Chcete OLED notebook s brutální výdrží? Toto HP zlevnilo v rámci Black Friday na minimum!

HP OmniBook 5 Next Gen AI zlevnil z 25 590 Kč na 18 990 Kč v Black Friday Má Snapdragon X Plus, 14" OLED a 32 GB RAM Má však plastové tělo a při nabíjení se dost zahřívá Publikováno: 6.11.2025 06:00 Alza v rámci Black Friday shazuje cenu HP OmniBook 5 Next Gen AI z původních 25 590 Kč na 18 990 Kč. Za necelých devatenáct tisíc dostanete Snapdragon X Plus procesor, 14″ OLED displej, 32 GB RAM a 1TB SSD. Podle zahraničních recenzí má tento notebook fenomenální výdrž přes 16 hodin a skvělý OLED displej, ale slabší výkon pro náročné úkoly. Je to ideální volba pro studenty a lidi na cestách, kteří potřebují dlouhou výdrž a kvalitní displej – ne pro ty, kdo chtějí hrát hry nebo produkovat náročnou videotvorbu. 16+ hodin výdrže – hlavní hvězda OLED displej za 19 tisíc Co dostanete za 18 990 Kč Závěr: Výdrž a OLED za rozumnou cenu 16+ hodin výdrže – hlavní hvězda Největší přednost HP OmniBook 5 Next Gen AI je výdrž baterie. Zahraniční testy naměřily přes 16 hodin běžného používání – to je víc než MacBook Air M4 (14 hodin). Díky 59Wh baterii a úspornému Snapdragon X Plus procesoru vydrží notebook celý den nebo i dva bez nabíjení. Rychlonabíjení doplní 50 % kapacity za 30 minut. Pro studenty nebo kohokoli, kdo tráví celý den mimo zásuvku, je tohle zásadní výhoda. Nemusíte tahat nabíječku všude s sebou a notebook prostě funguje, když ho potřebujete. Váha 1,29 kg navíc dělá z OmniBooku ideálního společníka na cesty. KOUPIT HP V AKCI OLED displej za 19 tisíc Druhá velká výhoda je 14″ WUXGA (1920×1200) OLED displej. OLED v notebooku za devatenáct tisíc není běžný – většina konkurence v této ceně má IPS LCD. Zahraniční recenze chválí živé barvy, hlubokou černou a 95% DCI-P3 barevné pokrytí. Jas 300 nitů je průměr, ale pro běžné použití to stačí. OLED navíc šetří energii v tmavém režimu, což přispívá k dlouhé výdrži. Pro sledování filmů, práci s dokumenty nebo čtení je displej skvělý. Jediný háček? Lesklý povrch se může v jasném světle odrážet. Co dostanete za 18 990 Kč HP OmniBook 5 Next Gen AI má Snapdragon X Plus (X1P-42-100) – procesor s NPU pro AI úkoly. V benchmarcích zaostává za MacBookem Air M4, ale pro běžné úkoly (web, Office, email, streamování) je výkon více než dostatečný. Problém nastává u náročnějších aplikací nebo hraní her, ale také záleží na vašem použití. Běžné video z dovolené nebo úpravu fotky notebook zvládne, ale není to pro profesionály. KOUPIT HP V AKCI 32 GB LPDDR5x RAM a 1TB SSD je solidní výbava – většina notebooků v této ceně má 16 GB RAM a 512GB SSD. To je výhoda pro multitasking a větší datové soubory. Klávesnice je podle recenzí příjemná na psaní (byť plastová), touchpad je překvapivě dobrý a 1080p FHD IR webkamera s krytkou je nad průměrem. Porty: 1× USB-A 3.2 Gen 2, 2× USB-C (nabíjení + data), 3.5mm audio jack. Chybí Thunderbolt nebo USB4, ale pro běžné použití to stačí. Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.3 jsou standard. Drobný problém: levá strana klávesnice se zahřívá při nabíjení. Není to nepohodlné, ale je to znatelné. Kvalita konstrukce je podle recenzí „budget-friendly“ – plastové rámečky kolem displeje, plastová klávesnice. Za devatenáct tisíc to není překvapivé, ale prémiový pocit nečekejte. Závěr: Výdrž a OLED za rozumnou cenu HP OmniBook 5 Next Gen AI za 18 990 Kč je nejlepší volba pro studenty a lidi na cestách, kteří potřebují dlouhou výdrž a kvalitní displej. 16+ hodin baterie a OLED za devatenáct tisíc je skvělý deal. Ale není to univerzální notebook – slabší výkon limituje náročnější úkoly. Zahraniční recenze to shrnují dobře: skvělý poměr cena/výkon pro ty, kdo prioritizují mobilitu a výdrž. Pokud potřebujete maximální výkon, investujte víc do MacBooku nebo Windows notebooku s Intel/AMD procesorem. Ale pokud vám stačí Office, web a streamování a chcete notebook, který vydrží celý den (nebo dva), tohle je rozumná volba. Notebook je dostupný skladem na Alze. Co říkáte na tuto slevu? 