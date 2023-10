Honor Pad X9 byl představen teprve před pár měsíci

Nyní jej koupíte v Česku pod 4 400 korun

Má jemný 120Hz displej, dostatek výkonu a 6 reproduktorů

Trh s Android tablety se během posledních 3 let změnil k nepoznání. Dříve bylo prakticky nemyslitelné dostat za cenu okolo 5 tisíc zařízení s moderním vzhledem, dostatečně kvalitní konstrukcí, přijatelnou kvalitou zvuku, ostrým displejem a přijatelným výkonem. Změnily to hlavně čínské společnosti Xiaomi, Huawei ale také Honor, který nedávno uvedl na trh tablet Honor Pad X9. Ten startoval na ceně 5 490 korun, nyní jej však v akci seženete za 4 311 korun a to hned u několika prodejců. Za takový peníz lepší tablet neseženete.

Honor Pad X9 se na svou třídu (a zvlášť když vezmeme v úvahu aktuální cenu) pyšní velmi dobrým FullView LCD displejem s úhlopříčkou 11,5 palce. Disponuje rozlišením 2000 x 1200 pixelů, 120Hz obnovovací frekvencí a 100% pokrytím sRGB. Ani reproduktory přitom nehrají druhé housle, je jich zde hned 6 a spoléhají na technologie Honor Histen, nechybí pak podpora 360stupňového prostorového zvuku. Už jen tato výbava napovídá, že pro konzumaci obsahu poslouží tento tablet více než dobře.

Pod kapotou pak tiká čipset Qualcomm Snapdragon 685, který sice není žádný trhač asfaltu, na druhou stranu jeho výkon dostačuje pro plynulý chod systémem i nějaké ty méně náročné hry, nastavíte-li rozumné detaily. Sekundují mu 4 GB operační paměti, raději bych viděl alespoň 6, ale někde se šetřit muselo. Naopak potěší 128GB úložiště i aktuální systém Android 13 s nadstavbou MagicOS 7.1, budoucí aktualizace jsou však otazníkem.

HONOR Pad X9: Unboxing & Review – A LOT Of Tablet For LITTLE Money!

Honor Pad X9 poslouží skvěle uživatelům, kteří na tabletu především čtou, konzumují obsah nebo si tu a tam vyřídí nějakou tu práci v kancelářských programech, případně upraví fotku. Výkon extra neuchvátí, ale za danou cenu ani nezklame a ostatní specifikace jsou na danou třídu velmi dobré. Za cenu 4 311 korun jej pořídíte na předních e-shopech jako je Alza, Datart jej nabízí ještě o korunu levněji.

