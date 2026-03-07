TOPlist

Tablet od Huawei s krásným 2.5K 120Hz displejem a klávesnicí v balení v Česku zlevnil pod 10 tisíc

  • Huawei MatePad 11.5 (2025) je 11,5" tablet s 2,5K displejem, 120 Hz a klávesnicí v balení
  • Na Alze stojí 9 890 Kč místo původních 10 999 Kč
  • Klávesnice je součástí balení – u konkurence za ni běžně zaplatíte několik tisíc navíc

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
7.3.2026 10:00
Ikona komentáře 0
Huawei tablet jpg

Tablet s klávesnicí, velkým displejem a celodenní výdrží za necelých deset tisíc? Huawei MatePad 11.5 (2025) aktuálně na Alze koupíte za 9 890 Kč místo původních 10 999 Kč – a klávesnice je součástí balení. Právě to je hlavní výhoda oproti Samsungu nebo iPadu, kde za klávesnici a stylus zaplatíte často víc než za samotný tablet. Aktuální cenu a dostupnost najdete v detailu produktu na Alze.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud hledáte tablet na školu, kancelář nebo konzumaci médií a nechcete dokupovat příslušenství za další tisíce.
⚠️ Zvažte, pokud potřebujete plný Google ekosystém bez kompromisů – služby fungují přes GBox, ale s drobnými omezeními.
💡 Za 9 890 Kč dostanete 2,5K displej, klávesnici, 256GB úložiště a baterii na celý den – to je kombinace, kterou konkurence za tuto cenu nenabídne.

ZOBRAZIT CENU NA ALZE

Proč je MatePad 11.5 zajímavý

MatePad 11.5 zaujme hlavně tím, co všechno je v balení. Klávesnice, která se u konkurence prodává za 3–5 tisíc navíc, je tu součástí. Displej má rozlišení 2456 × 1600 s adaptivními 120 Hz a jasem až 600 nitů. Baterie 10 100 mAh se 40W nabíjením vydrží podle uživatelů klidně celý den intenzivního používání – několik recenzentů na Alze zmiňuje, že výdrž je překvapivě vysoká i při multitaskingu. Tablet váží 515 gramů a je tenký pouhých 6,1 mm.

Co říkají uživatelé – a na co si dát pozor

Na Alze má tablet hodnocení 4,6 z 5 (15 hodnocení, přes 200 prodaných kusů) s reklamovaností jen 0,39 %. Uživatelé nejčastěji chválí displej, výdrž baterie, kvalitu klávesnice a celkový poměr cena/výkon. Studentka v jedné z recenzí píše, že původně chtěla Samsung, ale po zjištění ceny klávesnice rychle změnila názor – a MatePad se jí stal hlavním pracovním nástrojem do školy.

Hlavní kompromis je absence Google služeb. Aplikace se instalují přes AppGallery nebo GBox, přes který funguje i Google Play. V praxi to podle uživatelů funguje, ale s drobnými omezeními – widgety nefungují hladce a spouštění některých aplikací trvá o vteřinu déle. Dále chybí GPS, fotoaparát je slabší (problémy s QR kódy a odlesky) a nabíjecí adaptér není v balení. Stylus M-Pencil se prodává zvlášť a na tabletu drží magnetem jen slabě – bez pouzdra s držákem ho budete hledat po tašce.

KOUPIT MATEPAD 11.5 V AKCI

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Pokud hledáte tablet primárně na školu, poznámky, kancelářskou práci nebo sledování videí a nechcete řešit drahé příslušenství, Huawei MatePad 11.5 za 9 890 Kč je v tuto chvíli jeden z nejlepších poměrů cena/výkon na trhu. Klávesnice v balení, celodenní výdrž a kvalitní displej jsou silné argumenty. Naopak pokud jste zvyklí na plný Google ekosystém bez kompromisů nebo potřebujete GPS a kvalitní fotoaparát, bude lepší zamířit k Samsungu či Xiaomi.

Pokud vás tento model nezaujal, podívejte se na aktuální Alza Dny, kde bývají zlevněné tablety i příslušenství.

VYUŽÍT SLEVU NA HUAWEI MATEPAD

Používáte tablet jako náhradu notebooku, nebo spíš na konzumaci obsahu?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl Outlet

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké

Jana Skálová
9.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024

Konečně pořádný malý tablet s Androidem. Lenovo Legion Tab Gen 3 překvapí výkonem i cenou

Jakub Kárník
8.1.2025
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024
DATART slevy

Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami

Jana Skálová
26.12.2024

Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku

Jakub Kárník
30.9.2024