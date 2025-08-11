Obří sleva! Tohle HP je nejvýhodnější notebook v Česku, má Snapdragon X Elite a brutální výdrž Hlavní stránka Zprávičky HP OmniBook X s výkonným Snapdragon X Elite je nyní za 24 990 Kč Vydrží přes 16 hodin na jedno nabití a tím poráží i MacBook Air M3 1TB SSD a 16 GB RAM potěší, naopak se musíte smířit s EN klávesnicí Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 11.8.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Chcete notebook s výdrží MacBooku, ale máte radši Windows? HP OmniBook X s procesorem Snapdragon X Elite je nyní na Alza.cz za výjimečných 24 990 Kč místo původních 36 990 Kč. To je sleva 12 tisíc korun na notebook, který v testech poráží MacBook Air M3 ve výdrži baterie a nabízí srovnatelný výkon. Jediný „háček“? Má anglickou klávesnici – ale díky tomu získáte 1TB SSD místo 512GB v české verzi, která stojí o 7 tisíc více. Proč je to výborná koupě? HP OmniBook X není jen další notebook – je to Windows stroj, který reálně konkuruje MacBookům. Díky procesoru Qualcomm Snapdragon X Elite s 12 jádry a frekvencí až 3,4 GHz nabízí výkon srovnatelný s Apple M3. V benchmarku Geekbench 6 dosahuje skóre 12 861 bodů v multicore testu a dokonce tak jablečného soka v tomto ohledu předčí. Hlavní hvězdou je ale neuvěřitelná výdrž baterie 16 hodin při běžném používání. To je o hodinu více než MacBook Air M3 (15 hodin přibližně) a více než dvojnásobek běžných Windows notebooků. Ráno vyrazíte do práce s plně nabitým notebookem a večer se vrátíte domů stále s rezervou. Copilot+ PC s umělou inteligencí OmniBook X patří mezi Copilot+ PC notebooky s dedikovaným NPU čipem pro AI. Neural Processing Unit zvládá 45 TOPS (bilionů operací za sekundu) a umožňuje spouštět AI modely přímo na zařízení bez cloudu. V praxi to znamená okamžité rozmazání pozadí při videohovorech, automatické překlady v reálném čase nebo třeba generování obrázků v Malování. Notebook váží pouhých 1,35 kg při tloušťce 14,5 mm. Do batohu se tak vejde snadno a díky celokovovému tělu vydrží i drsnější zacházení. 14″ dotykový displej s rozlišením 2240 × 1400 px je fajn, snad jen škoda, že se nebavíme o OLEDu. ZOBRAZIT AKCI NA ALZA.CZ Co říkají zahraniční recenze? Americký PCMag udělil OmniBooku X hodnocení 4/5 hvězdiček s komentářem: „Výjimečná výdrž baterie v tenkém kovovém těle s rychlým AI procesorem Snapdragon X Elite.“ Tom’s Guide dokonce udělil ocenění Editor’s Choice a napsal: „HP OmniBook X dává MacBookům zabrat. Nedostatek stylu více než vynahrazuje rychlým výkonem a výjimečnou výdrží baterie.“ Jediné výtky směřují k absenci OLED displeje a některým problémům s kompatibilitou starších Windows aplikací. Většina běžných programů ale funguje bez problémů díky emulační vrstvě Prism. Anglická klávesnice – problém nebo výhoda? Verze za 24 990 Kč má anglickou klávesnici, ale dvojnásobné úložiště. Zatímco česká verze za 31 990 Kč nabízí jen 512GB SSD, anglická má rovnou 1TB. To je rozdíl 500GB úložiště za 7 tisíc korun méně! Pro většinu uživatelů není anglická klávesnice problém – české znaky lze psát pomocí klávesových zkratek nebo si můžete dokoupit české samolepky za pár korun. Programátoři a lidé z IT dokonce anglickou klávesnici preferují kvůli lepšímu rozložení speciálních znaků KOUPIT HP OMNIBOOK X ZA 24 990 KČ Pro koho je OmniBook X ideální? Notebook ocení především: Studenti a akademici – celodenní výdrž bez nabíječky, lehká konstrukce do batohu Business profesionálové – výkon pro multitasking, dlouhá výdrž na cesty Tvůrci obsahu – rychlý procesor pro editaci, dotykový displej pro kreativní práci Vývojáři a IT profesionálové – ARM architektura, výkonný procesor, anglická klávesnice Verdikt: Nejlepší poměr cena/výkon/výdrž S cenou 24 990 Kč na Alza.cz představuje HP OmniBook X skvělou nabídku. Za cenu běžného ultrabooku získáte výkon prémiového stroje, výdrž lepší než MacBook a 1TB úložiště. Anglická klávesnice může někoho odradit, ale když zvážíte, že ušetříte 7 tisíc oproti české verzi a získáte dvojnásobné úložiště, je to spíš výhoda. Pokud hledáte notebook pro celodenní práci bez nabíječky, OmniBook X je aktuálně jedna z nejlepších voleb na trhu. Kombinace Snapdragon X Elite procesoru, 16hodinové výdrže a prémiové konstrukce za tuto cenu prostě nemá konkurenci. ZOBRAZIT AKCI NA ALZA.CZ ⏰ Dostupnost: Skladem pouze 3 kusy! Zvažujete přechod z Windows na ARM? Nebo raději zůstanete u klasických Intel/AMD procesorů? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza HP Notebook slevy Windows Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.