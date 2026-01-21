TOPlist

Nejlevnější notebook se Snapdragonem X Elite v Česku! Tento HP OmniBook X má skvělou výdrž i Wi-Fi 7

  • HP OmniBook X je Copilot+ notebook s procesorem Snapdragon X Elite
  • Nabízí 14" dotykový 2,2K displej, celokovové tělo a výdrž až 16 hodin
  • Pro členy AlzaPlus+ stojí 21 591 Kč – nejlevnější Snapdragon X Elite v Česku

21.1.2026 16:00
hp omnibook x jpg

Notebooky s ARM procesory Qualcomm Snapdragon X Elite slibují vysoký výkon a dlouhou výdrž na baterii. Háček je v tom, že většinou stojí přes 30 tisíc. HP OmniBook X teď na Alze seženete za super cenu a jde o nejlevnější cestu ke Snapdragonu X Elite na českém trhu.

Copilot+ PC s celodenní výdrží

Uvnitř pracuje 12jádrový Snapdragon X Elite s integrovaným NPU pro akceleraci AI úloh – jde o certifikovaný Copilot+ počítač s dedikovanou klávesou pro Windows Copilot. Displej má úhlopříčku 14 palců, rozlišení 2 240 × 1 400 px, dotykové ovládání a certifikaci TÜV Low Blue Light. Baterie s kapacitou 59 Wh vydrží až 16 hodin a díky HP Fast Charge nabijete 50 % za půl hodiny.

Celokovové tělo váží pouhých 1,35 kg při tloušťce 14,5 mm. K dispozici máte 16 GB RAM, 512GB SSD, Wi-Fi 7, dva USB-C porty (jeden s Thunderbolt 4), podsvícenou klávesnici a 5Mpx webkameru. Čtečka otisků prstů je samozřejmostí.

Notebook původně stál 34 990 Kč, pak spadl na 25 990 Kč a pro členy AlzaPlus+ je teď k mání za 21 591 Kč. Ušetříte přes 13 tisíc oproti původní ceně. I když členství nemáte, vyplatí se ho aktivovat – měsíční tarif za 59 Kč se při takové úspoře vrátí mnohonásobně.

Lákají vás ARM notebooky, nebo zůstáváte u klasických x86 procesorů?

