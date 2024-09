Honor Watch 5 míří na český trh, dorazí k nám ještě letos

Nabízí velký AMOLED panel s jasem 1 000 nitů a rotační korunku

Baterie podle výrobce vydrží přes dva týdny na jedno nabití

Honor na konferenci IFA 2024 kromě vlajkového skládacího smartphonu Magic V3 a vynikajícího tabletu MagicPad 2 předvedl také povedeně vypadající chytré hodinky Watch 5. Je oficiálně potvrzeno, že ještě letos přijdou na zdejší trh, přičemž lákat budou především na povedený design s velkým displejem a parádní výdrž.

Honor Watch 5 se mohou pochlubit AMOLED displejem o velikosti 1,85 palce a rozlišení 450×390 pixelů (jemnost 322 ppi). Zapomenout nesmíme ani na slušný jas 1 000 nitů. Svým mírným prohnutím obrazovka na první pohled připomíná prémiové Apple Watch, čemuž dopomáhá i zbytek konstrukce včetně rotační korunky. Tělo hodinek je certifikováno dle standardů IP68 a 5ATM, takže s nimi můžete i plavat. Na žádné velké potápění to ale samozřejmě není.

Sportovcům Honor Watch 5 nabízí přesné zaznamenávání polohy při aktivitě díky systému AccuTrack (podle výrobce zvyšuje kvalitu GPS) a dobře známé funkce pro sledování zdraví. S hodinkami si tak změříte srdeční tep, spánek nebo SpO2.

K tomu všemu Honor zmiňuje až 15denní výdrž 480mAh baterie nebo ranní zprávy, které vás hned po probuzení uvítají do nového dne se stručným souhrnem informací.

Honor Watch 5 do Česka přijdou v posledním kvartálu letoška, jejich cenu ale výrobce bohužel neprozradil. Stát by nicméně mohly něco od 2 do 3 tisíc korun.

Líbí se vám zpracování nových Honor Watch 5?

Zdroje: TZ, GSMArena