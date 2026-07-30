Náramky Honor Band 11 mají super výdrž a Pro verze nabídne vlastní GPS Hlavní stránka Zprávičky Honor v Číně spustil předprodej řady chytrých náramků Honor Band 11 hned ve třech verzích Vrcholný model Pro GPS dostal jako první náramek značky vlastní GPS Pro verze mají podle výrobce vydržet na nabití až 26 dní, základní model až 18 dní Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 30.7.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Honor právě v Číně otevřel předprodej nové generace svých fitness náramků Honor Band 11. Zatímco základní model sází hlavně na výdrž, verze Pro GPS přidává něco, co u náramků značky ještě nebylo – samostatný GPS čip, díky kterému zvládne zaznamenat trasu i bez telefonu v kapse. Co Honor Band 11 přináší nového? Řada se dělí na tři modely – základní Honor Band 11, výkonnější Band 11 Pro a vrcholný Band 11 Pro GPS Edition. Právě posledně jmenovaný je pro Honor premiérou: jako úplně první náramek značky dostal samostatný GPS. V praxi to znamená, že si běžec nebo cyklista nechá zaznamenat trasu a data o tréninku, aniž by s sebou musel nosit telefon. Společný benefit všech tří verzí je nový režim pro badminton a rozšířené sledování zdraví spánku. Jinak novinky vycházejí z osvědčeného loňského Bandu 10, o kterém jsme psali při jeho příchodu do Česka – přebírají 1,57″ AMOLED displej s rozlišením 256 × 402 bodů, tělo silné pouhých 8,99 milimetru a hmotnost kolem 22 gramů i s páskem, který jde rychle vyměnit. Zdravotní výbavu Honor zatím kompletně nerozepsal, dá se ale čekat, že naváže na předchůdce. Ten přes funkci Honor Heart Health Research kombinuje několik signálů z měření srdce a upozorní na možnou fibrilaci síní, nepravidelný tep nebo příznaky spánkové apnoe. Sportovce zase potěší až 96 tréninkových režimů. Pro model zvládne až 26 dní na jedno nabití Základní Honor Band 11 má podle výrobce zvládnout až 18 dní na jedno nabití, obě Pro verze pak dokonce až 26 dní – a to i s energeticky náročnějším satelitním čipem. Jde ovšem o hodnoty samotného Honoru z úsporného režimu, které si nezávisle neověříme; reálná výdrž se odvine od toho, jak často rozsvítíte displej nebo spustíte navigaci. Barevných variant je u každé úrovně trojice. Základní model dorazí v odstínech mořské soli, taro fialové a černé, Pro verze pak v mandlově bílé, kakaově černé a v zelené „avokádo“. Cena a dostupnost Předprodej řady Honor Band 11 běží zatím pouze v Číně, a to jak online, tak v kamenných obchodech. Cenu Honor prozatím neprozradil ani pro domácí trh, o Evropě nemluvě. Pro představu: loňský Band 10 patřil mezi cenově dostupné náramky, takže i jedenáctka nejspíš zůstane v přátelské cenové hladině. Dobrá zpráva pro české zájemce je, že loňský Honor Band 10 se k nám oficiálně dostal. Šance, že podobnou cestu urazí i nová generace, tedy rozhodně existuje – kdy a v jaké verzi, ale zatím nikdo neřekl. Vyměnili byste svůj fitness náramek za Honor Band 11 s vlastní GPS? Zdroje: IThome, Gizmochina, Notebookcheck Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář chytrý náramek fitness náramek GPS Honor wearables Mohlo by vás zajímat Toto se Honoru líbit nebude! Evropské ceny řady Magic 7 jsou venku Jakub Kárník 20.12.2024 Sleva: LIDL nabízí nové chytré hodinky za směšnou cenu Jakub Kárník 6.2.2023 Nový Honor Magic7 Lite vsadil všechny trumfy na baterii. Kapacitou skutečně překvapí, ale co zbytek výbavy? Adam Kurfürst 3.1.2025 V Česku oblíbené Garmin Instinct dostanou nástupce! Mohl by nabídnout kvalitnější senzor, design vám zvedne obočí Jakub Kárník 9.7.2024 Honor vylepšil svůj nejlepší tablet do 4 000 Kč. Nabídne delší výdrž Adam Kurfürst 31.12.2024 Honor ukázal levné hodinky s velkým AMOLED displejem, korunkou a 12denní výdrží Adam Kurfürst 14.7.2024