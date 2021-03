Honor Watch GS Pro dostávají zásadní update, který majitele jistě potěší

Hodinky Watch GS Pro značky Honor dostávají v těchto dnech velmi zajímavou aktualizaci systému. Posun na verzi 10.1.2.58 s sebou přináší celkem čtyři novinky, z nichž zejména jedna hodně významná majitele tohoto kousku nositelné elektroniky velmi potěší. O co jde? Honor Watch GS Pro se dočkaly možnost instalace aplikací třetích stran. To v praxi znamená, že systém již není tak uzavřený a uživatelé mohou do hodinek doinstalovat další nástroje.

Instalace aplikací třetích stran do Honor Watch GS Pro

Balíček s uvedenou aktualizací má cca 42 megabajtů. Manuálně ho můžete do hodinek stáhnout a nainstalovat přes telefon s aplikací Huawei Health. Najděte si v ní nabídku pro update firmwaru. Pro úplnost přidáváme kompletní seznam změn pro skok na zmíněnou verzi 10.1.2.58. Ostatní položky už nejsou tak zajímavé a celkově jde o dvě novinky a dvě optimalizace…

podpora instalace aplikací třetích stran

podpora korejštiny, barmštiny, bengálštiny a perštiny

optimalizace ukazatele počasí

optimalizace měření bazénových délek

Jak moc je pro vás důležitá otevřenost systému hodinek?

Zdroj: hcentral