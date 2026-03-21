Notebook i tablet v jednom o 7 tisíc levněji! HP OmniBook X Flip má 360° displej a 1TB SSD a slušný procesor

  • HP OmniBook X Flip AI 16 je konvertibilní notebook s 360° otočným 16" dotykovým displejem a procesorem AMD Ryzen AI 7 350
  • Na Alze stojí 26 990 Kč místo původních 33 990 Kč (sleva 7 000 Kč)
  • Má 1TB SSD, 16 GB RAM, Wi-Fi 7, Thunderbolt 4 a 68Wh baterii s rychlým nabíjením

Jakub Kárník
21.3.2026 12:00
Notebook, který se překlopí na tablet – a teď o sedm tisíc levněji. HP OmniBook X Flip AI 16 na Alze stojí 26 990 Kč místo původních 33 990 Kč. Displej se otočí o 360°, takže ho můžete používat jako klasický notebook, stojan na prezentace, stan na sledování filmů nebo tablet s dotykovou obrazovkou. K tomu 1TB úložiště, AI procesor a dva roky on-site servisu HP. Detaily najdete v detailu produktu na Alze.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete flexibilní zařízení na práci, prezentace i volný čas – dotykový displej, Thunderbolt 4 a celodenní výdrž.
⚠️ Zvažte, pokud potřebujete lepší barvy displeje, vyšší rozlišení nebo dedikovanou grafiku na hry – tohle je pracovní a kreativní stroj, ne herní.
💡 Za 26 990 Kč dostanete 360° konvertibilní notebook s 16″ dotykovým IPS, 1 TB SSD, Wi-Fi 7, Thunderbolt 4, AI procesorem s 50 TOPS NPU a dvouletým on-site servisem.

Flexibilita jako hlavní argument

OmniBook X Flip má 360° pant, který umožňuje čtyři režimy použití: notebook, stan, prezentační režim a tablet. Displej je dotykový s podporou stylusu, takže na něm můžete psát poznámky, skicovat nebo podepisovat dokumenty. Na 16 palcích s rozlišením 1920 × 1200 a jasem 400 nitů se pohodlně pracuje s více okny vedle sebe. Konstrukce je kovoplastová, hmotnost 1,89 kg.

Procesor AMD Ryzen AI 7 350 (Zen 5, 8 jader, boost 5 GHz) zvládá kancelářskou práci, prohlížení, videohovory i lehčí kreativní úlohy. NPU s 50 TOPS je připravené pro AI funkce ve Windows – od Copilotu po lokální AI nástroje. Baterie 68 Wh s rychlým nabíjením HP Fast Charge drží celodenní provoz. Konektivita: Thunderbolt 4, USB-C, 2× USB 3.2 Gen 2, HDMI, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4.

Na co si dát pozor

Hlavní kompromis je displej: pokrytí pouhých 62,5 % sRGB je výrazně pod úrovní konkurence v této cenové třídě. Pro kancelářskou práci a prezentace to stačí, ale na práci s fotkami nebo videem, kde záleží na barvách, to není ideální. Obnovovací frekvence 60 Hz znamená, že scrollování a animace nebudou tak plynulé jako na 120Hz panelech. A integrovaná grafika Radeon 860M zvládne přehrávání videa a lehčí hry, ale na náročnější tituly nebo GPU rendering nebude žádná sláva.

Verdikt

HP OmniBook X Flip AI 16 za 26 990 Kč je konvertibilní notebook pro lidi, kteří chtějí flexibilitu otočného displeje, dotykové ovládání a solidní výkon pro práci – a jsou ochotní přimhouřit oko nad slabším barevným pokrytím displeje. 1 TB SSD, Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 a dvouletý on-site servis jsou silné argumenty. Další notebooky najdete v aktuálních Alza Dnech.

Používáte konvertibilní notebook, nebo vám stačí klasický? A využíváte dotykový displej v praxi?

Mohlo by vás zajímat

Lidl Outlet

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké

Jana Skálová
9.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024
DATART slevy

Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami

Jana Skálová
26.12.2024

Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku

Jakub Kárník
30.9.2024
windows 11 office pro 2021 slevy

Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji

Komerční článek
9.1.2025