Tenký herní notebook za super cenu! Tenhle HP OMEN Slim 16 má RTX 5070 a 16jádrový Intel

HP OMEN Slim 16 má RTX 5070 (115W), Intel Core Ultra 7 255H a 32GB RAM

Osloví také 16" displej s 2.5K rozlišením a 240Hz obnovovací frekvencí

S kódem ALZADNY15 stojí 39 942 Kč místo původních 46 990 Kč

Jakub Kárník
Publikováno: 10.2.2026 12:00

Herní notebook s RTX 5070 pod čtyřicet tisíc. HP OMEN Slim 16 kombinuje nejnovější generaci Nvidia Blackwell s procesorem Intel Arrow Lake v těle, které je o 16 % tenčí než standardní OMEN 16. A s 240Hz 2.5K displejem.

RTX 5070 na plný plyn

Grafika GeForce RTX 5070 běží na 115W TGP – to je plný výkon, žádná ořezaná verze pro tenké notebooky. Architektura Blackwell přináší DLSS 4 s Multi Frame Generation, plný ray tracing a Nvidia Reflex 2 pro minimální latenci. 8GB VRAM stačí na 1080p a 1440p hraní, ale pro 4K textury už začíná paměť trochu chybět, takže na to myslete, pokud budete chtít laptop připojit k nějakému externímu zobrazovadlu.

Procesor Intel Core Ultra 7 255H má 16 jader s boost frekvencí až 5,1 GHz. Součástí je i NPU pro AI úlohy – OMEN AI v Gaming Hubu automaticky optimalizuje herní nastavení pro maximální FPS. Režim Unleashed umožňuje ruční přetaktování bez vstupu do BIOSu. 32GB DDR5-5600 RAM a 1TB NVMe SSD jsou v této konfiguraci standard.

240Hz displej s 2.5K rozlišením

16″ IPS panel s rozlišením 2560 × 1600 (poměr 16:10) a obnovovací frekvencí 240 Hz je velmi solidní: odezva 3 ms, svítivost 500 nitů, 100% pokrytí sRGB. Antireflexní povrch a certifikace Eyesafe pro redukci modrého světla rovněž nechybí. DC Dimming eliminuje blikání při nižším jasu – příjemné pro noční hraní. Poměr stran 16:10 dává víc vertikálního prostoru než běžné 16:9 displeje.

Tenký, ale ne lehký

Tloušťka činí 22,7 mm na nejsilnějším místě, hmotnost je pak 2,42 kg. Na herní notebook s plnohodnotnou RTX 5070 je to slušné – většina konkurence váží přes 2,5 kg. Plastové tělo se soft-touch úpravou působí lépe než vypadá.

Porty jsou rozmístěné vzadu a po stranách: USB-C 3.2 Gen 2, USB-A 3.2 Gen 2, 2× USB-A 3.2 Gen 1, HDMI 2.1, RJ-45 LAN a combo audio jack. Chybí Thunderbolt 4 – to je u herních notebooků v této cenové hladině bohužel běžné.

Baterie s kapacitou 70 Wh umí 150W nabíjení, její výdrž přitom není vůbec špatná. Při běžné práci se dostanete na 8 – 10 hodin, při náročnější editaci videa nebo hraní her však počítejte maximálně se dvěma hodinami.

Co říká komunita

Na Redditu uživatelé chválí chlazení OMEN Slim – GPU se při plné zátěži drží kolem 71 °C, což je pro notebook se 115W grafikou výborné. TimesSpy benchmark dosahuje skóre kolem 13-14 tisíc bodů.

Kritika míří tradičně na 8GB VRAM – pro současné hry stačí, ale některé tituly s vysokými texturami už narážejí na limit.

RGB podsvícení klávesnice má zajímavou specialitu: místo čtyř rovnoměrných zón zvýrazňuje samostatně WASD klávesy. Praktičtější než kosmetické efekty.

Původní cena byla 46 990 Kč a teď s kódem ALZADNY15 stojí 39 942 Kč. Za notebook s RTX 5070 na 115W, 32GB RAM, 2.5K 240Hz displejem a českou klávesnicí je to konkurenceschopná cena. Součástí je i 2 roky ONSITE servisu – HP přijede opravit laptop přímo k vám.

Preferujete tenčí herní notebooky, nebo vám nevadí pár milimetrů navíc výměnou za lepší chlazení?