Špičková skládačka za půlku původní ceny! Honor Magic V3 má stále co nabídnout a v Česku brutálně zlevnil

Honor Magic V3 je stále jeden z nejtenčích skládacích telefonů na trhu s tloušťkou pouhých 9,2 mm Na Heurece ho teď seženete už od 25 911 Kč, oficiální cena přitom činila téměř 50 tisíc I přes rok a půl na trhu nabízí Snapdragon 8 Gen 3, 5150mAh baterii a kvalitní fotoaparáty Jakub Kárník Publikováno: 18.1.2026 22:00 Skládací telefony jsou stále drahá záležitost, ale Honor Magic V3 právě klesl na zajímavou cenu. Na Heurece ho pořídíte od 25 911 Kč – to je skoro polovina původní cenovky. Ano, je to rok a půl starý model a na trhu už je nástupce V5, ale Magic V3 má pořád co nabídnout. KOUPIT HONOR MAGIC V3 Hlavní tahák je tloušťka 9,2 mm v zavřeném stavu – to je jen o milimetr víc než třeba iPhone 15 Pro Max. Snapdragon 8 Gen 3 sice není nejnovější, ale na cokoliv stačí. Baterie 5150 mAh vydrží celý den, 66W nabíjení ji dobije za necelou hodinu. Fotoaparáty s 50MP hlavním snímačem a 3,5× periskopickým zoomem patří mezi lepší v kategorii skládaček. Slabinou je kratší softwarová podpora – Honor slibuje 4 roky aktualizací oproti 7 letům u Samsungu. Displeje jsou parádní a mají příjemnější poměr stran, než třeba dobový Galaxy Z Fold6. Nový Fold7 sice toto negativum smazal, avšak ten stojí minimálně o 10 tisíc víc. KOUPIT HONOR MAGIC V3 Za 26 tisíc je to jeden z nejdostupnějších způsobů, jak si pořídit prémiovou skládačku. Pokud vám nevadí starší model a kratší podpora, lepší poměr cena/výkon u skládacích telefonů aktuálně nenajdete. Co říkáte na tuto nabídku? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi