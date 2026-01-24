TOPlist

Výborný tablet od Huawei v Česku zlevnil! Má jemný 120Hz displej, slušné repráky a propracovaný multitasking

  • Huawei MatePad 11.5 (2025) je tablet s 2,5K displejem, 120 Hz a klávesnicí v balení
  • Běží na HarmonyOS – Google aplikace nainstalujete přes GBox
  • Na Alze zlevnil o tisícovku na 8 899 Kč

Jakub Kárník
24.1.2026 12:00
Huawei tablet jpg

Tablet s klávesnicí v balení za necelých 9 tisíc? Huawei MatePad 11.5 (2025) nabízí slušnou výbavu pro práci i studium, a teď je ještě o tisícovku levnější.

Displej a výdrž jako hlavní trumfy

Displej má úhlopříčku 11,5 palce, rozlišení 2456 × 1600 px a 120Hz obnovovací frekvenci. Jas dosahuje až 600 nitů, takže čitelnost venku nebude úplně špatná. Baterie s kapacitou 10 100 mAh vydrží až 14 hodin přehrávání videa a podporuje 40W rychlé nabíjení. Celokovové tělo má tloušťku pouhých 6,1 mm.

Uvnitř pracuje čip HiSilicon Kirin T82B s 8 GB RAM a 256GB úložiště. Čtveřice reproduktorů s technologií Histen 9.0 zajistí solidní zvuk na filmy. Stylus M-Pencil se kupuje zvlášť, ale klávesnice je součástí balení – a podle recenzí je překvapivě dobrá.

HarmonyOS – háček i výhoda

Tablet běží na HarmonyOS. Google Play tu nenajdete, ale většinu aplikací nainstalujete přes GBox nebo AppGallery. Uživatelé chválí čistý systém bez reklam a lepší multitasking než na jiných Androidech. Výtky míří na chybějící GPS a slabší fotoaparát – ale to u tabletu většinou nevadí.

Huawei MatePad 11.5 původně stál 9 899 Kč, teď ho na Alze pořídíte za 8 899 Kč. Za tablet s 2,5K displejem, klávesnicí v balení a solidní výdrží je to zajímavá nabídka – hlavně pro studenty.

Vadí vám absence Google služeb, nebo si s tím poradíte?

O autorovi

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

