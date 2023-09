Huawei údajně chystá velký návrat na světový trh

Huawei se i navzdory sankcím chce prosadit na světových trzích

Nejprve ale hodlá zlepšit svou pozici v Číně

Společnost už nyní navýšila odhady prodejů svých mobilů

Čínský výrobce elektroniky představuje jeden mobil za druhým. Po modelech Mate 60, Mate 60 Pro a Mate 60 Pro+ se na čínském e-shopu objevila také novinka v podobě skládacího Huawei Mate X5. A brzy se dočkáme také nové řady chytrých hodinek.

Embargo nefunguje

V jednu dobu to přitom vypadalo, že americké embargo společnost Huawei zlomí. Kvůli absenci zásadních aplikací (Google Play) a technologií (5G čipy) odešlo mnoho uživatelů ke konkurenci. Zatímco před zavedením sankcí držel Huawei 18% podíl na globálním trhu s mobily a 42% podíl na čínském, nyní mu patří pouze 3 % světového a 10 % čínského trhu s mobilními telefony.

Nový čipset

Teď se ale v Šen-čenu, kde má společnost centrálu, začíná blýskat na lepší časy. Díky vlastnímu čipsetu Kirin 9000S může Huawei nabízet mobily s 5G konektivitou, což je především pro čínské zákazníky velmi důležitý prvek, a tak posílit svou pozici na domácím trhu. To ale managementu firmy nestačí. Podle zdrojů čínského webu IT Home se v Huawei rodí chystá velký návrat na trh globální. Webu to údajně potvrdily zdroje přímo z firmy. Marketingové oddělení a mezinárodní pobočky Huawei jsou v pohotovosti.

Huawei Mate 60 v Evropě?

Zjištění IT Home nahrává i fakt, že společnost Huawei nedávno navýšila odhad prodejů mobilních telefonů pro rok 2023 ze 30 milionů kusů na 38 milionů.

Huawei Mate 60 Pro+ podporuje satelitní volání

První kroky k expanzi na světovou scénu už vlastně Huawei podnikl. Ať už jde o nadcházející představení chytrých hodinek v Barceloně nebo květnové uvedení mobilů Huawei P60 Pro a Huawei Mate X3 na některých evropských trzích.

Vyloučeno není ani to, že bychom se v Evropě dočkali i nových mobilů řady Mate. Huawei sice v odpovědi novinářům uvedl, že mobil je určen pouze pro čínský trh, ale zároveň si pro své nové telefony opatřil certifikaci Bluetooth SIG hned ve dvou variantách, což by napovídalo, že kromě čínské verze počítá i s tou mezinárodní.

