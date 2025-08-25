Extra levný notebook HP teď vyjde na 5,5 tisíce. Má 15,6" displej a dostanete k němu Office 365 na rok zdarma Hlavní stránka Zprávičky Levný notebook HP 15-fd0300nc BJ2C1EA zlevnil na historické minimum Má 15,6" displej s FullHD rozlišením a 4jádrový procesor Intel N100 Nevýhodou je 4GB operační paměť, alternativa s 8 GB není o tolik dražší Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 25.8.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Pokud sháníte opravdu levný laptop, máme pro vás zajímavý tip. Model HP 15-fd0300nc se prodává za pouhých 5 490 Kč, což představuje historicky nejnižší cenu tohoto modelu. Běžně se prodával za něco okolo 7 tisíc, takže ušetříte přibližně patnáct stovek. Za tuto částku dostanete funkční 15,6″ notebook s Full HD displejem, který zvládne základní práci i zábavu. Navíc v ceně získáte Windows 11 Home a balík Microsoft Office 365 na rok zdarma. Pro koho je tento notebook vhodný? HP 15-fd0300nc je typický zástupce kategorie levných notebooků pro nenáročné uživatele. S procesorem Intel N100 a 4 GB operační paměti si poradí s psaním dokumentů, prohlížením webu, sledováním videí nebo prací s e-maily. Procesor má sice 4 jádra s taktem až 3,4 GHz, ale jde o úsporný čip určený primárně pro základní úlohy. Notebook ocení především studenti základních a středních škol, senioři nebo ti, kdo potřebují druhý počítač do domácnosti. Pro náročnější práci, jako je složitější úprava fotek, střih videa nebo programování bohužel výkon spíše stačit nebude. 128GB SSD úložiště je také v dnešní době minimum – vejdou se na něj dokumenty a pár programů, ale na větší kolekci multimédií nebo her zapomeňte. CHCI NOTEBOOK SE SLEVOU Co za tu cenu dostanete? Hlavní předností je 15,6″ displej s Full HD rozlišením 1920 × 1080 pixelů. Na práci s dokumenty nebo sledování filmů je to dostačující kvalita. Notebook má také všechny potřebné porty včetně HDMI, USB-C a klasických USB, takže připojíte monitor, myš i externí disk. Nechybí ani webkamera pro videohovory. Velkým plusem je předinstalovaný Windows 11 Home v režimu S a Microsoft Office 365. Režim S znamená vyšší bezpečnost – můžete instalovat pouze aplikace z Microsoft Store, což je ideální pro technicky méně zdatné uživatele. V případě potřeby je nicméně možné režim S opustit (Microsoft o tom více píše zde). Alternativa s dvojnásobnou pamětí Pokud vám 4 GB RAM připadá málo, zvažte raději Umax VisionBook 14WN Plus za 6 390 Kč. Má stejný procesor Intel N100, ale nabízí 8 GB operační paměti a 256GB SSD – tedy dvojnásobek v obou parametrech. Navíc dostanete podsvícenou klávesnici a plnohodnotný Windows 11 Pro bez omezení. ModelRAMSSDDisplejCenaHP 15-fd0300nc4 GB128 GB15,6″ Full HD5 490 KčUmax VisionBook 14WN Plus8 GB256 GB14,1″ IPS Full HD6 390 Kč KOUPÍM RADĚJI UMAX HP 15-fd0300nc za 5 490 Kč je rozumná volba pro nenáročné uživatele, kteří ocení větší displej a licenci Office v ceně. Pro trochu náročnější práci ale doporučujeme připlatit si za model s větší pamětí. Využijete této slevy na základní notebook HP? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář česko HP Notebook Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024