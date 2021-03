Honor 20 a View 20 dostávají Android 10 s nadstavbou Magic UI 4.0

Řady Honor 20 a Honor View 20 dostávají nové Magic UI 4.0, které je založené stále na Androidu 10. Přestože je tato nadstavba velice podobná EMUI 11 a to jak vzhledově, tak v kódech je stále založená na starším Androidu.

Honor 20 a View 20 dostávají Magic UI 4.0

V prosinci Honor oznámil, že začíná beta testování nového systému Magic UI 4.0 a nyní se konečně dostává ke všem uživatelům. Nový systém se označuje jako verze 11.0.0.138 a má velikost 1,84 GB. Společnost aktualizaci vypustila před několika dny, ale bude ještě chvíli trvat než se dostane ke všem uživatelům. Pokud tedy máte Honor 20, Honor 20 Pro nebo Honor View 20, očekávejte ji každým dnem.

Proč se vůbec Honor rozhodl vydat novou nadstavbu se starším Androidem? Důvod může být prostý. Vzhledem k tomu, že telefony disponují podporou GMS (Google služeb) by se mohlo stát, že v případě aktualizace na Android 11 by o ní mohla společnost přijít. Proto nám dodala všechny podstatné funkce z EMUI 11 ve starším kabátku. Rovněž očekáváme, že se jednou dočkáme i Androidu 11. Chvíli to ale ještě potrvá.

Dostali jste už tuto aktualizaci?