Skvělý herní notebook s RTX 5060 a velkým displejem zlevnil o tisíce! Má 1TB SSD a 24 GB RAM Hlavní stránka Zprávičky HP OMEN 17 je 17,3" herní notebook s NVIDIA GeForce RTX 5060 a AMD Ryzen AI 5 340 Cena klesla z 39 990 Kč na 31 990 Kč – sleva 8 tisíc bez slevového kódu Laptop má 24 GB DDR5 RAM, 1TB SSD, 144Hz displej se 100 % sRGB a 83Wh baterii Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 4.3.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Není RTX 5060 jako RTX 5060 – v noteboocích se tatáž grafika prodává s různým příkonem, a rozdíl ve výkonu je podstatný. Levnější stroje ji omezují na 60–80 W, což stojí klidně 15–20 % fps. HP OMEN 17 za 31 990 Kč jede RTX 5060 na 115 W TGP – tedy blízko maxima, které NVIDIA pro tuto mobilní kartu povoluje. V kombinaci se 17,3″ displejem, 24 GB RAM a 1TB SSD je to za necelých 32 tisíc solidní herní kousek, kde grafika skutečně dostane prostor dýchat. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete herní notebook s velkou obrazovkou a plnotučnou RTX 5060⚠️ Zvažte, pokud vám záleží na rozlišení vyšším než Full HD – 17,3″ displej je „pouze“ 1080p, což na 17″ při bližším pohledu poznáte. Chybí i WiFi 7 a Thunderbolt.💡 Za 31 990 Kč dostanete RTX 5060 (115 W), 24 GB DDR5, 1TB SSD, DLSS 4, ray tracing a 83Wh baterii. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč záleží na wattáži grafiky NVIDIA u mobilních karet povoluje výrobcům široké rozpětí příkonu – u RTX 5060 to je zhruba od 60 W po 115+ W. Rozdíl mezi 60W a 115W variantou téže karty může být v desítkách fps. Levnější a tenčí notebooky s RTX 5060 běžně pracují na 75–90 W, protože menší chlazení vyšší příkon neumožňuje. OMEN 17 díky většímu šasi (17,3″, tloušťka 30 mm) a chladicímu systému s dvojitou tepelnou trubicí a pěti cestami odvodu tepla zvládne 115 W bez throttlingu. V praxi to znamená, že z RTX 5060 vytěžíte výkon, na který je karta skutečně navržená. RTX 5060 staví na architektuře NVIDIA Blackwell s 8 GB GDDR7 paměti a podporuje DLSS 4 včetně Multi Frame Generation – technologie, která dokáže z jednoho vyrenderovaného snímku AI generovat několik dalších. V praxi to znamená výrazně vyšší fps v podporovaných hrách. NVIDIA Reflex 2 snižuje vstupní latenci, což ocení hráči kompetitivních titulů. Plný ray tracing a podpora moderních kodeků (AV1 enkódování) doplňují výbavu. Displej, procesor a paměti Displej: 17,3″ IPS, 1 920 × 1 080, 144 Hz, 300 nitů, 100 % sRGB, antireflexní povrch, certifikace TÜV Rheinland pro ochranu zraku. Na Full HD RTX 5060 pohodlně zvládne většinu aktuálních her na vysoké až ultra detaily – a to i bez DLSS. S DLSS 4 se dostanete na stabilních 100+ fps i v náročnějších titulech. Displej je „pouze“ Full HD – na 17,3″ to znamená nižší hustotu pixelů (127 PPI) než u 15,6″ se stejným rozlišením. Při běžné vzdálenosti od obrazovky to vadit nemusí, ale pokud jste zvyklí na QHD, budete rozdíl vnímat. Procesor AMD Ryzen AI 5 340 (6 jader Zen 5, boost 4,8 GHz, NPU 50 TOPS) je energeticky úsporný čip s integrovanou AI jednotkou. Pro hry je dostatečný – v naprosté většině situací bude bottleneck na straně GPU, ne CPU. Pro produktivní práci (střih videa, rendering) ale šest jader Zen 5 není žádná raketa – je to kompromis orientovaný na herní notebooky, kde většinu práce odvede grafika. Paměti: 24 GB DDR5 5 600 MHz (2 osazené sloty) – na hry i multitasking pohodlně stačí. Úložiště: 1TB SSD PCIe NVMe – na dnešní hry, které zabírají 50–100 GB, je terabajt rozumné minimum. Zvuk řeší technologie DTS:X Ultra s reproduktory směrovanými k uživateli a HP Audio Boost – na herní notebook obstojné, ale dedikovaná sluchátka nebo repro to samozřejmě nenahradí. KOUPIT OMEN 17 ZA 31 990 KČ Porty, konektivita a co chybí K dispozici: 1× USB-C, 2× USB 3.2 Gen 1, HDMI, RJ-45 (LAN) a combo audio jack. WiFi 6 (802.11ax) a Bluetooth 5.4. RGB podsvícená klávesnice v CZ/SK rozložení s numerickým blokem. Webkamera 720p – na videohovory postačí, ale kvalitou je to minimum. Baterie 83 Wh – na herní notebook slušná kapacita, ale s RTX 5060 pod zátěží počítejte s 2 hodinami hraní; při lehké práci a filmu výrazně déle. Nabíjení přes 230W adaptér – USB-C nabíjení bohužel chybí. Co v této konfiguraci nenajdete: WiFi 7 (pouze WiFi 6), Thunderbolt (USB-C nemá Thunderbolt certifikaci), nabíjení přes USB-C a lepší webkameru. Konstrukce je plastová, hmotnost 2,95 kg – je to 17″ herní notebook, takže se s tím počítá, ale na cestování to už není lehká záležitost. Tyto kompromisy jsou zároveň důvod, proč stojí 31 990 Kč a ne 40+ tisíc. Verdikt HP OMEN 17 za 31 990 Kč je přímočarý herní notebook bez zbytečných příkras. Za necelých 32 tisíc je to jeden z cenově nejdostupnějších notebooků s plnotučnou RTX 5060. Počítejte ale s Full HD rozlišením na velkém panelu, WiFi 6 místo 7, plastovou konstrukcí a absencí USB-C nabíjení. Pokud hledáte primárně herní výkon za rozumnou cenu a velká obrazovka vám vyhovuje, je to fajn nabídka. Pokud hledáte další herní notebooky nebo příslušenství, projděte si aktuální Alza Dny. VYUŽÍT SLEVU NA OMEN 17 Hrajete radši na 15″ nebo 17″ notebooku – a stojí vám větší obrazovka za extra kila navíc? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza HP Notebook slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025