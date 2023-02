Huawei možná chystá novou řadu hodinek. Co by mohly umět?

I když má čínská společnost Huawei dobře známé trable na poli mobilních telefonů, velmi dobře si zatím vede v segmentu nositelné elektroniky. Zejména její chytré hodinky patří k tomu nejlepšímu, co lze v tomto oboru sehnat. Nabízená paleta modelů patřících do několika sérií není úplně malá, přesto ale společnost dost možná pustí do další samostatné řady. Naznačuje to nedávno odhalené produktové označení, které se ukrývá v aplikaci Huawei Health.

A new Huawei smartwatch (AOD-H1) is in the making pic.twitter.com/DybYyyRw3V — Deng Li (@MrDengLi) February 6, 2023

Tím zvláštním označením je zkratka AOD-H1, kterou zatím čínská firma nikde nepoužívala. Předchozí generace všech Huawei hodinek nesou nejčastěji označení B19 či AL. Nové označení by tedy mohlo odkazovat na přicházející novou sérii a je otázkou, zda se dá něco vyčíst rovnou z odhaleného kódování. AOD je například zkratkou pro always-on-display, což pro hodinky rozhodně není cizí téma. Možná Huawei chystá smartwatch zaměřené na tuto praktickou funkci. Další možností je řada zaměřená na outdoorové aktivity. Uvidíme, co přinesou další úniky.

Které Huawei hodinky se vám líbí nejvíc?

Zdroj: hcentral