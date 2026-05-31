Honor Magic 8 Pro je v akci: Za 22 872 Kč je to jeden z nejvybavenějších Androidů! Hlavní stránka Zprávičky Vlajková loď Honor Magic 8 Pro spadla z 31 990 Kč na 22 872 Kč přes Heureku Snapdragon 8 Elite Gen 5, 200Mpx teleobjektiv, displej s jasem 6 000 nitů a baterie 6 270 mAh Nové AI tlačítko, ultrazvuková čtečka otisků a krytí až IP69K dělají z telefonu jednoho z nejvybavenějších Androidů na trhu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 31.5.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Hledáte čínskou vlajkovou loď, která se nebojí postavit proti Galaxy S26 Ultra ani Pixelu? Honor Magic 8 Pro je teprve pár měsíců na evropském trhu a už přes Heureku spadl z 31 990 Kč na 22 872 Kč. To je sleva přes 9 tisíc na úplně nové vlajce, která ještě letos v lednu stála plnou cenu. Pojďme se podívat, jestli za to stojí. Opravdová vlajka bez kompromisů Co stojí za zmínku a pár výhrad Rychlé shrnutí ✅ Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12 GB RAM, 512GB úložiště a krásný 6,71″ OLED displej s jasem 6 000 nitů✅ 200Mpx teleobjektiv s 3,7× optickým zoomem, k tomu krytí IP69K a duální 3D biometrie⚠️ Evropská verze má menší baterii než čínský model (6 270 vs. 7 200 mAh) kvůli EU regulacím💡 Sleva přes 28 % u úplně nové vlajky — jedna z nejvýhodnějších nabídek v segmentu prémiových Androidů Opravdová vlajka bez kompromisů Honor Magic 8 Pro je jeden z nejvybavenějších Androidů, které letos seženete. Pohání ho nejnovější Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve 3nm procesu od TSMC, který nabízí o 20 % vyšší výkon procesoru a 23 % vyšší grafický výkon oproti předchozí generaci. K tomu 12 GB rychlé LPDDR5X paměti a 512 GB úložiště v UFS 4.1, takže telefon zvládne náročný multitasking, AI úlohy i hraní na vysoké detaily bez zaváhání. V AnTuTu benchmarku se Magic 8 Pro pohybuje kolem 3,5 milionu bodů — to je dnes liga nejvýkonnějších telefonů na trhu. Hlavní lákadlo je ovšem fotoaparát. Hlavní 50Mpx snímač s clonou f/1,6 a optickou stabilizací doplňuje 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv se záběrem 122°, ale skutečnou hvězdou je 200Mpx teleobjektiv s 3,7× optickým zoomem. Velký snímač 1/1,4″ a stabilizace dle standardu CIPA s účinností až 5,5 EV znamenají, že telefon zvládne ostré snímky vzdálených objektů i z ruky a za zhoršeného světla. Koupit Honor Magic 8 Pro za 22 872 Kč Co stojí za zmínku a pár výhrad Displej je 6,71″ LTPO OLED s rozlišením 2808 × 1256 px, adaptivní obnovovací frekvencí 1–120 Hz a špičkovým HDR jasem až 6 000 nitů. To je dnes nejjasnější panel v segmentu, čitelnost na přímém slunci tedy není problém. Displej chrání NanoCrystal Shield, který Honor avizuje jako desetkrát odolnější vůči pádům. Vedle toho dostáváte i jedno z nejodolnějších těl na trhu — certifikace IP68, IP69 a IP69K znamená, že telefon vydrží nejen pád do umyvadla, ale i vysokotlaký proud vody. Pro bezpečnost je tu duální 3D biometrie kombinující rozpoznání obličeje s ultrazvukovou čtečkou otisků v displeji. Novinkou je dedikované AI tlačítko umístěné podobně jako Camera Control u nových iPhonů. Krátkým, dlouhým nebo dvojitým stiskem spustíte fotoaparát, Google Lens, AI nástroje nebo asistenta YOYO. Některým recenzentům přijde výběr funkcí omezený, ale jako fyzická zkratka ke kameře tlačítko skutečně dává smysl. Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 s Auracastem a NFC pro placení doplňují obrázek prémiové výbavy. Jedna výhrada ovšem stojí za zmínku. Evropská verze má menší baterii (6 270 mAh) než čínský originál se 7 200 mAh. Důvodem jsou regulace EU, které omezují velikost jednoho článku — Honor by musel použít dva články, což zvyšuje výrobní cenu. Reálně to znamená přibližně o 1 až 2 hodiny menší výdrž displeje, ale i tak stačí na 2 dny běžného provozu. Rychlé nabíjení 100 W kabelem a 80 W bezdrátově navíc plnou baterii doplní výrazně rychleji, než zvládá konkurence. Za 22 872 Kč jde o jednu z nejvýhodnějších nabídek prémiového Androidu v aktuální generaci. Honor Magic 8 Pro nabízí téměř všechno, co dělá Galaxy S26 Ultra nebo iPhone 17 Pro, a v některých ohledech — jas displeje, teleobjektiv, odolnost — je dokonce předbíhá. Za běžnou cenu téměř 32 tisíc by bylo rozhodnutí těžší, ale s touhle slevou je to nabídka, která stojí za to. Koupit Honor Magic 8 Pro přes Heureku Sáhli byste po Honoru, nebo zůstanete u zavedené značky jako Samsung či Google? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi