Notebook i tablet v jednom o 7 tisíc levněji! HP OmniBook X Flip má 360° displej a 1TB SSD a slušný procesor

HP OmniBook X Flip AI 16 je konvertibilní notebook s 360° otočným 16" dotykovým displejem a procesorem AMD Ryzen AI 7 350 Na Alze stojí 26 990 Kč místo původních 33 990 Kč (sleva 7 000 Kč) Má 1TB SSD, 16 GB RAM, Wi-Fi 7, Thunderbolt 4 a 68Wh baterii s rychlým nabíjením Jakub Kárník Publikováno: 21.3.2026 12:00 Notebook, který se překlopí na tablet – a teď o sedm tisíc levněji. HP OmniBook X Flip AI 16 na Alze stojí 26 990 Kč místo původních 33 990 Kč. Displej se otočí o 360°, takže ho můžete používat jako klasický notebook, stojan na prezentace, stan na sledování filmů nebo tablet s dotykovou obrazovkou. K tomu 1TB úložiště, AI procesor a dva roky on-site servisu HP. Detaily najdete v detailu produktu na Alze. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete flexibilní zařízení na práci, prezentace i volný čas – dotykový displej, Thunderbolt 4 a celodenní výdrž.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete lepší barvy displeje, vyšší rozlišení nebo dedikovanou grafiku na hry – tohle je pracovní a kreativní stroj, ne herní.💡 Za 26 990 Kč dostanete 360° konvertibilní notebook s 16″ dotykovým IPS, 1 TB SSD, Wi-Fi 7, Thunderbolt 4, AI procesorem s 50 TOPS NPU a dvouletým on-site servisem. Flexibilita jako hlavní argument OmniBook X Flip má 360° pant, který umožňuje čtyři režimy použití: notebook, stan, prezentační režim a tablet. Displej je dotykový s podporou stylusu, takže na něm můžete psát poznámky, skicovat nebo podepisovat dokumenty. Na 16 palcích s rozlišením 1920 × 1200 a jasem 400 nitů se pohodlně pracuje s více okny vedle sebe. Konstrukce je kovoplastová, hmotnost 1,89 kg. Procesor AMD Ryzen AI 7 350 (Zen 5, 8 jader, boost 5 GHz) zvládá kancelářskou práci, prohlížení, videohovory i lehčí kreativní úlohy. NPU s 50 TOPS je připravené pro AI funkce ve Windows – od Copilotu po lokální AI nástroje. Baterie 68 Wh s rychlým nabíjením HP Fast Charge drží celodenní provoz. Konektivita: Thunderbolt 4, USB-C, 2× USB 3.2 Gen 2, HDMI, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4. Na co si dát pozor Hlavní kompromis je displej: pokrytí pouhých 62,5 % sRGB je výrazně pod úrovní konkurence v této cenové třídě. Pro kancelářskou práci a prezentace to stačí, ale na práci s fotkami nebo videem, kde záleží na barvách, to není ideální. Obnovovací frekvence 60 Hz znamená, že scrollování a animace nebudou tak plynulé jako na 120Hz panelech. A integrovaná grafika Radeon 860M zvládne přehrávání videa a lehčí hry, ale na náročnější tituly nebo GPU rendering nebude žádná sláva. Verdikt HP OmniBook X Flip AI 16 za 26 990 Kč je konvertibilní notebook pro lidi, kteří chtějí flexibilitu otočného displeje, dotykové ovládání a solidní výkon pro práci – a jsou ochotní přimhouřit oko nad slabším barevným pokrytím displeje. 1 TB SSD, Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 a dvouletý on-site servis jsou silné argumenty. Používáte konvertibilní notebook, nebo vám stačí klasický? A využíváte dotykový displej v praxi? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi