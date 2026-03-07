Tablet od Huawei s krásným 2.5K 120Hz displejem a klávesnicí v balení v Česku zlevnil pod 10 tisíc Hlavní stránka Zprávičky Huawei MatePad 11.5 (2025) je 11,5" tablet s 2,5K displejem, 120 Hz a klávesnicí v balení Na Alze stojí 9 890 Kč místo původních 10 999 Kč Klávesnice je součástí balení – u konkurence za ni běžně zaplatíte několik tisíc navíc Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 7.3.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Tablet s klávesnicí, velkým displejem a celodenní výdrží za necelých deset tisíc? Huawei MatePad 11.5 (2025) aktuálně na Alze koupíte za 9 890 Kč místo původních 10 999 Kč – a klávesnice je součástí balení. Právě to je hlavní výhoda oproti Samsungu nebo iPadu, kde za klávesnici a stylus zaplatíte často víc než za samotný tablet. Aktuální cenu a dostupnost najdete v detailu produktu na Alze. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte tablet na školu, kancelář nebo konzumaci médií a nechcete dokupovat příslušenství za další tisíce.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete plný Google ekosystém bez kompromisů – služby fungují přes GBox, ale s drobnými omezeními.💡 Za 9 890 Kč dostanete 2,5K displej, klávesnici, 256GB úložiště a baterii na celý den – to je kombinace, kterou konkurence za tuto cenu nenabídne. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč je MatePad 11.5 zajímavý MatePad 11.5 zaujme hlavně tím, co všechno je v balení. Klávesnice, která se u konkurence prodává za 3–5 tisíc navíc, je tu součástí. Displej má rozlišení 2456 × 1600 s adaptivními 120 Hz a jasem až 600 nitů. Baterie 10 100 mAh se 40W nabíjením vydrží podle uživatelů klidně celý den intenzivního používání – několik recenzentů na Alze zmiňuje, že výdrž je překvapivě vysoká i při multitaskingu. Tablet váží 515 gramů a je tenký pouhých 6,1 mm. Co říkají uživatelé – a na co si dát pozor Na Alze má tablet hodnocení 4,6 z 5 (15 hodnocení, přes 200 prodaných kusů) s reklamovaností jen 0,39 %. Uživatelé nejčastěji chválí displej, výdrž baterie, kvalitu klávesnice a celkový poměr cena/výkon. Studentka v jedné z recenzí píše, že původně chtěla Samsung, ale po zjištění ceny klávesnice rychle změnila názor – a MatePad se jí stal hlavním pracovním nástrojem do školy. Hlavní kompromis je absence Google služeb. Aplikace se instalují přes AppGallery nebo GBox, přes který funguje i Google Play. V praxi to podle uživatelů funguje, ale s drobnými omezeními – widgety nefungují hladce a spouštění některých aplikací trvá o vteřinu déle. Dále chybí GPS, fotoaparát je slabší (problémy s QR kódy a odlesky) a nabíjecí adaptér není v balení. Stylus M-Pencil se prodává zvlášť a na tabletu drží magnetem jen slabě – bez pouzdra s držákem ho budete hledat po tašce. KOUPIT MATEPAD 11.5 V AKCI Verdikt: pro koho se to vyplatí Pokud hledáte tablet primárně na školu, poznámky, kancelářskou práci nebo sledování videí a nechcete řešit drahé příslušenství, Huawei MatePad 11.5 za 9 890 Kč je v tuto chvíli jeden z nejlepších poměrů cena/výkon na trhu. Klávesnice v balení, celodenní výdrž a kvalitní displej jsou silné argumenty. Naopak pokud jste zvyklí na plný Google ekosystém bez kompromisů nebo potřebujete GPS a kvalitní fotoaparát, bude lepší zamířit k Samsungu či Xiaomi. Pokud vás tento model nezaujal, podívejte se na aktuální Alza Dny, kde bývají zlevněné tablety i příslušenství. VYUŽÍT SLEVU NA HUAWEI MATEPAD Používáte tablet jako náhradu notebooku, nebo spíš na konzumaci obsahu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Android tablet Huawei slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Konečně pořádný malý tablet s Androidem. Lenovo Legion Tab Gen 3 překvapí výkonem i cenou Jakub Kárník 8.1.2025 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024