Společnost Huawei dnes kromě nových tabletů oficiálně představila také hodinky Huawei Children’s Watch 4X. Ty přináší nové funkce a hlavně hned dva fotoaparáty, které vypadají poměrně dobře. Pojďme si je tedy představit.

Huawei Children’s Watch 4X oficiálně

Pro HD videohovory poslouží 5 megapixelová kamerka, pro focení pak 8 megapixelový fotoaparát se světelností f/2,0. Huawei tvrdí, že tento fotoaparát podporuje 4x digitální zoom a díky umělé inteligenci dokáže rovněž rozpoznávat různé objekty. Díky nim se děti mohou učit o věcech, které uvidí, což je jistě zajímavá funkce. Oba dva fotoaparáty lze používat také pod vodou, jelikož jsou hodinky vodotěsné a do až do hloubky 50 metrů.

Přední stranu Huawei Children’s Watch 4X pokrývá 1,41″ AMOLED panel s rozlišením 320 x 360 pixelů. Je poháněn čipsetem Kirin, kterému sekunduje 1 GB RAM a 16 GB úložiště. Nechybí pak podpora NFC, Wi-Fi, Bluetooth či LTE. Nechybí také GPS, beidou, GLONASS, GALILEO a QZSS. K dispozici je pak asistent, fitness tracker s žebříčky a speciální obchod s aplikacemi, který je zaměřen právě na výuku dětí.

Huawei Children’s Watch 4X Official Trailer

O výdrž se postará 800 mAh baterie s podporou rychlého nabíjení, jelikož 50 % se vám na hodinkách rozsvítí za 20 minut. Výdrž by pak měla být jeden celý den. Hodinky jsou k dispozici v bílé, růžové a modré variantě a to za cenu asi 4 400 korun bez daně. Do prodeje zamíří 19. srpna.

Koupili byste svým dětem tyto hodinky?

Zdroj: gizmochina.com