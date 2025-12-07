TOPlist

Špičkový herní notebook HP Omen zlevnil o tisíce! Má RTX 5070 Ti, vrcholný Ryzen a 240Hz displej

  • Herní notebook HP Omen MAX 16-ak0002nc poprvé klesl pod hranici 50 tisíc korun na 49 984 Kč
  • Nabízí procesor AMD Ryzen AI 9 HX 375, grafiku RTX 5070 Ti a 16" displej s rozlišením 2560×1600 pixelů
  • Notebook cílí na náročné hráče a tvůrce obsahu, kteří vyžadují maximální výkon v přenosném formátu

Adam Kurfürst
7.12.2025 08:00
Ikona komentáře 0
HP Omen MAX 16 ak0002nc pohled ze strany oficialni render

HP přes několika měsíci uvedlo na trh výkonný herní notebook Omen MAX 16-ak0002nc, který si díky kombinaci nejnovějších komponent vysloužil pozornost náročných uživatelů. Původní cena 64 990 Kč však pro mnohé představovala příliš vysokou vstupní bariéru. Nyní se situace mění – stroj poprvé klesl pod 50 tisíc korun a lze jej pořídit za 49 984 Kč. Sleva činí přibližně 15 tisíc korun.

Výkon pro náročné hráče i profesionály

Srdcem notebooku je procesor AMD Ryzen AI 9 HX 375 s 12 jádry a 24 vlákny, který dosahuje taktu až 5,1 GHz. Čip postavený na architektuře Zen 5 disponuje 24 MB L3 cache a integrovaným NPU s výkonem 55 TOPS pro lokální AI úlohy. O grafiku se stará NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop s 12 GB paměti GDDR7, která patří mezi nejrychlejší mobilní karty na trhu.

HP Omen MAX 16 ak0002nc render zepredu valorant

Notebook je vybaven 32 GB operační paměti DDR5-5600 ve dvou slotech, takže ji v budoucnu lze upgradovat. Úložiště obstarává 1TB SSD NVMe PCIe Gen4. O chlazení se starají samočisticí ventilátory, odpařovací komora a teplovodná kovová pasta, které minimalizují teplotní throttling při dlouhodobé zátěži.

Rychlý displej pro kompetitivní hraní

HP osadilo notebook 16″ IPS displejem s rozlišením 2560×1600 pixelů (WQXGA) a poměrem stran 16:10. Panel nabízí 240Hz obnovovací frekvenci a dobu odezvy 1 ms, což ocení především hráči kompetitivních titulů. Displej pokrývá 100 % barevného prostoru sRGB a disponuje certifikací Eyesafe pro snížení únavy očí.

Z dalších funkcí stojí za zmínku technologie AMD FreeSync Premium pro eliminaci trhání obrazu, potlačení blikání pomocí DC Dimming nebo infračervená kamera pro přihlašování přes Windows Hello. Konektivitu zajišťuje Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4.

Pro koho je Omen MAX určen?

Kombinace RTX 5070 Ti a 12jádrového procesoru předurčuje notebook především pro náročné hráče, kteří chtějí hrát AAA tituly v rozlišení 2,5K na vysoké detaily. S technologiemi DLSS 4 a Reflex 2 lze dosahovat vysokého počtu FPS i v graficky náročných hrách. Hráči e-sportových titulů jako CS2 nebo Valorant zase využijí rychlý 240Hz panel.

HP Omen MAX 16 ak0002nc zadni strana render

Notebook se hodí také pro tvůrce obsahu – zvládne střih 4K videa, 3D rendering v Blenderu nebo úpravu fotografií v Lightroom. Integrované NPU pak urychlí AI funkce v kreativních aplikacích. Vývojáři a AI nadšenci ocení dostatek VRAM pro experimentování s menšími modely strojového učení.

Naopak pokud hledáte lehký a tichý notebook primárně na kancelářskou práci nebo časté cestování, Omen MAX není tou správnou volbou. Jde o výkonný stroj, který prioritizuje hrubý výkon před mobilitou a výdrží baterie.

O autorovi

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let.

