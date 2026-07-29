Osm mikrofonů a dva měniče v každé pecce. Vlajková sluchátka Huawei jsou o 750 Kč levnější Hlavní stránka Zprávičky Huawei FreeBuds Pro 5 jsou vlajková špuntová sluchátka s dvojicí měničů v každé pecce a osmi mikrofony S AlzaPlus+ stojí 4 249 Kč místo 4 999 Kč V zahraničních testech se měří s AirPods Pro 3 a Sony XM6, které stojí víc Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 29.7.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Huawei se sluchátky dlouhodobě hraje stejnou hru: dát lidem vlajkovou výbavu za trochu nižší cenu než konkurence. FreeBuds Pro 5 teď členové AlzaPlus+ koupí za 4 249 Kč místo 4 999 Kč a dostanou špunty, které recenzenti po celém světě staví do přímého souboje s AirPods Pro 3 a Sony WF-1000XM6 – tedy modely dražšími. 👍 Berte, pokud máte Android, hodně telefonujete venku a chcete špičkové potlačení hluku s vyváženým zvukem.🤔 Váhejte, pokud jste jablíčkáři – část funkcí je vázaná na aplikaci Huawei AI Life, kterou na iOS jednoduše nenainstalujete.💰 Cenovka: 4 249 Kč za sluchátka, která v testech porážejí modely za sedm a víc tisíc. CHCI SLUCHÁTKA ZA 4 249 KČ Dva měniče, které umí i potlačovat hluk Hlavní technická novinka zní jako marketingová hláška, ale funguje: v každém sluchátku sedí dynamický měnič pro basy a planární jednotka pro výšky, přičemž oba se zapojují nejen do přehrávání hudby, ale i do vytváření protihluku. Huawei tomu říká dvoumotorové ANC a podle vlastních měření zvládá utlumit dvakrát víc hluku než předchozí generace. Zvuk míří na vyváženost, ne na dunivé basy: frekvenční rozsah 10 až 48 000 Hz, podpora kodeku LDAC pro Hi-Res přenos a vlastní kodek Huawei L2HC 4.0, který se svými 2,3 Mb/s zvládne bezztrátový přenos, ovšem jen s kompatibilními telefony Huawei. Osm mikrofonů včetně kostního snímače dělá z FreeBuds Pro 5 podle recenzentů jedny z nejlepších sluchátek na telefonování v celé třídě – zejména ve větru, kde ostatní modely kolabují. Na Alze mají hodnocení 4,8 z 5 od 20 zákazníků. Kde narazíte Zahraniční testy se shodují na dvou výtkách. První je výdrž – zhruba šest hodin se zapnutým ANC a pětadvacet hodin s pouzdrem je pro tuhle třídu průměr, a při zapnutém LDAC číslo ještě klesne; konkurence dnes nabízí osm až devět hodin. Druhá je ekosystém: na iPhonu sluchátka fungují, ale bez plné aplikace přijdete o část nastavení, a recenze upozorňují, že v čistém potlačení hluku pořád vedou Bose a Sony. Ke sportu si taky připravte lepší koncovky, jeden recenzent hlásil při cvičení uvolňování z uší, přestože krytí IP57 potu i dešti odolá bez problémů. Pro android uživatele, který denně dojíždí a telefonuje, je to za 4 249 Kč momentálně nejlepší poměr ceny a výbavy na trhu. VYUŽÍT SLEVU 15 % Jak dlouho vám vydrží sluchátka na jedno nabití a je pro vás výdrž rozhodující? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Huawei slevy sluchátka Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025