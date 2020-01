Kdy u nás oficiálně dorazí EMUI 10 do telefonů Huawei P20? Již brzy

Starší smartphony Huawei P20 a P20 Pro už v domovské Číně pár dní dostávají plnohodnotný update na EMUI 10. Ale kdy se dostane na zbytek světa a ČR? Nebojte, prý brzy. Mimo Čínu se zatím updatu na poslední verzi nadstavby dočkali pouze uživatelé v pár dalších nespecifikovaných regionech. A to ještě jen v beta verzi. EMUI 10 by měl být oficiálně pro všechny majitele těchto přístrojů dostupný ještě před koncem ledna. Případně hned na začátku února. Do oficiálního vypuštění se bude muset zbytek světa spokojit alespoň s aktualizací nadstavby EMUI 9.1, která do telefonů série Huawei P20 vyrazila před několika hodinami.

Jde o prosincový bezpečnostní balíček, který je součástí aktualizace na EMUI s označením 9.1.0.371. V různých zemích by se prý ale mohlo číslo lišit, tak se možná setkáte s jinou verzí. Řešit má každopádně několik významných bezpečnostních hrozeb – 3 kritické, 24 vysokých a jednu střední. Rozhodně tedy doporučujeme majitelům telefonů Huawei P20 a P20 Pro tento update nainstalovat a nečekat až na příchod EMUI 10. Možnost instalace můžete hledat přímo v nastavení telefonu pod položkou “aktualizace systému”, případně v Huawei aplikaci HiCare.

Už máte prosincovou záplatu ve vašem Huawei P20 / P20 Pro?

Zdroj: hcentral