

Hlavní důvod, proč ho kupovat

Hlavní snímač má 50 Mpx, 1″ senzor a variabilní clonu f/1,6–4,0 – tedy hardware, který v této cenovce u jiných značek prakticky neuvidíte. Mechanicky se nastavující clona umožňuje řídit hloubku ostrosti přímo na úrovni objektivu, podobně jako u plnoformátových fotoaparátů. K tomu 48Mpx teleobjektiv s 4× optickým zoomem a 40Mpx širokoúhlý objektiv. Pro fotografy a obecně lidi, kteří telefonem fotí každý den, jde o jeden z nejschopnějších systémů na trhu.

Zbytek hardwaru je také luxusní – 6,8″ LTPO OLED displej s adaptivní frekvencí 120 Hz a jasem až 3 000 nitů, baterie 5 170 mAh s 100W drátovým a 80W bezdrátovým nabíjením (plné nabití za zhruba 40 minut). Tělo s krytím IP68, sklo Kunlun Glass 2 odolné proti pádům, stereo reproduktory s podporou LDAC pro Hi-Res zvuk.

Co musíte akceptovat

Tady je třeba být upřímný. Telefon nemá oficiálně Google služby – Google Play, Gmail, Mapy, Peněženka ani Gemini nejsou předinstalované. Existují obejití (například přes MicroG), ale vyžadují technickou znalost a ne všechno funguje stoprocentně. Google Peněženku pro placení mobilem nelze rozchodit vůbec.

Druhým omezením je absence 5G sítě – telefon jede jen na 4G LTE, což v ČR pro běžné použití bohatě stačí, ale je to detail, který stojí za zmínku. Procesor Kirin 9020 je v každodenním používání svižný, ale v benchmarcích zaostává za nejnovějšími vlajkami od Qualcommu. Pro náročné hry jako Genshin Impact stejně budete redukovat grafické nastavení.

Verdikt

Huawei Pura 80 Pro za 23 999 Kč je specializovaný telefon pro lidi, kteří fotí. Pokud potřebujete plně funkční Google ekosystém, sáhněte radši po jiném telefonu. Pokud ale hledáte vlajku s opravdu výjimečným fotoaparátem za rozumné peníze a jste ochotní akceptovat softwarové kompromisy, Pura 80 Pro vám nabídne hardware, který jinde dnes v této ceně neseženete.

Kupili byste si telefon bez Google služeb kvůli výjimečnému fotoaparátu, nebo je pro vás Android ekosystém priorita?

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

