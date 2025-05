Honor 400 Pro vypadá skvěle! V jeho výbavě se chyby hledají jen těžko

Již za několik dní se dočkáme oficiálního představení sub-vlajkového smartphonu Honor 400 Pro, který bude doprovázet jeho levnější sourozenec s krapet slabší výbavou. Oba telefony se staly předmětem už několika úniků a řadu podrobností odhalil také samotný výrobce. Vše přitom nasvědčuje tomu, že tuto premiéru nebudeme chtít propásnout.

Prémiový design a tři fotoaparáty

Ve výbavě Honoru 400 Pro se chyby hledají jen těžko. Velmi dobře působí už samotný design, pro něhož bude charakteristický zajímavě tvarovaný kamerový ostrůvek se třemi objektivy, zakulacené boční hrany, které působí tenoučce, a pilulkovitý ostrůvek s 50Mpx selfie kamerou a hloubkovým snímačem. Konstrukce se navíc pyšní certifikacemi IP68 a IP69.

Co se objektivů týče, na zadní straně se kromě 200Mpx primárního fotoaparátu se snímačem o velikosti 1/1,4″ a optické stabilizaci nachází také 50Mpx teleobjektiv s trojnásobným optickým zoomem a 12Mpx ultra širokoúhlá kamera. S využitím umělé inteligence Honor láká na působivé 50násobné digitální přiblížení. Osobně jsem zvědavý, jak bude fungovat v praxi.

Mocné vnitřnosti, které ocení každý

Honor 400 Pro pod kapotou ukrývá fantastické komponenty. Co se týče výkonu, telefon vsadí na čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, jenž poháněl vlajkové lodě předchozí generace. Nyní je velmi populární právě ve vyšší střední třídě a přináší skvělý výkon pro hráče i kreativce.

Zapomenout nesmíme ani na 6 000mAh baterii se 100W drátovým nabíjením, díky němuž bude možné po 15 minutách na nabíječce telefon dobít do 51 %. Pokud vám více vyhovuje bezdrátové nabíjení, oceníte podporu až 50W výkonu.

Extrémně jasný displej a umělá inteligence

Další předností Honoru 400 Pro bude AMOLED displej s tenoučkými rámečky, který se na malé ploše bude moct rozzářit až na 5 000 nitů. V noci pak oceníte možnost snížit jas na hodnotu 1,5 nitu. Samozřejmostí je 120Hz obnovovací frekvence a potěší i jemnost 460 ppi (rozlišení činí 2800×1280 pixelů).

Honor se i v případě tohoto modelu zaměřil na umělou inteligenci. Do nadstavby MagicOS tak integroval řadu šikovných vychytávek, jako je například AI Image to Video, která vám z obrázku či fotografie vytvoří krátký video klip, chytrou detekci deepfaků nebo pomocníka se psaním. Chybět nebude ani populární Circle to Search a integrace asistenta Gemini.

Cena a dostupnost

Cenu telefonu zatím Honor neprozradil, ale dříve jsme se dozvěděli, že by měl v Evropě vyjít na 799 eur, tedy necelých 20 tisíc v přepočtu. Oficiálního debutu se dočkáme 22. května, kdy by zřejmě měly být oznámeny i informace o dostupnosti na našem trhu.

Jak se Honor 400 Pro líbí vám?

Zdroj: Honor