Herní laptop od HP ve velké slevě: Láká na QHD 240Hz displej, RTX 5060 a schopný procesor HP OMEN 17 je herní notebook se 17,3" displejem, RTX 5060 a procesorem AMD Ryzen AI 7 350 Displej má 2,5K rozlišení při 240 Hz a překvapivě nízké jsou také provozní teploty S kódem ALZADNY15 stojí 35 097 Kč místo původních 44 990 Kč Jakub Kárník Publikováno: 6.2.2026 08:00 Sedmnáctipalcové herní notebooky bývají horké jako výheň. HP OMEN 17 jde proti proudu – Notebookcheck při testech naměřil teploty procesoru sotva přes 70 °C, zatímco tenčí konkurenti se běžně přehřívají na 80 °C a výš. A k tomu připočítejte velmi dobrou výbavu – slušný displej a solidní výkon za rozumnou cenu. RTX 5060 a procesor s NPU Uvnitř najdete AMD Ryzen AI 7 350 – osmijádrový procesor s NPU jednotkou schopnou 50 TOPS pro AI úlohy. Grafiku obstarává NVIDIA GeForce RTX 5060 s 8 GB paměti a TDP 115 W. K tomu 32 GB DDR5 RAM a 1TB SSD. Pro střední herní kategorii slušná sestava. 240Hz displej za rozumnou cenu Displej je jedním z hlavních lákadel. 17,3″ IPS panel s rozlišením 2560 × 1440 a obnovovací frekvencí 240 Hz – to je kombinace, kterou v této cenové kategorii často nepotkáte. Jas 300 nitů není oslnivý, ale pro hraní v interiéru stačí. Certifikace TÜV Rheinland slibuje ochranu očí před modrým světlem. Notebookcheck udělil notebooku 82 % (good) a displej vyzdvihl jako jeden z hlavních kladů. Reproduktory s DTS:X Ultra jsou na herní notebook nadprůměrné. Kde HP šetřilo Recenzenti vytýkají několik věcí: chybí per-key RGB podsvícení (svítí jen zónově), není tu Thunderbolt ani G-Sync. Software pro přepínání mezi integrovanou a dedikovanou grafikou údajně občas zlobí. Panty displeje mohly být tužší a šipky na klávesnici jsou stísněné. Formát 16:9 působí v roce 2025 trochu staromódně – konkurence od Razeru nebo Asusu už přešla na 16:10. Hmotnost 2,95 kg a 83Wh baterie jsou na 17″ herní stroj standardní. Původní cena byla 44 990 Kč, nyní se slevovým kódem ALZADNY15 pořídíte notebook za 35 097 Kč. To je sleva téměř 10 tisíc a za 2,5K 240Hz herní stroj s RTX 5060, který se nepřehřívá, je to zajímavá nabídka. Na Alze má zatím jen 2 hodnocení s průměrem 4,5/5. Preferujete u herního notebooku velký displej, nebo kompaktnější rozměry? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi