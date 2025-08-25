TOPlist

Extra levný notebook HP teď vyjde na 5,5 tisíce. Má 15,6" displej a dostanete k němu Office 365 na rok zdarma

  • Levný notebook HP 15-fd0300nc BJ2C1EA zlevnil na historické minimum
  • Má 15,6" displej s FullHD rozlišením a 4jádrový procesor Intel N100
  • Nevýhodou je 4GB operační paměť, alternativa s 8 GB není o tolik dražší

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
25.8.2025 06:00
Ikona komentáře 0
HP 15 fd0300nc BJ2C1EA na stole ilustrace

Pokud sháníte opravdu levný laptop, máme pro vás zajímavý tip. Model HP 15-fd0300nc se prodává za pouhých 5 490 Kč, což představuje historicky nejnižší cenu tohoto modelu. Běžně se prodával za něco okolo 7 tisíc, takže ušetříte přibližně patnáct stovek. Za tuto částku dostanete funkční 15,6″ notebook s Full HD displejem, který zvládne základní práci i zábavu. Navíc v ceně získáte Windows 11 Home a balík Microsoft Office 365 na rok zdarma.

Pro koho je tento notebook vhodný?

HP 15-fd0300nc je typický zástupce kategorie levných notebooků pro nenáročné uživatele. S procesorem Intel N100 a 4 GB operační paměti si poradí s psaním dokumentů, prohlížením webu, sledováním videí nebo prací s e-maily. Procesor má sice 4 jádra s taktem až 3,4 GHz, ale jde o úsporný čip určený primárně pro základní úlohy.

HP 15 fd0300nc BJ2C1EA zepredu render

Notebook ocení především studenti základních a středních škol, senioři nebo ti, kdo potřebují druhý počítač do domácnosti. Pro náročnější práci, jako je složitější úprava fotek, střih videa nebo programování bohužel výkon spíše stačit nebude. 128GB SSD úložiště je také v dnešní době minimum – vejdou se na něj dokumenty a pár programů, ale na větší kolekci multimédií nebo her zapomeňte.

CHCI NOTEBOOK SE SLEVOU

Co za tu cenu dostanete?

Hlavní předností je 15,6″ displej s Full HD rozlišením 1920 × 1080 pixelů. Na práci s dokumenty nebo sledování filmů je to dostačující kvalita. Notebook má také všechny potřebné porty včetně HDMI, USB-C a klasických USB, takže připojíte monitor, myš i externí disk. Nechybí ani webkamera pro videohovory.

Velkým plusem je předinstalovaný Windows 11 Home v režimu S a Microsoft Office 365. Režim S znamená vyšší bezpečnost – můžete instalovat pouze aplikace z Microsoft Store, což je ideální pro technicky méně zdatné uživatele. V případě potřeby je nicméně možné režim S opustit (Microsoft o tom více píše zde).

Alternativa s dvojnásobnou pamětí

Pokud vám 4 GB RAM připadá málo, zvažte raději Umax VisionBook 14WN Plus za 6 390 Kč. Má stejný procesor Intel N100, ale nabízí 8 GB operační paměti a 256GB SSD – tedy dvojnásobek v obou parametrech. Navíc dostanete podsvícenou klávesnici a plnohodnotný Windows 11 Pro bez omezení.

ModelRAMSSDDisplejCena
HP 15-fd0300nc4 GB128 GB15,6″ Full HD5 490 Kč
Umax VisionBook 14WN Plus8 GB256 GB14,1″ IPS Full HD6 390 Kč
KOUPÍM RADĚJI UMAX

HP 15-fd0300nc za 5 490 Kč je rozumná volba pro nenáročné uživatele, kteří ocení větší displej a licenci Office v ceně. Pro trochu náročnější práci ale doporučujeme připlatit si za model s větší pamětí.

Využijete této slevy na základní notebook HP?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024