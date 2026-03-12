Notebook s 3K OLED displejem a úžasnou výdrží je ve velké slevě! Proč si koupit HP OmniBook 7 AI? Hlavní stránka Zprávičky HP OmniBook 7 AI je 14" notebook s 3K OLED displejem (2880 × 1800, 120 Hz), procesorem Intel Core Ultra 5 a 1TB SSD Na Alze stojí 22 990 Kč místo původních 28 990 Kč (sleva 6 000 Kč) Výdrž baterie přes 25 hodin přehrávání videa – jedna z nejlepších hodnot na trhu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 12.3.2026 16:05 Žádné komentáře 0 Pokud vám MacBook Neo přijde příliš kompromisní a hledáte Windows alternativu s OLED displejem, tahle sleva stojí za pozornost. HP OmniBook 7 AI aktuálně na Alze stojí 22 990 Kč místo původních 28 990 Kč – za to dostanete 3K OLED displej se 120 Hz, 1TB úložiště, Thunderbolt 4 a jednu z nejlepších výdrží baterie, jakou kdy notebook měl. Detaily najdete v detailu produktu na Alze. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete prémiový pracovní notebook s OLED displejem, celodenní výdrží a kompletní výbavou včetně Thunderboltu – a nechcete macOS.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete dedikovanou grafiku na hry nebo kreativní práci – integrovaná Intel Graphics zvládne jen lehčí tituly.💡 Za 22 990 Kč dostanete 3K OLED 120 Hz, 1TB SSD, 16 GB RAM, Wi-Fi 7, Thunderbolt 4 a výdrž přes 25 hodin – to je výbava, za kterou u konkurence zaplatíte víc. ZOBRAZIT CENU NA ALZE OLED displej a výdrž, které nemají konkurenci Hlavní tahák OmniBooku 7 je displej: 14″ OLED s rozlišením 2880 × 1800, obnovovací frekvencí 120 Hz, jasem 500 nitů a 100% pokrytím DCI-P3. Barvy jsou výrazné, kontrast prakticky nekonečný a text na 3K rozlišení ostře čitelný. Na práci s dokumenty, fotkami, videem i sledování filmů je to výrazně lepší zážitek než na běžných IPS panelech v této cenové třídě. Druhý zásadní parametr je výdrž baterie: 68Wh baterie zvládne přes 25 hodin přehrávání videa. Na běžné denní používání to znamená klidně dva dny bez nabíjení. Rychlé nabíjení přes USB-C doplní 50 % kapacity za 45 minut. V kombinaci s hmotností 1,41 kg je to ideální cestovní a pracovní stroj. Výbava a na co si dát pozor Procesor Intel Core Ultra 5 225U (Arrow Lake, 12 jader) s 16 GB LPDDR5 RAM zvládá kancelářskou práci, multitasking a streamování bez problémů. Na lehčí hry to překvapivě stačí – integrovaná grafika rozjede i náročnější tituly na nízké detaily, i když na plynulý gaming potřebujete dedikovanou GPU. Konektivita je kompletní: Thunderbolt 4, USB-C, 2× USB-A, HDMI 2.1, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4. Klávesnice je podsvícená, webkamera 5Mpx s IR pro Windows Hello. Ze slabších stránek: klávesnice nemá nejlepší tlumení úhozu – stisk je rychlý, ale tvrdší. Porty jsou umístěné tak, že USB-C konektory (slouží i pro nabíjení) jsou uprostřed boku, což není ideální pro vedení kabelu. Displej je lesklý – OLED panely jiné nebývají – takže v přímém světle se mohou objevit odlesky. A bez dedikované grafiky to není stroj pro střih videa nebo renderování. KOUPIT HP OMNIBOOK 7 V AKCI Verdikt HP OmniBook 7 AI za 22 990 Kč je prémiový pracovní notebook s OLED displejem, rekordní výdrží baterie a kompletní výbavou včetně Thunderboltu a Wi-Fi 7. Za tuhle cenu je to jedna z nejzajímavějších nabídek v kategorii ultraportable notebooků – a pokud hledáte Windows alternativu k MacBooku s lepším displejem a větším úložištěm, tohle je silný kandidát. Další notebooky ve slevě najdete v aktuálních Alza Dnech. VYUŽÍT SLEVU NA HP OMNIBOOK 7 Volíte při nákupu notebooku OLED displej, nebo vám stačí IPS? A co rozhoduje – výdrž, nebo výkon? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza HP Notebook slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025