Honor Watch 5 Pro mají povedený design, jasný displej, podporu EKG a chytrého asistenta Hlavní stránka Zprávičky Honor představil v Číně chytré hodinky Watch 5 Pro s jasem displeje až 3 000 nitů Hodinky nabízejí měření krevního tlaku, EKG a výdrž baterie až 15 dní V základní verzi vychází na 1 599 jüanů, což odpovídá přibližně 4 700 Kč Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 16.10.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Čínský výrobce Honor oficiálně uvedl na domácí trh nové chytré hodinky Watch 5 Pro, které se řadí mezi prémiové modely značky. Novinka zaujme především extrémně jasným displejem s hodnotou 3 000 nitů a komplexními zdravotními funkcemi včetně měření krevního tlaku a EKG. K dispozici budou jak v klasické Bluetooth verzi, tak s podporou eSIM pro nezávislé volání. Displej s parádním jasem Honor Watch 5 Pro disponují kruhovým 1,5palcovým AMOLED displejem s rozlišením 466 × 466 pixelů. Hlavním trumfem obrazovky je špičkový jas dosahující až 3 000 nitů, což zajišťuje perfektní čitelnost i na přímém slunci. Pro srovnání – Samsung Galaxy Watch8 i Amazfit T-Rex 3 Pro mají ve špičce stejně vysoký jas. Samotné hodinky mají průměr 46 milimetrů a výšku 11,6 milimetru. S hmotností kolem 50 gramů patří mezi lehčí modely ve své kategorii. Tělo hodinek kombinuje nerezovou ocel s odolným pouzdrem, které splňuje certifikace IP68, IP69, IP69K a 5ATM. Díky tomu zvládnou ponor do hloubky 50 metrů a jsou odolné proti prachu i vysokotlakým vodním proudům. Pokročilé zdravotní funkce s lékařskou certifikací Srdcem zdravotních funkcí je systém Lingtong, který využívá distribuovaný optický design pro přesnější měření. Honor Watch 5 Pro umožňují kontinuální monitorování krevního tlaku pomocí PPG senzoru. I když nejde o náhradu lékařského tlakoměru, poskytuje užitečný přehled o trendech během dne. Hodinky dále nabízejí EKG měření či detekci fibrilace síní a extrasystol pomocí lékařsky certifikovaných technologií. AI trenér a pokročilé sportovní funkce Pro sportovce Honor připravil systém North Star s duální anténou pro přesnější GPS lokalizaci. Podle výrobce se přesnost určení polohy zvýšila o 50 % oproti předchozí generaci. Hodinky získaly pětihvězdičkovou certifikaci od laboratoře CTTL pro kvalitu GPS. Integrovaný AI trenér poskytuje hlasové pokyny během běhu a dokáže monitorovat srdeční tep nebo tempo v reálném čase. Ve spolupráci s Pekingskou sportovní univerzitou Honor vyvinul personalizované tréninkové plány s nižším rizikem zranění. Hodinky měří pokročilé běžecké metriky jako vertikální oscilaci, dobu kontaktu se zemí nebo maximální spotřebu kyslíku. Výdrž baterie a konektivita Honor Watch 5 Pro nabízejí různou výdrž podle způsobu používání. V Bluetooth režimu vydrží až 15 dní na jedno nabití. Při využití eSIM v režimu jednoho čísla na dvou zařízeních klesá výdrž na 10 dní. V plně samostatném eSIM režimu, kdy hodinky fungují nezávisle na telefonu, vydrží 3 dny. Hodinky podporují eSIM pro nezávislé volání (pouze vybrané verze), NFC pro bezkontaktní platby a Wi-Fi 2,4 GHz. Integrované jsou také reproduktory a mikrofony pro telefonování přímo z hodinek. Vnitřní úložiště má kapacitu 32 GB pro hudbu a offline mapy. AI funkce a chytrý asistent Honor integroval do hodinek asistenta YOYO s podporou velkého jazykového modelu DeepSeek. Uživatelé mohou využívat generování ciferníků podle vlastních fotografií. Zajímavostí je funkce AI nahrávání, která dokáže synchronizovat zvukové záznamy s aplikací Honor Notes a automaticky je převést na text. Novinkou je také ovládání gesty – rychlým otočením zápěstí lze přijmout hovor, odložit budík nebo přepnout skladbu bez dotyku displeje. Cena a dostupnost Honor Watch 5 Pro jsou v Číně k dispozici ve dvou verzích. Bluetooth varianta stojí 1 599 jüanů (přibližně 4 700 Kč bez daně), zatímco verze s eSIM vychází na 1 699 jüanů (asi 5 000 Kč). Hodinky se prodávají v několika barevných provedeních inspirovaných extrémy přírody – mezi nimi najdeme varianty Explorer, Astronomer, Climber, Pioneer a Navigator. Honor zatím nepotvrdil, zda se hodinky Watch 5 Pro dostanou i na globální trhy včetně Evropy. Vzhledem k tomu, že standardní model Watch 5 do Česka přišel, existuje solidní pravděpodobnost, že se k nám podívá i lépe vybavená novinka. Kdy by se tak mohlo stát, ale nevíme. Líbily by se vám Honor Watch 5 Pro s těmito funkcemi? Zdroje: Honor, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytré hodinky čína Honor Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1. Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1. Bestseller na obzoru! Garmin Instinct 3 jsou tady, mají AMOLED a odolné tělo Adam Kurfürst 8.1. Samsung bude mít vážnou konkurenci. OnePlus chystá další hodinky pro náročné Adam Kurfürst 1.1. No nejsou krásné? Xiaomi brzy uvede nové hodinky pro sportovce, mají i korunku Adam Kurfürst 18.7.2024